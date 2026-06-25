Les dés sont jetés. Le Real Madrid a notifié au Como sa décision concernant l’avenir de Nico Paz, qui devient dès cet instant l’un des joueurs les plus convoités du marché européen. La mission en Espagne du directeur sportif du club lombard, Ludi, n’a pas permis de renégocier les conditions d’un éventuel maintien du milieu offensif argentin dans l’équipe de Cesc Fàbregas. Si ce dernier souhaite toujours s’appuyer sur le talent de Nico Paz, il devra désormais investir pas moins de 60 millions d’euros.
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Le Real Madrid récupère Nico Paz et le place aussitôt sur le marché des transferts : de l’Inter à la Premier League, quel avenir l’attend ?
Pourquoi le Real Madrid souhaite-t-il le céder ?
Ce montant, réservé au Como, serait assorti d’une nouvelle clause de rachat majorée en faveur du Real Madrid, fixée à 80 millions d’euros. Le club merengue envisagerait ainsi de céder au mieux-disant un jeune talent déjà performant en Serie A. Conscient de la concurrence féroce à son poste – où il devrait convaincre le nouvel entraîneur José Mourinho de lui accorder du temps de jeu face à Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinicius Junior, Arda Güler, Rodrygo et Franco Mastantuono. Ajoutons à cela la nécessité pour les Merengues de générer des liquidités immédiates à réinvestir dans leurs prochains transferts, et il apparaît clair que la meilleure issue pour toutes les parties est un nouveau prêt payant, afin que le joueur puisse continuer à se développer et à valider son immense potentiel.
L'Inter en toile de fond
Comme on le sait depuis longtemps, l'Inter fait partie des équipes qui n'ont jamais caché leur admiration technique pour les qualités de Nico Paz. C'est le footballeur classique, capable de faire la différence à partir de la ligne des trois quarts et de créer une supériorité numérique, que le club nerazzurro recherche depuis longtemps pour se montrer plus imprévisible et sortir des schémas habituels du 3-5-2. L’amitié entre le vice-président du champion d’Italie, Javier Zanetti, et le père du joueur constitue un atout supplémentaire. d’autant que les deux clubs ont déjà négocié ces dernières semaines le transfert de Dumfries (les Blancos ont accepté de payer la clause libératoire) et que le président Marotta s’est récemment rendu dans la capitale espagnole pour rencontrer Florentino Pérez et manifester son intérêt pour plusieurs joueurs potentiellement partants chez les Merengue. Il n’est pas à exclure que le dossier Nico Paz ait également été évoqué. Les Nerazzurri, qui viennent de voir la piste Palestra s’envoler, pourraient désormais réaffecter cette petite cagnotte et tenter un coup de maître, éventuellement en le finançant grâce aux cessions déjà prévues.
Une vente aux enchères en Premier League ?
Selon une hypothèse de plus en plus crédible, le Real Madrid envisagerait de vendre Nico Paz au mieux offrant pour un montant supérieur aux 60 millions d’euros initialement prévus pour Côme. La Premier League apparaît alors comme la destination la plus rentable pour valoriser au mieux le talent du joueur. Arsenal, Chelsea et Manchester City se positionnent en première ligne, car leurs entraîneurs ont toujours apprécié ce profil de joueur capable d’évoluer au milieu de terrain. Mais, grâce à l’important potentiel économique du championnat anglais, des formations de niveau légèrement inférieur mais en lice pour une place en Ligue des champions pourraient également frapper à la porte du Real Madrid.