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Le Real Madrid rompt avec la tradition : le club abandonne les présentations au Bernabéu et les conférences de presse pour ses nouvelles recrues
Des accueils intimes plutôt que des spectacles publics
Dans une rupture majeure avec les traditions de l’ère des « Galactiques », le Real Madrid a décidé qu’il n’y aurait ni présentation publique au Bernabéu ni conférences de presse officielles pour ses dernières recrues, selon Marca.
Le club a opté pour un format bien plus discret, avec des événements institutionnels et privés au cours desquels Florentino Perez accueillera personnellement les six recrues estivales aux côtés du nouvel entraîneur Jose Mourinho.
Le club a décrit ces nouvelles modalités comme des « événements simples et familiaux » permettant au président de rencontrer directement les proches des joueurs. Point crucial, il n’y aura aucune présence de la presse ni aucune disponibilité médiatique lors de ces rendez-vous, ce qui signifie qu’aucune des nouvelles recrues ne tiendra de conférence de presse de présentation traditionnelle.
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En route vers une nouvelle ère
La décision de supprimer les grandes présentations reflète une évolution plus large dans la manière dont le club fonctionne sous l’administration actuelle. En retirant les projecteurs médiatiques braqués sur les arrivées individuelles, le club espère favoriser un environnement d’équipe plus uni dès le premier jour.
Cela répond aussi à un impératif pratique, car les rénovations en cours et le calendrier chargé au Bernabéu rendent les grands événements publics plus difficiles à organiser que lors des décennies précédentes. Si les supporters peuvent regretter le spectacle d’une présentation traditionnelle, la direction estime que ces accueils « orientés vers la famille » offrent de meilleures bases pour réussir sur le long terme.
Mourinho se concentre sur l'ouverture de la Liga
Ce changement de calendrier permet à l’équipe de rester concentrée sur les questions sportives à l’approche de la saison nationale. Après une convaincante victoire 3-0 contre Schalke 04 en Allemagne, l’équipe a bénéficié d’une journée de repos avant de reprendre l’entraînement pour préparer ses débuts en championnat contre l’Espanyol.
Malgré l’absence de tapage médiatique, le club reste actif sur le marché sous la direction de Mourinho. Le technicien portugais aurait donné son feu vert pour recruter l’une des stars d’Arsenal, Martin Zubimendi, afin de renforcer ses options au milieu de terrain.
Cependant, la direction est restée ferme sur sa position : aucun autre joueur n’arrivera tant que des membres de l’effectif actuel n’auront pas d’abord quitté le club, ce qui souligne une approche plus réfléchie dans la construction de l’équipe cet été.
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La recherche d’un équilibre au milieu de terrain
L’arrivée de Mourinho a entraîné une surveillance intense de son dispositif tactique, surtout après avoir manqué plusieurs cibles prioritaires. L’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter a été contraint de chercher des solutions en interne après que Rodri a refusé un transfert vers la capitale espagnole au profit d’un départ chez le rival barcelonais.
Lors des matches amicaux de pré-saison, l’entraîneur a utilisé un système en 4-2-3-1, en testant différentes combinaisons pour remplacer le profil qu’il a perdu lorsque Rodri a opté pour le Camp Nou. Bernardo Silva, recruté en provenance de Manchester City, s’est imposé comme le principal candidat pour occuper ce rôle grâce à sa flexibilité tactique et à sa capacité à dicter le tempo.
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