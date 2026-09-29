Selon AS, Mbappe a entamé sa récupération à Valdebebas après avoir souffert d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche. L’attaquant français a cessé de jouer après avoir ressenti une douleur à la suite de son but contre la Turquie vendredi dernier, une décision qui a évité une blessure bien plus grave.

Le Real Madrid est resté en contact permanent avec la Fédération française de football et a d’abord craint qu’une opération ne soit nécessaire. Cependant, les examens ont confirmé que l’attaquant ne sera absent que pendant 10 à 12 jours, ce qui a permis au club de pousser un soupir de soulagement.