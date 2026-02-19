Getty/GOAL
Le Real Madrid révèle sa « collaboration » avec l'UEFA alors que le club continue de soutenir l'enquête sur Vinicius Junior
Match interrompu suite à des accusations d'insultes racistes
Un match éliminatoire entre les géants espagnols et portugais a été interrompu pendant 10 minutes au début de la deuxième mi-temps. Vinicius avait inscrit le seul but du match à la 50e minute, en expédiant un tir depuis l'intérieur de la surface de réparation dans la lucarne.
Les célébrations devant les supporters locaux en colère ont conduit à des affrontements entre les joueurs du Benfica et du Real Madrid, Vinicius restant stupéfait lorsqu'il a reçu un carton jaune.
Il est finalement revenu sur la ligne médiane, où il s'est aligné à proximité de Prestianni, mais s'est précipité vers l'arbitre François Letexier avant que le match ne reprenne, affirmant avoir été victime d'insultes racistes.
Les officiels du match ont suivi les protocoles de l'UEFA, et le match a été suspendu, donnant lieu à de vifs débats et à des accusations mutuelles. L'instance dirigeante du football européen a annoncé après le coup de sifflet final qu'une enquête serait ouverte sur les événements.
Le Real Madrid a coopéré avec l'enquête de l'UEFA
Une déclaration officielle indique : « Un inspecteur de l'éthique et de la discipline de l'UEFA a été nommé pour enquêter sur les allégations de comportement discriminatoire lors du match retour des barrages de l'UEFA Champions League 2025/2026 entre le Club Benfica et le Real Madrid CF, le 17 février 2026. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées en temps voulu. »
Le Real a joué un rôle de premier plan dans cette procédure, mettant tout en œuvre pour aider l'UEFA. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le géant de la Liga déclare : « Le Real Madrid C. F. annonce avoir transmis aujourd'hui à l'UEFA toutes les preuves disponibles concernant les incidents survenus mardi 17 février dernier, lors du match de Ligue des champions que notre équipe a disputé à Lisbonne contre le SL Benfica.
Notre club a activement collaboré à l'enquête ouverte par l'UEFA à la suite des incidents racistes inacceptables survenus pendant ce match.
Le Real Madrid apprécie le soutien, l'appui et l'affection unanimes que notre joueur Vinicius Jr. a reçus de tous les acteurs de la communauté footballistique mondiale. Le Real Madrid continuera à travailler, en collaboration avec toutes les institutions, pour éradiquer le racisme, la violence et la haine dans le sport et la société. »
Déclarations de Vinicius Jr et Prestianni
Vinicius, qui a régulièrement été la cible de propos racistes tout au long de son séjour au Santiago Bernabeu, a déclaré dans un communiqué émouvant publié à la suite de nouveaux titres malheureux dans la presse : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir.
« Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'est nouveau dans ma vie ou dans celle de mon équipe. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. D'un autre côté, il s'agissait simplement d'un protocole mal exécuté qui ne servait à rien. Je n'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, surtout après une grande victoire et alors que les gros titres devraient concerner le Real Madrid, mais c'est nécessaire. »
Prestianni a démenti les accusations de Vinicius dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il écrit : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai adressé d'insultes racistes à Vini Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »
Le gouvernement portugais enquête également sur cet incident.
Parallèlement à l'UEFA, le gouvernement portugais, par l'intermédiaire de l'Autorité pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport (APCVD), a annoncé qu'il mènerait sa propre enquête. Si des irrégularités sont constatées, les sanctions éventuelles seront annoncées une fois que toutes les procédures et formalités administratives nécessaires auront été accomplies.
