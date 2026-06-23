Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Le Real Madrid s’intéresse à Piero Hincapie, défenseur d’Arsenal, alors que José Mourinho poursuit son mercato estival

Mercato
P. Hincapie
Real Madrid
Arsenal
J. Mourinho
LaLiga
Premier League

Selon les dernières informations, le Real Madrid a adressé une demande officielle à Arsenal pour s’enquérir de la situation du défenseur Piero Hincapie, alors que le club merengue poursuit activement sa campagne de recrutement estivale. Le nouvel entraîneur José Mourinho, de retour sur le banc du Bernabéu, serait particulièrement déterminé à s’adjoindre les services d’un défenseur central polyvalent et gaucher avant son premier exercice sur le banc madrilène.

  • Mourinho s’intéresse à un défenseur polyvalent

    Les cadors de la Liga cherchent toujours à renforcer leur défense, même s’ils ont déjà recruté Ibrahima Konaté gratuitement. D’après ESPN, Mourinho veut un défenseur polyvalent capable de jouer aussi bien en charnière centrale qu’au poste d’arrière latéral. Mais les discussions pour le transfert de Piero Hincapie, international équatorien de 24 ans, sont toujours délicates. Le Sud-Américain n’est arrivé qu’à l’été dernier dans le nord de Londres, en provenance du Bayer Leverkusen, dans le cadre d’un prêt initial assorti d’une obligation d’achat ferme.


    • Publicité
  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les départs déterminent les arrivées futures

    Les tout frais champions d’Angleterre tiennent Hincapie en très haute estime ; le joueur a été déterminant dans le sacre de Premier League et la qualification pour la finale de la Ligue des champions de l’équipe de Mikel Arteta.

    Selon ESPN, tout renfort défensif ou au milieu de terrain au Bernabéu dépendra fortement des départs. Avec déjà cinq options au poste de défenseur central dans l’effectif pro, suite au départ de David Alaba, les dirigeants étudient les offres pour Raúl Asencio afin de libérer de la place.

  • Suivi de nouvelles options défensives

    Le Real a établi une short-list complète de solutions de rechange au cas où un accord financier avec Arsenal pour Hincapie échouerait. Ruben Dias (Manchester City) est toujours en haut de la liste du staff technique, même si son prix élevé pourrait constituer un obstacle insurmontable. Alessandro Bastoni (Inter Milan) est également apprécié, mais l’intérêt pour Nico Schlotterbeck, défenseur allemand du Borussia Dortmund, a nettement diminué après sa grave blessure lors d’un match de Coupe du monde contre la Côte d’Ivoire.

  • Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le groupe sera réduit avant la signature des contrats.

    La direction madrilène doit d’abord alléger un effectif pro trop nombreux avant d’envisager le moindre nouveau transfert coûteux. Après avoir déjà recruté Marc Cucurella, Bernardo Silva et Denzel Dumfries à prix d’or, les contraintes financières imposent de céder sans délai les joueurs actuellement en bordure du groupe. De son côté, Hincapie restera pleinement concentré sur ses obligations internationales avec l’Équateur lors de la Coupe du monde en cours, avant d’aborder son avenir au club en vue de la préparation estivale.