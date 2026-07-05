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Le Real Madrid reçoit un message sans détour concernant le transfert de Michael Olise de la part du Bayern Munich et du défenseur français Dayot Upamécano, alors que les rumeurs font rage au sujet d'un transfert record de 223 millions d'euros
Olise continue d'être associé au Real Madrid
Olise est fortement pressenti pour rejoindre le Real Madrid alors que les rumeurs de transfert s'intensifient pendant la Coupe du monde 2026. Selon SPORT, le grand club espagnol serait prêt à débourser la somme record de 223 millions d'euros (191 millions de livres sterling / 255 millions de dollars) pour recruter l'ailier du Bayern Munich. Son coéquipier en équipe de France, Upamecano, a toutefois minimisé ces rumeurs.
Upamecano met fin aux rumeurs concernant le Real Madrid
Interrogé en sélection française sur les rumeurs persistantes liant Olise au Real Madrid, Upamecano a livré une réponse brève et catégorique, laissant entendre que le Bayern n'entendait pas se séparer de l'un de ses joueurs clés.
« Il reste ici, il reste ici ! », a-t-il insisté.
Saha s'exprime sur l'avenir d'Olise
L'ancien attaquant français Louis Saha a réagi à ces rumeurs dans une interview accordée à GOAL, reconnaissant que les chiffres avancés étaient extraordinaires tout en saluant l'ascension fulgurante d'Olise.
« Ce sont des chiffres absolument fous », reconnaît Saha. « Mais je pense vraiment qu’il mérite ce genre d’éloges et de débats, car ce que ce garçon a accompli en l’espace d’un ou deux ans est incroyable.
Il ne faut pas oublier qu’il évoluait encore à Crystal Palace et je ne suis pas sûr que tout le monde ait pleinement pris la mesure de son talent. C’est aussi une belle histoire, car un joueur que l’on aurait pu juger nonchalant, voire désinvolte, et qui n’aimait peut-être pas le football autant que nous, a fait taire les sceptiques en prouvant qu’« en restant fidèle à soi-même, on peut accomplir des choses incroyables ». Aujourd’hui, tout le monde se précipite pour le recruter. C’est magnifique. »
- Getty Images Sport
Les rumeurs de transfert ne devraient pas s'estomper de sitôt.
Les spéculations autour d'Olise devraient se poursuivre à mesure que le mercato avance. La position officielle du Bayern reste claire, mais les rumeurs associant l'ailier au Real Madrid ne sont pas près de s'éteindre tant que l'intérêt pour l'un des attaquants les plus convoités d'Europe persiste.
De son côté, Olise se concentre sur ses obligations internationales avec les Bleus. Après la victoire étriquée 1-0 face au Paraguay, l’équipe se prépare désormais à défier le Maroc en quarts de finale, jeudi.
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