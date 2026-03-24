Le Real Madrid se serait-il trompé de genou ? Des rumeurs étranges circulent sur la blessure de Kylian Mbappé après que l'attaquant, « furieux », a demandé un deuxième avis médical en France

Malgré les rumeurs faisant état d’un certain mécontentement en interne, l’attaquant a tenté de minimiser l’importance de cette affaire. Il a reconnu l’existence des rumeurs qui circulaient, mais a insisté sur le fait que toute son attention restait strictement concentrée sur le terrain. S’adressant aux journalistes, il a fait une déclaration complète concernant son rétablissement : « Le genou ? Ça se passe très bien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, que beaucoup de choses ont été dites, mais qui ne sont pas vraies. C'est la vie d'un athlète de haut niveau et d'une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n'a pas d'importance, ça n'a jamais de répercussions... Je m’y suis habitué. Mais tout va bien, je suis rétabli à 100 %, j’ai eu la chance d’obtenir le bon diagnostic à mon retour à Paris, et nous avons pu définir ensemble le meilleur plan pour retrouver mon meilleur niveau, pour être en forme pour la fin de saison avec le Real Madrid et pour la Coupe du monde. »