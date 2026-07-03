Le Real Madrid réagit aux rumeurs de transfert concernant Enzo Fernández après que l'agent de la star de Chelsea a laissé entendre un départ cet été

Le Real Madrid a publié un communiqué officiel sur son site internet pour préciser qu'aucune négociation n'a eu lieu avec le club londonien. Le club a réaffirmé son absence totale d'intérêt sportif pour le milieu de terrain, tout en exprimant son respect pour le club de Premier League.

Le club a déclaré : « À la lumière des informations et des déclarations parues ces derniers jours concernant un prétendu intérêt du Real Madrid CF pour le joueur Enzo Fernández, le club tient à préciser qu’il n’a déployé aucun effort, ni direct ni indirect, pour recruter le joueur susmentionné et qu’il n’a, par ailleurs, aucune intention de mener une telle opération.

Le Real Madrid réaffirme son profond respect pour Enzo Fernández, un grand footballeur dont la carrière et les qualités sont largement reconnues, ainsi que pour le Chelsea FC, avec lequel il entretient d’excellentes relations institutionnelles.

« C’est précisément en raison du respect que mérite une entité telle que le Chelsea FC et des principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours guidé les actions du Real Madrid que le club estime nécessaire de démentir catégoriquement ces spéculations infondées et qui ne correspondent pas à la réalité.

Le Real Madrid regrette que, malgré la clarté des faits et l’absence de toute action de sa part, des informations continuent d’être diffusées, ne correspondant pas à la réalité, et ne faisant que semer la confusion parmi les supporters tout en nuisant inutilement aux entités et aux personnes concernées. »