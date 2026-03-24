Getty
Traduit par
Le Real Madrid se serait-il trompé de genou ? Des rumeurs étranges circulent sur la blessure de Kylian Mbappé après que l'attaquant, « furieux », a demandé un deuxième avis médical en France
Une erreur de diagnostic catastrophique au Real Madrid
Selon le journaliste français Daniel Riolo, invité de l'émission « After Foot » sur RMC Sport, le club madrilène a commis une erreur monumentale lors de son évaluation initiale des récents problèmes physiques de Mbappé. Le journaliste a révélé que l'attaquant était de plus en plus frustré par l'absence de progrès. Miguel Angel Diaz, de COPE, a corroboré ces affirmations, citant textuellement la source de l'information : « Le Real Madrid, lors du diagnostic initial, s'est trompé sur le genou. Au lieu d'examiner le genou gauche de Mbappé, c'est le droit qui a été examiné. » Selon ces allégations, cette négligence spécifique l'a conduit à continuer de jouer malgré la douleur, sans connaître la véritable gravité de sa blessure.
- Getty
Un scandale sans précédent entraîne une refonte du service médical
La gravité de cette mauvaise gestion aurait conduit à une refonte majeure du service médical du club en janvier. Riolo a directement lié ces licenciements massifs à cet incident, déclarant : « On nous a dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup de joueurs blessés, mais je peux affirmer que c'était parce que le diagnostic posé sur le genou de Mbappé était catastrophique, voire pire que cela, car il s'agissait d'une erreur absolument majeure. » Il n'a pas mâché ses mots quant à la gravité de la situation, ajoutant dans une citation complète : « Pour le Real Madrid, ce qui s'est passé est une véritable honte ; je pense que nous avons évité le pire pour Mbappé. »
Trouver le bon spécialiste en France
N'ayant pas trouvé de réponses dans la capitale espagnole, l'attaquant s'est rendu en France pour consulter le célèbre spécialiste Bertrand Sonnery-Cottet. Le médecin a confirmé que le travail effectué à Madrid était insuffisant et a immédiatement recentré son attention sur le genou gauche. Un protocole spécifique de renforcement musculaire a été mis en place, ce qui lui a permis d'éviter une opération. Le joueur a récemment assisté à une conférence organisée par Alan, une mutuelle française dans laquelle il a investi, où il a fait part de son soulagement suite à ce deuxième avis : « Je ne savais pas pourquoi j'avais mal, d'où venaient ces douleurs, et le savoir est la première étape vers la guérison. »
- getty
Mettre les choses au clair concernant les rumeurs sur les blessures
Malgré les rumeurs faisant état d’un certain mécontentement en interne, l’attaquant a tenté de minimiser l’importance de cette affaire. Il a reconnu l’existence des rumeurs qui circulaient, mais a insisté sur le fait que toute son attention restait strictement concentrée sur le terrain. S’adressant aux journalistes, il a fait une déclaration complète concernant son rétablissement : « Le genou ? Ça se passe très bien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, que beaucoup de choses ont été dites, mais qui ne sont pas vraies. C'est la vie d'un athlète de haut niveau et d'une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n'a pas d'importance, ça n'a jamais de répercussions... Je m’y suis habitué. Mais tout va bien, je suis rétabli à 100 %, j’ai eu la chance d’obtenir le bon diagnostic à mon retour à Paris, et nous avons pu définir ensemble le meilleur plan pour retrouver mon meilleur niveau, pour être en forme pour la fin de saison avec le Real Madrid et pour la Coupe du monde. »