Pendant presque tout le match, Majorque a conservé son avance grâce au but du milieu de terrain Manu Morlanes, né en 1999, qui a ouvert le score dans les dernières minutes de la première mi-temps. À deux minutes de la fin du match, Eder Militao, entré en jeu à la 75e minute à la place de Huijsen, a égalisé ; et alors que le Real se ruait vers l'avant pour tenter de marquer le but de la victoire, c'est l'ancien attaquant de la Lazio, Vedat Muriqi, qui a fait la différence à la 91e minute. Dans les prochains jours, en Espagne, le choix d'Arbeloa de laisser Vinicius Junior sur le banc en vue du match de Ligue des champions de mardi prochain contre le Bayern Munich pourrait faire débat. Le Brésilien est entré en jeu en deuxième mi-temps et, aux côtés de Mbappé, Brahim Diaz était titulaire dès le coup d'envoi.