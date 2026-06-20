Le Real Madrid réagit aux spéculations concernant Michael Olise, alors que des rumeurs évoquent une offre astronomique pour la star du Bayern Munich

Contrairement aux rumeurs, le Real Madrid a formellement démenti négocier le transfert d’Olise lors de ce mercato estival. Le Français brille en Bundesliga, ce qui a conduit certains observateurs à suggérer que Florentino Pérez envisageait d’ajouter un nouveau « Galactico » à un effectif offensif déjà très fourni. Olise a en effet vécu une saison phénoménale avec le Bayern Munich, totalisant 52 matchs toutes compétitions confondues, 22 buts et 31 passes décisives.

Pourtant, le club merengue a formellement démenti toute négociation en coulisses, publiant un communiqué officiel pour couper court aux spéculations et affirmant n’avoir contacté ni l’entourage du joueur, ni le club bavarois, au sujet d’un éventuel transfert estival.