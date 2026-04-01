La concurrence pour les places au milieu de terrain du Real Madrid n'a jamais été aussi rude, ce qui place Ceballos dans une situation précaire. Avec Aurélien Tchouameni et Federico Valverde désormais titulaires incontestés, et Jude Bellingham en tant que pivot créatif, le temps de jeu restant se répartit entre une liste toujours plus longue de talents d'élite. L'émergence de la jeune star Thiago et la présence constante d'Arda Güler et d'Eduardo Camavinga ont relégué Ceballos encore plus bas dans la hiérarchie.

La situation devrait devenir encore plus encombrée la saison prochaine avec le retour possible de Nico Paz. Cette « surpopulation » au milieu de terrain signifie que Ceballos, qui aborde les deux dernières années de son contrat expirant en 2027, doit désormais décider s’il reste pour se battre ou s’il cherche à prendre un nouveau départ ailleurs. Pour toutes les parties concernées, le prochain mercato estival semble être le moment le plus logique pour faciliter un départ définitif.