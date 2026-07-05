L'ancien attaquant français Louis Saha a réagi à ces rumeurs dans une interview accordée à GOAL, reconnaissant que les chiffres avancés étaient extraordinaires tout en saluant l'ascension fulgurante d'Olise.

« Ce sont des chiffres absolument fous », reconnaît Saha. « Mais je pense vraiment qu’il mérite ce genre d’éloges et de débats, car ce que ce garçon a accompli en l’espace d’un ou deux ans est incroyable.

Il ne faut pas oublier qu’il évoluait encore à Crystal Palace et je ne suis pas sûr que tout le monde ait pleinement pris la mesure de son talent. C’est aussi une belle histoire, car un joueur que l’on aurait pu juger nonchalant, voire désinvolte, et qui n’aimait peut-être pas le football autant que nous, a fait taire les sceptiques en prouvant qu’« en restant fidèle à soi-même, on peut accomplir des choses incroyables ». Aujourd’hui, tout le monde se précipite pour le recruter. C’est magnifique. »