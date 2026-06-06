Pérez a indiqué que le Real Madrid s’apprêtait à lancer une offre majeure pour un joueur estimé à plus de 150 millions d’euros. Le président madrilène a suggéré qu’une approche pourrait intervenir dès la semaine prochaine afin d’attirer un talent de classe mondiale actuellement sous contrat avec un club participant à la Ligue des champions.

Bien que le dirigeant n’ait pas dévoilé son nom, Olise, élément clé d’un club participant à la Ligue des champions, serait la priorité des Madrilènes, selon The Guardian. Un tel investissement, supérieur à 150 millions d’euros, établirait un nouveau record interne et signifierait le retour de la politique des « Galactiques » au Santiago Bernabéu. Cette démarche intervient alors que le club, bredouille lors des deux dernières saisons, entend renforcer son effectif pour retrouver les sommets.