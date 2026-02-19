Le Real Madrid révèle sa « collaboration » avec l'UEFA alors que le club continue de soutenir l'enquête sur Vinicius Junior

Un match éliminatoire entre les géants espagnols et portugais a été interrompu pendant 10 minutes au début de la deuxième mi-temps. Vinicius avait inscrit le seul but du match à la 50e minute, en expédiant un tir depuis l'intérieur de la surface de réparation dans la lucarne.

Les célébrations devant les supporters locaux en colère ont conduit à des affrontements entre les joueurs du Benfica et du Real Madrid, Vinicius restant stupéfait lorsqu'il a reçu un carton jaune.

Il est finalement revenu sur la ligne médiane, où il s'est aligné à proximité de Prestianni, mais s'est précipité vers l'arbitre François Letexier avant que le match ne reprenne, affirmant avoir été victime d'insultes racistes.

Les officiels du match ont suivi les protocoles de l'UEFA, et le match a été suspendu, donnant lieu à de vifs débats et à des accusations mutuelles. L'instance dirigeante du football européen a annoncé après le coup de sifflet final qu'une enquête serait ouverte sur les événements.