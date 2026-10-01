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Le Real Madrid publie un communiqué officiel alors que l’UEFA rouvre l’enquête sur l’affaire Negreira après une plainte concernant les paiements de Barcelone
Le Real Madrid confirme l’enquête de l’UEFA
L’UEFA a officiellement rouvert son enquête sur l’affaire Negreira après avoir reçu une plainte conséquente du Real Madrid. Le club de la capitale a publié un communiqué officiel ce jour, confirmant que l’instance dirigeante du football européen a reçu une documentation volumineuse concernant les 8,4 millions d’euros versés par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira entre 2001 et 2018.
Le Real Madrid a déclaré : « L’UEFA a confirmé la réception de la plainte déposée par le Real Madrid C.F. et la poursuite de l’enquête concernant les paiements effectués au cours des deux dernières décennies par le F.C. Barcelona à l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres. La plainte déposée par notre club comprend une documentation et des preuves abondantes concernant des faits d’une gravité extraordinaire, qui affectent directement l’intégrité de la compétition et la confiance dans le système arbitral. »
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Action urgente réclamée
Le Real Madrid a publiquement exigé une résolution rapide de la part de l’instance dirigeante afin de protéger l’intégrité de ce sport. Son communiqué officiel poursuivait : « Le Real Madrid C.F. estime qu’il est essentiel que, maintenant que l’UEFA dispose de cette documentation, l’enquête se poursuive avec la plus grande urgence jusqu’à sa pleine conclusion, et que les organes compétents prennent les décisions appropriées conformément à la gravité des faits vérifiés. »
En outre, le club a promis de rester impliqué, ajoutant : « Notre club continuera à collaborer activement avec l’UEFA et à entreprendre toutes les actions en son pouvoir pour faire la lumière sur des événements qu’il juge incompatibles avec les principes d’intégrité, de transparence et de fair-play qui devraient régir le football européen. »
Ceferin met en lumière une situation grave
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, avait précédemment souligné la gravité des agissements de Barcelone concernant l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres.
S’exprimant sur les premières révélations autour des paiements historiques, Ceferin a déclaré : « Je ne peux pas commenter directement cette affaire pour deux raisons. D’abord, parce que nous avons une commission disciplinaire indépendante qui en est chargée. Ensuite, parce que je n’ai pas traité cette question en détail. Cependant, je peux dire une chose. J’ai été informé et la situation est extrêmement grave. Si grave, à mes yeux, qu’elle est l’une des plus graves que j’aie vues dans le football. Au niveau de la Liga, bien sûr, l’affaire est prescrite et ne peut pas avoir de conséquences sportives, mais une procédure est en cours auprès du parquet civil en Espagne. En ce qui concerne l’UEFA, rien n’est prescrit. » En outre, un porte-parole officiel a confirmé que l’instance dirigeante avait reçu les documents concernant la « soi-disant affaire Negreira ».
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Quelle suite pour Barcelone ?
L’UEFA va désormais analyser en profondeur les éléments de preuve fournis et recueillir des déclarations directes de toutes les parties impliquées, y compris les soumissions officielles de Barcelone. La commission disciplinaire a le pouvoir réglementaire d’exclure une équipe des compétitions européennes si elle trouve des preuves concrètes de tentatives de porter atteinte à l’intégrité de la compétition, laissant le club catalan exposé à des sanctions sportives potentiellement sans précédent.
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