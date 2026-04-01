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Le Real Madrid réclame 15 millions d'euros de frais de transfert alors que le milieu de terrain souhaite rejoindre un rival de la Liga cet été
Surcharge dans la salle des machines de Madrid
La concurrence pour les places au milieu de terrain du Real Madrid n'a jamais été aussi rude, ce qui place Ceballos dans une situation précaire. Avec Aurélien Tchouameni et Federico Valverde désormais titulaires incontestés, et Jude Bellingham en tant que pivot créatif, le temps de jeu restant se répartit entre une liste toujours plus longue de talents d'élite. L'émergence de la jeune star Thiago et la présence constante d'Arda Güler et d'Eduardo Camavinga ont relégué Ceballos encore plus bas dans la hiérarchie.
La situation devrait devenir encore plus encombrée la saison prochaine avec le retour possible de Nico Paz. Cette « surpopulation » au milieu de terrain signifie que Ceballos, qui aborde les deux dernières années de son contrat expirant en 2027, doit désormais décider s’il reste pour se battre ou s’il cherche à prendre un nouveau départ ailleurs. Pour toutes les parties concernées, le prochain mercato estival semble être le moment le plus logique pour faciliter un départ définitif.
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Les obstacles financiers d'un retour au Betis
Ceballos n'a jamais caché son envie de revenir au Real Betis, le club où il s'est fait un nom entre 2014 et 2017 avant de rejoindre le Bernabéu pour environ 18 millions d'euros. Après un prêt de deux ans à Arsenal, il est finalement revenu à Madrid, mais son avenir semble désormais de plus en plus incertain. L'opération reste complexe en raison des exigences financières fixées par la direction du Santiago Bernabéu ; le Real Madrid exige un montant de 15 millions d'euros pour le transfert, une somme qui s'est avérée être une pierre d'achoppement pour les clubs intéressés. De plus, le salaire brut du joueur, d'environ 9 millions d'euros par an, ajoute une difficulté supplémentaire pour un club ayant la structure salariale du Betis.
Une saison marquée par la raréfaction des opportunités
D'un point de vue statistique, cette saison est à oublier pour le natif d'Utrera. Ceballos n'a disputé que 25 % du temps de jeu total disponible lorsqu'il était apte, soit un total de seulement 810 minutes réparties sur 36 matches. Son influence a considérablement diminué depuis l'arrivée d'Álvaro Arbeloa, le milieu de terrain n'ayant joué que 16 % du temps de jeu possible sous l'actuel encadrement technique, rapporte AS. Sa dernière titularisation en Liga remonte au mois de novembre, ce qui souligne son passage à un rôle strictement secondaire.
Ce manque de continuité a été encore aggravé par une blessure au muscle soléaire subie en février lors d’une brève apparition contre Osasuna. Bien qu’il ait désormais repris l’entraînement collectif et qu’il soit sur le point de faire son retour en compétition, il aborde la dernière ligne droite de la saison sans aucun rythme et face à une concurrence féroce. Même lors des matchs où des vétérans clés comme Bellingham étaient mis au repos, Ceballos se retrouvait souvent relégué derrière des produits du centre de formation comme Manuel Angel dans la rotation des remplacements.
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La décision finale se profile à Madrid
À l'approche du mercato estival, la relation entre Ceballos et le Real Madrid semble toucher à sa fin. Le Real étant désormais prêt à écouter les offres pour le milieu de terrain – qui fêtera ses 30 ans cette année –, retrouver une place de titulaire est devenu une « mission impossible », ce qui fait d'un départ cet été la solution la plus logique pour les deux parties alors que son contrat touche à sa fin.