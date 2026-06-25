Comme on le sait depuis longtemps, l'Inter fait partie des équipes qui n'ont jamais caché leur admiration technique pour les qualités de Nico Paz. C'est le footballeur classique, capable de faire la différence à partir de la ligne des trois quarts et de créer une supériorité numérique, que le club nerazzurro recherche depuis longtemps pour se montrer plus imprévisible et sortir des schémas habituels du 3-5-2. L’amitié entre le vice-président du champion d’Italie, Javier Zanetti, et le père du joueur constitue un atout supplémentaire. d’autant que les deux clubs ont déjà négocié ces dernières semaines le transfert de Dumfries (les Blancos ont accepté de payer la clause libératoire) et que le président Marotta s’est récemment rendu dans la capitale espagnole pour rencontrer Florentino Pérez et manifester son intérêt pour plusieurs joueurs potentiellement partants chez les Merengue. Il n’est pas à exclure que le dossier Nico Paz ait également été évoqué. Les Nerazzurri, qui viennent de voir la piste Palestra s’envoler, pourraient désormais réaffecter cette petite cagnotte et tenter un coup de maître, éventuellement en le finançant grâce aux cessions déjà prévues.