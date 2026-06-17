Le Real Madrid s’apprête à débourser 150 millions d’euros pour recruter soit Olise, soit Enzo Fernández

L’hypothèse d’un transfert d’Enzo Fernández vers le Real Madrid prend de l’ampleur, le milieu argentin se disant prêt à rejoindre la capitale espagnole sans hésiter. Actuellement avec l’Albiceleste en Coupe du monde, le joueur a été sanctionné par Chelsea ces derniers mois pour avoir exprimé publiquement son attirance pour le club madrilène, malgré son statut de capitaine et de leader au sein du vestiaire : « J’aimerais vivre en Espagne. J’apprécie particulièrement Madrid, qui me rappelle Buenos Aires. Les joueurs vivent où ils veulent. Moi, je vivrais à Madrid. Je me débrouille en anglais, mais je me sentirais plus à l’aise en espagnol. » Pour l’instant, les Blues ne veulent pas entendre parler de transfert, mais leur position pourrait évoluer dans les semaines à venir. Rappelons qu’Enzo Fernández avait quitté Benfica pour Londres lors du mercato d’hiver 2023, pour un montant de 121 millions d’euros.