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Le Real Madrid s’intéresse à Piero Hincapie, défenseur d’Arsenal, alors que José Mourinho poursuit son mercato estival
Mourinho s’intéresse à un défenseur polyvalent
Les cadors de la Liga cherchent toujours à renforcer leur défense, même s’ils ont déjà recruté Ibrahima Konaté gratuitement. D’après ESPN, Mourinho veut un défenseur polyvalent capable de jouer aussi bien en charnière centrale qu’au poste d’arrière latéral. Mais les discussions pour le transfert de Piero Hincapie, international équatorien de 24 ans, sont toujours délicates. Le Sud-Américain n’est arrivé qu’à l’été dernier dans le nord de Londres, en provenance du Bayer Leverkusen, dans le cadre d’un prêt initial assorti d’une obligation d’achat ferme.
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Les départs déterminent les arrivées futures
Les tout frais champions d’Angleterre tiennent Hincapie en très haute estime ; le joueur a été déterminant dans le sacre de Premier League et la qualification pour la finale de la Ligue des champions de l’équipe de Mikel Arteta.
Selon ESPN, tout renfort défensif ou au milieu de terrain au Bernabéu dépendra fortement des départs. Avec déjà cinq options au poste de défenseur central dans l’effectif pro, suite au départ de David Alaba, les dirigeants étudient les offres pour Raúl Asencio afin de libérer de la place.
Suivi de nouvelles options défensives
Le Real a établi une short-list complète de solutions de rechange au cas où un accord financier avec Arsenal pour Hincapie échouerait. Ruben Dias (Manchester City) est toujours en haut de la liste du staff technique, même si son prix élevé pourrait constituer un obstacle insurmontable. Alessandro Bastoni (Inter Milan) est également apprécié, mais l’intérêt pour Nico Schlotterbeck, défenseur allemand du Borussia Dortmund, a nettement diminué après sa grave blessure lors d’un match de Coupe du monde contre la Côte d’Ivoire.
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Le groupe sera réduit avant la signature des contrats.
La direction madrilène doit d’abord alléger un effectif pro trop nombreux avant d’envisager le moindre nouveau transfert coûteux. Après avoir déjà recruté Marc Cucurella, Bernardo Silva et Denzel Dumfries à prix d’or, les contraintes financières imposent de céder sans délai les joueurs actuellement en bordure du groupe. De son côté, Hincapie restera pleinement concentré sur ses obligations internationales avec l’Équateur lors de la Coupe du monde en cours, avant d’aborder son avenir au club en vue de la préparation estivale.