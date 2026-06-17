Le Real Madrid s’apprête à animer fortement ce mercato estival. Après avoir finalisé les arrivées de Bernardo Silva (libre, ex-Manchester United), Konaté (libre, ex-Liverpool), Dumfries (clause de 20 millions d’euros payée à l’Inter) et Cuccurella (60 millions versés à Chelsea), d’autres opérations sont attendues, dont le transfert à 150 millions d’euros promis par le président Florentino Pérez après sa réélection. Avec encore plusieurs semaines devant lui et des moyens considérables, le président madrilène entend offrir à José Mourinho un effectif capable de bousculer la hiérarchie nationale – Barcelone a remporté les deux dernières Ligas et trois des quatre dernières – et de retrouver son statut de poids lourd en Ligue des champions.
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Le Real Madrid s’apprête à débourser 150 millions d’euros pour recruter soit Olise, soit Enzo Fernández
L'Atlético de Madrid a officiellement rejeté la possibilité de recruter Julian.
Le Real Madrid a effectué une première approche pour recruter une grande star, mais l’opération n’a pas abouti. Le club merengue avait coché le nom de Julián Álvarez, mais les Colchoneros ont rapidement clos le dossier. « Le Real Madrid CF informe qu’à la suite de la réunion du conseil d’administration tenue ce jour, il a présenté une offre de 150 millions d’euros au Club Atlético de Madrid pour les droits d’enregistrement du joueur Julián Álvarez », indique le communiqué madrilène, qui précise déjà la réponse atlética. Après l’avoir examinée, le club colchonero a poliment remercié le Real pour cette proposition, présentée dans le cadre des relations cordiales entre les deux clubs, avant de la rejeter en invoquant la clause libératoire du joueur.
OLISE ? NON, MERCI L’ailier anglais, dont le nom circulait avec insistance du côté de l’OL, ne rejoindra finalement pas le club rhodanien. Les dirigeants lyonnais ont décidé de ne pas donner suite à ce dossier, estimant avoir déjà suffisamment renforcé leur effectif sur le plan offensif.
Olise ne sera pas non plus la recrue tant attendue, même si, en Espagne, on est convaincu qu’il y aura une nouvelle tentative après la Coupe du monde. Le président du Bayern Munich, Herber Hainer, a fermé la porte au Real dans une interview accordée au Bild : « Si Florentino Pérez veut faire une offre, il peut s’épargner cette peine. » L’ancien joueur de Crystal Palace, recruté 50 millions d’euros, n’est pas à vendre. Question d’argent ? Pas selon Hainer : le Bayern n’a ni besoin de liquidités ni l’intention de céder son meilleur élément, candidat au prochain Ballon d’Or, à un rival, sous peine d’un préjudice d’image considérable.
ENZO FERNÁNDEZ A DONNÉ SON ACCORD
L’hypothèse d’un transfert d’Enzo Fernández vers le Real Madrid prend de l’ampleur, le milieu argentin se disant prêt à rejoindre la capitale espagnole sans hésiter. Actuellement avec l’Albiceleste en Coupe du monde, le joueur a été sanctionné par Chelsea ces derniers mois pour avoir exprimé publiquement son attirance pour le club madrilène, malgré son statut de capitaine et de leader au sein du vestiaire : « J’aimerais vivre en Espagne. J’apprécie particulièrement Madrid, qui me rappelle Buenos Aires. Les joueurs vivent où ils veulent. Moi, je vivrais à Madrid. Je me débrouille en anglais, mais je me sentirais plus à l’aise en espagnol. » Pour l’instant, les Blues ne veulent pas entendre parler de transfert, mais leur position pourrait évoluer dans les semaines à venir. Rappelons qu’Enzo Fernández avait quitté Benfica pour Londres lors du mercato d’hiver 2023, pour un montant de 121 millions d’euros.