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Yosua Arya

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Le Real Madrid s’apprêterait à soumettre une offre exceptionnelle de 150 millions d’euros pour Michael Olise, après que Florentino Pérez s’est dit « tombé sous le charme » de la star du Bayern Munich

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Le Real Madrid s’apprêterait à soumettre une offre historique de 150 millions d’euros pour l’ailier du Bayern Munich, Michael Olise. Florentino Pérez entend mener à bien ce transfert malgré la campagne électorale pour la présidence du club, tandis que les Bavarois demeurent déterminés à conserver l’international français, malgré les rumeurs de plus en plus insistantes concernant son avenir.

  • Perez prépare un transfert record pour Olise

    Florentino Pérez a indiqué que le Real Madrid s’apprêtait à lancer une offre majeure pour un joueur estimé à plus de 150 millions d’euros. Le président madrilène a suggéré qu’une approche pourrait intervenir dès la semaine prochaine afin d’attirer un talent de classe mondiale appartenant à un club de premier plan de la Ligue des champions.

    Bien que le dirigeant n’ait pas dévoilé son nom, Olise, élément clé d’un club de premier plan en Ligue des champions, serait la priorité, selon The Guardian. Un tel investissement, supérieur à 150 millions d’euros, établirait un nouveau record interne et signifierait un retour à la politique des « Galactiques » au Santiago Bernabéu. Cette démarche intervient alors que le club, bredouille lors des deux dernières saisons, entend renforcer son effectif pour retrouver les sommets.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Le Bayern maintient sa position sur Olise

    Ce dossier s’est retrouvé mêlé à la campagne pour l’élection à la présidence du Real Madrid. Pérez doit faire face à l’opposition d’Enrique Riquelme, qui a promis de recruter Erling Haaland malgré les récentes mises en garde juridiques de Manchester City. Selon Fabrizio Romano, Pérez serait « tombé sous le charme » d’Olise lors du quart de finale de Ligue des champions entre les Merengues et le Bayern. Le club madrilène pourrait transmettre une offre dès mardi.

    Néanmoins, le Bayern a déjà fait connaître sa position : l’honorable président Uli Hoeness a qualifié Olise d’« invendable », marquant ainsi la volonté du club allemand de conserver son ailier malgré les sommes évoquées.

  • La campagne électorale redessine les projets de transfert

    Le dossier Olise semble étroitement lié à la candidature de Florentino Pérez pour un nouveau mandat à la présidence du Real Madrid. Un transfert de prestige viendrait renforcer sa position et valider sa vision de l’avenir du club.

    Selon certaines informations, José Mourinho pourrait même faire son retour à Madrid si Pérez est réélu. L’entraîneur portugais se serait déjà activement impliqué dans la planification des transferts et aurait suivi de près les performances d’Olise. Toutefois, toute transaction reste complexe : l’international français est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029 et s’est imposé comme un pilier de l’équipe de Vincent Kompany, contribuant à deux titres consécutifs en Bundesliga.

  • Florentino PerezGetty Images

    La reconstruction estivale du Real Madrid s'accélère

    Le Real Madrid devrait rester actif sur le marché des transferts, quel que soit l’issue des discussions concernant Olise. Des plans sont déjà en place pour renforcer l’effectif, avec des transferts qui auraient été organisés pour Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. L’attention se portera désormais sur l’élection présidentielle et l’offre de 150 millions d’euros. Si Pérez obtient un nouveau mandat, le Real Madrid devrait faire d’Olise sa priorité absolue alors qu’il tente de se réimposer comme la force dominante sur le marché des transferts du football européen.