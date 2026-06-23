Le Real Madrid s’intéresse à Piero Hincapie, défenseur d’Arsenal, alors que José Mourinho poursuit son mercato estival

Les tout frais champions d’Angleterre tiennent Hincapie en très haute estime ; le joueur a été déterminant dans le sacre de Premier League et la qualification pour la finale de la Ligue des champions de l’équipe de Mikel Arteta.

Selon ESPN, tout renfort défensif ou au milieu de terrain au Bernabéu dépendra fortement des départs. Avec déjà cinq options au poste de défenseur central dans l’effectif pro, suite au départ de David Alaba, les dirigeants étudient les offres pour Raúl Asencio afin de libérer de la place.