Fidèle à sa stratégie « Galactico » plus ambitieuse que jamais, Florentino Pérez se prépare à exhiber la puissance financière du Real Madrid avant le week-end. S’adressant àEl Espanyol, le président madrilène a confirmé l’arrivée imminente d’un renfort de premier plan, soigneusement calé pour peser sur l’opinion à la veille du vote de dimanche. « Jeudi, j’annoncerai ma première grande recrue pour la saison prochaine », a-t-il déclaré. « Tout le monde connaît mon projet sportif : disposer des meilleurs joueurs et continuer à gagner. »

Si le président madrilène garde encore secret le nom du joueur concerné, les observateurs évoquent avec insistance celui d’Ibrahima Konaté. Le défenseur, actuellement libre de tout contrat après son passage à Liverpool, serait sur le point de s’engager au Santiago Bernabéu, tandis que le club s’intéresserait aussi à Denzel Dumfries. Cette annonce pourrait être la première d’une série de révélations stratégiques destinées à consolider le mandat du président sortant à la tête du géant espagnol.