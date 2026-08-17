Dans une rupture majeure avec les traditions de l’ère des « Galactiques », le Real Madrid a décidé qu’il n’y aurait ni présentation publique au Bernabéu ni conférences de presse officielles pour ses dernières recrues, selon Marca.

Le club a opté pour un format bien plus discret, avec des événements institutionnels et privés au cours desquels Florentino Perez accueillera personnellement les six recrues estivales aux côtés du nouvel entraîneur Jose Mourinho.

Le club a décrit ces nouvelles modalités comme des « événements simples et familiaux » permettant au président de rencontrer directement les proches des joueurs. Point crucial, il n’y aura aucune présence de la presse ni aucune disponibilité médiatique lors de ces rendez-vous, ce qui signifie qu’aucune des nouvelles recrues ne tiendra de conférence de presse de présentation traditionnelle.