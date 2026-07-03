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Le Real Madrid réagit aux rumeurs de transfert concernant Enzo Fernández après que l'agent de la star de Chelsea a laissé entendre un départ cet été
Les rumeurs de transfert ont été catégoriquement démenties.
Le grand club espagnol a catégoriquement démenti les informations selon lesquelles l’entraîneur José Mourinho ferait pression pour faire venir au Bernabéu la star mécontente de Chelsea. Les médias avaient largement évoqué un transfert du meneur de jeu de 25 ans vers la capitale espagnole afin de renforcer encore davantage le milieu de terrain déjà riche en stars des « Blancos ». Cependant, les dirigeants du club ont pris la décision inhabituelle de publier un communiqué officiel afin de mettre un terme définitif à ces rumeurs qui ne cessaient de prendre de l’ampleur et de préserver leurs relations institutionnelles.
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Un communiqué officiel dément formellement ces allégations.
Le Real Madrid a publié un communiqué officiel sur son site internet pour préciser qu'aucune négociation n'a eu lieu avec le club londonien. Le club a réaffirmé son absence totale d'intérêt sportif pour le milieu de terrain, tout en exprimant son respect pour le club de Premier League.
Le club a déclaré : « À la lumière des informations et des déclarations parues ces derniers jours concernant un prétendu intérêt du Real Madrid CF pour le joueur Enzo Fernández, le club tient à préciser qu’il n’a déployé aucun effort, ni direct ni indirect, pour recruter le joueur susmentionné et qu’il n’a, par ailleurs, aucune intention de mener une telle opération.
Le Real Madrid réaffirme son profond respect pour Enzo Fernández, un grand footballeur dont la carrière et les qualités sont largement reconnues, ainsi que pour le Chelsea FC, avec lequel il entretient d’excellentes relations institutionnelles.
« C’est précisément en raison du respect que mérite une entité telle que le Chelsea FC et des principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours guidé les actions du Real Madrid que le club estime nécessaire de démentir catégoriquement ces spéculations infondées et qui ne correspondent pas à la réalité.
Le Real Madrid regrette que, malgré la clarté des faits et l’absence de toute action de sa part, des informations continuent d’être diffusées, ne correspondant pas à la réalité, et ne faisant que semer la confusion parmi les supporters tout en nuisant inutilement aux entités et aux personnes concernées. »
Le milieu de terrain reste à définir
Bien qu’ils aient pris leurs distances avec Fernández, les géants de la Liga ont déjà renforcé leur milieu de terrain en concluant le transfert très médiatisé de Bernardo Silva, arrivé libre en provenance de Manchester City. Cet afflux de talent créatif implique que des cessions seront nécessaires pour permettre tout nouveau recrutement au milieu de terrain, ce qui jette un nouveau doute sur l’avenir à long terme du duo français Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga, alors que Manchester United s’intéresse à eux.
Parallèlement, l’agent de Fernandez, Javier Pastore, a confirmé que le milieu de terrain, estimé à 120 millions de livres sterling, étudiait activement les possibilités de quitter Stamford Bridge.
L’Argentin avait fait sensation en cours de saison en révélant son rêve de vivre dans la capitale espagnole, alimentant les rumeurs selon lesquelles il ferait pression pour un transfert au Real Madrid. Il avait alors été temporairement écarté de l’effectif par l’entraîneur de l’époque, Liam Rosenior.
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Une lutte acharnée est attendue sur le marché.
Le mercato estival s’emballe et une saga de transferts particulièrement disputée se profile sur le Vieux Continent. Si Arsenal conserve un intérêt mesuré pour l’ancien meneur de jeu du Benfica, les Gunners privilégient aujourd’hui une opération financièrement viable : la venue du capitaine de Newcastle, Bruno Guimaraes.
Sous contrat à Stamford Bridge pour encore six ans, le milieu de terrain bénéficie d’un salaire conséquent, ce qui place Chelsea en position de force et devrait faire grimper les exigences financières des Blues envers tout prétendant.
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