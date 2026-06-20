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Le Real Madrid réagit aux spéculations concernant Michael Olise, alors que des rumeurs évoquent une offre astronomique pour la star du Bayern Munich
Le Real Madrid dément catégoriquement les rumeurs concernant Olise
Contrairement aux rumeurs, le Real Madrid a formellement démenti négocier le transfert d’Olise lors de ce mercato estival. Le Français brille en Bundesliga, ce qui a conduit certains observateurs à suggérer que Florentino Pérez envisageait d’ajouter un nouveau « Galactico » à un effectif offensif déjà très fourni. Olise a en effet vécu une saison phénoménale avec le Bayern Munich, totalisant 52 matchs toutes compétitions confondues, 22 buts et 31 passes décisives.
Pourtant, le club merengue a formellement démenti toute négociation en coulisses, publiant un communiqué officiel pour couper court aux spéculations et affirmant n’avoir contacté ni l’entourage du joueur, ni le club bavarois, au sujet d’un éventuel transfert estival.
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Communiqué officiel du club concernant la star du Bayern Munich
La direction du Bernabéu a publié un communiqué détaillé pour clarifier sa position : « En réponse aux informations publiées par divers médias concernant un intérêt présumé de notre club pour Michael Olise, joueur du Bayern Munich, le Real Madrid CF tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, direct ou indirect, avec le joueur en question, ses représentants ou toute autre personne liée à lui. »
Lors de la campagne pour l’élection à la présidence du club, Florentino Pérez avait déjà démenti s’intéresser à Olise, révélant au passage son intention de proposer 150 millions d’euros pour Julián Álvarez, joueur de l’Atlético de Madrid. En s’exprimant publiquement, le Real Madrid entend ainsi mettre fin aux spéculations qui trustent les pages sportives européennes depuis plusieurs jours, afin que l’attention demeure exclusivement portée sur la préparation de l’équipe.
Entretenir les liens avec le Bayern Munich
Au-delà du démenti concernant leur intérêt pour Olise, le Real Madrid a tenu à souligner les liens professionnels historiques qui l'unissent au géant bavarois. Les deux clubs entretiennent depuis longtemps une relation professionnelle, et Madrid a tenu à préciser qu’il ne tenterait jamais de contourner les voies officielles pour se renseigner sur un joueur. Bien que le club reste généralement discret sur les transferts, il a parfois publié des communiqués pour démentir les rumeurs de contacts avec des joueurs d’autres clubs, comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé en 2023, un an avant son transfert très médiatisé au Bernabéu.
« Le Real Madrid tient également à souligner les excellentes relations institutionnelles qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de coopération et d’admiration, et regrette la diffusion de rumeurs qui ne reflètent pas la réalité », a ajouté le club.
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La loyauté envers l’institution reste primordiale.
Le communiqué s’est conclu en réaffirmant le protocole qui régit les relations entre ces deux géants européens. Madrid a souligné que « les deux clubs ont toujours entretenu une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel. Cela se traduit, entre autres, par la conviction commune selon laquelle tout intérêt potentiel pour un joueur appartenant à l’autre club doit d’abord faire l’objet d’une discussion entre les clubs eux-mêmes, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui régissent depuis toujours les relations entre le Bayern de Munich et le Real Madrid ».
Si Olise demeure l’un des jeunes talents les plus convoités du football mondial, son avenir proche semble davantage s’inscrire à Munich qu’à Madrid. Cette annonce intervient alors que le Real Madrid a déjà officialisé cette semaine les arrivées de Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, tandis que Pérez avait également promis le recrutement de Denzel Dumfries lors de sa campagne électorale.