Le Real Madrid s’apprêterait à soumettre une offre exceptionnelle de 150 millions d’euros pour Michael Olise, après que Florentino Pérez s’est dit « tombé sous le charme » de la star du Bayern Munich

Florentino Pérez a indiqué que le Real Madrid s’apprêtait à lancer une offre majeure pour un joueur estimé à plus de 150 millions d’euros. Le président madrilène a suggéré qu’une approche pourrait intervenir dès la semaine prochaine afin d’attirer un talent de classe mondiale appartenant à un club de premier plan de la Ligue des champions.

Bien que le dirigeant n’ait pas dévoilé son nom, Olise, élément clé d’un club de premier plan en Ligue des champions, serait la priorité, selon The Guardian. Un tel investissement, supérieur à 150 millions d’euros, établirait un nouveau record interne et signifierait un retour à la politique des « Galactiques » au Santiago Bernabéu. Cette démarche intervient alors que le club, bredouille lors des deux dernières saisons, entend renforcer son effectif pour retrouver les sommets.