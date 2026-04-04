La surprise de la 30e journée du championnat espagnol est venue de l'Estadi de Son Moix, à Majorque, où l'équipe de l'Argentin Martín Demichelis s'est imposée 2-1 face au Real Madrid. Pour l'équipe locale, il s'agit de trois points essentiels pour le maintien. Grâce à cette victoire, elle totalise désormais 31 points, dépassant Elche et sortant de la zone de relégation (quatrième avant-dernière à +2 de la troisième avant-dernière place). Les Merengues restent deuxièmes avec 69 points, à quatre points du leader Barcelone et avec un match en moins : ce soir à 21 h, ils se rendront chez l'Atlético Madrid de Cholo Simeone.
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Le Real Madrid s'effondre en Liga : Arbeloa battu à Majorque, un but décisif de Muriqi à la 91e minute
LE MATCH
Pendant presque tout le match, Majorque a conservé son avance grâce au but du milieu de terrain Manu Morlanes, né en 1999, qui a ouvert le score dans les dernières minutes de la première mi-temps. À deux minutes de la fin du match, Eder Militao, entré en jeu à la 75e minute à la place de Huijsen, a égalisé ; et alors que le Real se ruait vers l'avant pour tenter de marquer le but de la victoire, c'est l'ancien attaquant de la Lazio, Vedat Muriqi, qui a fait la différence à la 91e minute. Dans les prochains jours, en Espagne, le choix d'Arbeloa de laisser Vinicius Junior sur le banc en vue du match de Ligue des champions de mardi prochain contre le Bayern Munich pourrait faire débat. Le Brésilien est entré en jeu en deuxième mi-temps et, aux côtés de Mbappé, Brahim Diaz était titulaire dès le coup d'envoi.