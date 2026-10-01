L’UEFA a officiellement rouvert son enquête sur l’affaire Negreira après avoir reçu une plainte conséquente du Real Madrid. Le club de la capitale a publié un communiqué officiel ce jour, confirmant que l’instance dirigeante du football européen a reçu une documentation volumineuse concernant les 8,4 millions d’euros versés par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira entre 2001 et 2018.

Le Real Madrid a déclaré : « L’UEFA a confirmé la réception de la plainte déposée par le Real Madrid C.F. et la poursuite de l’enquête concernant les paiements effectués au cours des deux dernières décennies par le F.C. Barcelona à l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres. La plainte déposée par notre club comprend une documentation et des preuves abondantes concernant des faits d’une gravité extraordinaire, qui affectent directement l’intégrité de la compétition et la confiance dans le système arbitral. »