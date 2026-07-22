De retour sur le banc des Blancos depuis seulement quelques jours, José Mourinho a rapidement signifié à Mastantuono qu’il lui serait plus profitable de rejoindre un club où il obtiendrait davantage de temps de jeu, une opportunité qui lui échapperait presque inévitablement à Madrid tant la concurrence est dense. La saison passée, il n’a été titularisé que 15 fois en 35 matchs, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive. Le milieu offensif argentin a donné son feu vert à ce départ, conscient que le Real conserve une confiance totale en son potentiel et entend rester maître de son contrat. Comme ce fut le cas l’an passé avec Endrick, cédé à Lyon pour qu’il joue et convainque le sélectionneur brésilien de le retenir pour la Coupe du monde, le Real n’envisagera que des prêts secs.