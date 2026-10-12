Getty Images
Traduit par
Le Real Madrid se rapproche de JJ Gabriel, pépite de Manchester United, et mène la course pour recruter le prodige de 16 ans
Demande de départ choc
United doit livrer une bataille de taille pour conserver son jeune espoir très prometteur Gabriel. Le talentueux adolescent a stupéfié les dirigeants du club en déposant une demande officielle pour mettre fin à son inscription actuelle.
United avait de grands projets pour l’attaquant plus tôt cette saison. Le club se préparait à lui offrir ses débuts professionnels contre Brighton en Coupe de la Ligue anglaise, alors qu’il n’avait que 15 ans, ce qui aurait fait de lui le plus jeune joueur de son histoire.
Cependant, la situation s’est rapidement détériorée. Gabriel et ses représentants ont été frustrés de ne pas le voir figurer dans les groupes retenus pour un match de Premier League contre Ipswich et une rencontre de Ligue des champions contre Sabah.
- Getty
Madrid en tête de la course
Madrid redouble désormais d’efforts pour tirer parti de cette relation dégradée. Le géant espagnol est de plus en plus convaincu de pouvoir attirer ce jeune talent prodigieux au Santiago Bernabeu.
Jose Felix Diaz indique qu’une décision définitive concernant son avenir devrait être prise très prochainement. Le Real Madrid estime être actuellement en tête pour le recruter, un départ vers la Liga ayant toujours été considéré comme l’objectif principal du joueur.
Le joueur de 16 ans est également sur le point d’obtenir un passeport chypriote. Cette étape cruciale lui permettrait de contourner certaines règles mises en place après le Brexit et de rejoindre facilement un club européen, à condition que ses parents satisfassent aux règles de la FIFA relatives aux déménagements pour des raisons étrangères au football.
Les géants européens rôdent
Si Madrid fait clairement figure de favori, il n’est pas le seul grand club à suivre la situation. Le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Barcelone, autres poids lourds européens, ont tous échangé avec l’entourage de Gabriel.
Il y a deux étés, Manchester United était parvenu à convaincre le jeune joueur de repousser une approche de son rival Manchester City. Malgré tous ses efforts pour le persuader que son avenir se trouve à Old Trafford, le club dispose désormais de beaucoup moins de marge de manœuvre depuis le 16e anniversaire de Gabriel.
Manchester United mesure l’étendue de son talent et veut absolument le conserver. Mais le club admet de plus en plus que son départ devient inévitable, alors qu’il cherche à obtenir dès maintenant des garanties concernant l’équipe première.
- Getty Images
Quel avenir pour Gabriel ?
United sera profondément déçu de perdre un talent générationnel issu de son centre de formation. Sa seule consolation sera de s’assurer qu’il ne renforcera pas un rival direct en Premier League à court terme.
Pour Madrid, recruter Gabriel reviendrait à ajouter un autre talent exceptionnel à son impressionnant vivier de jeunes joueurs. Reste à savoir si Gabriel bénéficiera immédiatement, dans la capitale espagnole, des occasions de jouer en équipe première qu’il espérait obtenir à Manchester. Une décision définitive sur sa prochaine destination est attendue très prochainement.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles