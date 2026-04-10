Son téléphone ne cesse de sonner « depuis des mois » ! Le Real Madrid envisagerait de recruter un entraîneur de renom

Deschamps a entamé sa carrière d’entraîneur en 2001 à l’AS Monaco et a surpris en conduisant le club de la Principauté jusqu’en finale de la Ligue des champions 2004. En 2006, il a pris les rênes de la Juventus, qu’il avait déjà menée comme capitaine, et a permis au club, touché par le scandale du Calciopoli, de remonter de Serie B vers l’élite italienne. Entre 2009 et 2012, il dirige l’Olympique de Marseille avant de prendre les rênes des Bleus. Son plus grand succès reste la victoire en Coupe du monde 2018 en Russie, suivie, trois ans plus tard, d’un nouveau triomphe en Ligue des Nations.

Un éventuel transfert au Real Madrid pourrait toutefois entraîner un retournement de situation : Zinédine Zidane, ancien mentor des Merengues, devrait en effet lui succéder à la tête des Bleus.

Actuellement, le Real est dirigé par Álvaro Arbeloa, entraîneur de l’équipe réserve, qui a remplacé Xabi Alonso en début d’année après le limogeage de ce dernier. La durée de son intérim n’a pas été précisée. Mais, menacé par une saison sans titre, le président Florentino Pérez pourrait être tenté de recruter un nouvel entraîneur pour son effectif étoilé.

Jürgen Klopp, ex-coach de Liverpool, a longtemps été présenté comme le candidat le plus sérieux, mais il a formellement démenti. Les noms de Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, et de Massimiliano Allegri, mentor de l’AC Milan, circulent également.