Arrivé à Madrid il y a un an, il était accompagné de grandes attentes et d’un enthousiasme né de ses éclats de classe sous le maillot du River Plate. Le Real n’a pas traîné et, pour devancer la concurrence des plus grands clubs européens, a mis 45 millions d’euros sur la table. Un investissement considérable qui, au fil des mois, a fini par peser psychologiquement sur le jeune homme, accablé par une responsabilité trop lourde pour un joueur né en 2007. Franco Mastantuono est aujourd’hui un talent en quête de repères et de la confiance nécessaire pour exprimer son potentiel, ce qui ne pourra venir que d’un rôle plus important sur le terrain.
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Le Real Madrid prête Franco Mastantuono, sans option d’achat : ce que l’on sait de l’intérêt de la Fiorentina et du Milan, et des clubs qui le suivent
IL A BESOIN DE JOUER
De retour sur le banc des Blancos depuis seulement quelques jours, José Mourinho a rapidement signifié à Mastantuono qu’il lui serait plus profitable de rejoindre un club où il obtiendrait davantage de temps de jeu, une opportunité qui lui échapperait presque inévitablement à Madrid tant la concurrence est dense. La saison passée, il n’a été titularisé que 15 fois en 35 matchs, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive. Le milieu offensif argentin a donné son feu vert à ce départ, conscient que le Real conserve une confiance totale en son potentiel et entend rester maître de son contrat. Comme ce fut le cas l’an passé avec Endrick, cédé à Lyon pour qu’il joue et convainque le sélectionneur brésilien de le retenir pour la Coupe du monde, le Real n’envisagera que des prêts secs.
INTÉRÊT DE L'ITALIE
Tout club souhaitant recruter Mastantuono la saison prochaine – principalement en Espagne – devra se contenter d'un prêt sans option d'achat, même conditionnelle : le Real Madrid ne veut pas dilapider un investissement de 45 millions d'euros. Cette condition pourrait peser dans la balance des clubs qui ont déjà pris des renseignements sur le milieu offensif gaucher, formé et révélé à River Plate puis valeur sûre des sélections jeunes argentines. Plusieurs formations italiennes semontrent également attentives. D’après les dernières rumeurs, la Fiorentina figurerait parmi les prétendants, tandis que le Milan serait aussi sur le dossier.
LES DERNIÈRES INFOS SUR LA FIORENTINA ET LE MILAN
D’un point de vue purement tactique, le profil de Mastantuono correspond parfaitement aux besoins de la Fiorentina et du Milan. L’entraîneur des « Viola », Fabio Grosso, en étroite collaboration avec le directeur sportif Fabio Paratici, a exprimé la nécessité de renforcer le poste d’ailier offensif. Le joueur, né en 2007, qui évolue à droite malgré son pied gauche, constitue une solution idéale pour ce rôle. Les Rossoneri, eux, cherchent depuis des semaines un meneur de jeu gaucher capable d’évoluer dans le 3-4-2-1 d’Amorim. Avec Karetsas, suivi aussi par Dortmund, Mastantuono correspond donc logiquement au profil recherché. Reste à savoir si les deux clubs italiens accepteront les conditions du Real Madrid : mettre en valeur pendant une saison un joueur qui demeurera sous le contrôle du club espagnol, sans même pouvoir négocier une option d’achat.
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