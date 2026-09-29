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Le Real Madrid pousse un immense soupir de soulagement : Kylian Mbappe échappe à une opération du genou après la trêve internationale
Frayeur autour de la blessure de la star du Real Madrid
Selon AS, Mbappe a entamé sa récupération à Valdebebas après avoir souffert d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche. L’attaquant français a cessé de jouer après avoir ressenti une douleur à la suite de son but contre la Turquie vendredi dernier, une décision qui a évité une blessure bien plus grave.
Le Real Madrid est resté en contact permanent avec la Fédération française de football et a d’abord craint qu’une opération ne soit nécessaire. Cependant, les examens ont confirmé que l’attaquant ne sera absent que pendant 10 à 12 jours, ce qui a permis au club de pousser un soupir de soulagement.
- AFP
Mourinho envisage une date de retour
Mbappé a commencé sa rééducation lundi et a poursuivi son travail aujourd’hui. En théorie, l’attaquant devrait être disponible pour le retour de la Liga contre Villarreal le 10 octobre au Santiago Bernabéu.
Cependant, le Real Madrid doit prendre en compte les risques d’un retour précipité. L’entraîneur Jose Mourinho réfléchit actuellement à l’idée de le laisser au repos pour cette rencontre. Le club disputera ensuite deux énormes matches à l’extérieur, d’abord contre la Roma le 14 octobre avant de se rendre au Camp Nou pour le Clasico le 25 octobre.
Ajustements tactiques sans Mbappé
Avec leur joueur vedette en convalescence, le staff technique dispose d’un maximum de quatre solutions différentes pour remanier l’attaque. Mourinho pourrait simplement conserver le système actuel et aligner Espi à la place de Mbappe. Cependant, l’entraîneur portugais considère l’international espoirs davantage comme un avant-centre traditionnel capable de faire sauter des défenses regroupées. L’autre principale alternative consiste à utiliser Jude Bellingham comme faux numéro 9, un rôle qu’il a occupé sous Carlo Ancelotti. Cette configuration permettrait à Arda Guler d’évoluer derrière Bellingham, tout en cohabitant avec Diomande sur l’aile droite.
- Getty Images
Quelle est la suite pour Madrid ?
Le Real Madrid a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas que Mbappe joue avec la moindre gêne. Il attendra qu’il soit à 100 % avant son retour sur le terrain. Mourinho testera ses dispositifs tactiques alternatifs dans les prochains jours afin de préparer Villarreal.
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