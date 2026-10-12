United doit livrer une bataille de taille pour conserver son jeune espoir très prometteur Gabriel. Le talentueux adolescent a stupéfié les dirigeants du club en déposant une demande officielle pour mettre fin à son inscription actuelle.

United avait de grands projets pour l’attaquant plus tôt cette saison. Le club se préparait à lui offrir ses débuts professionnels contre Brighton en Coupe de la Ligue anglaise, alors qu’il n’avait que 15 ans, ce qui aurait fait de lui le plus jeune joueur de son histoire.

Cependant, la situation s’est rapidement détériorée. Gabriel et ses représentants ont été frustrés de ne pas le voir figurer dans les groupes retenus pour un match de Premier League contre Ipswich et une rencontre de Ligue des champions contre Sabah.