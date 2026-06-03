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Le Real Madrid pourrait annoncer sa « première recrue majeure » d’ici quelques jours, une manœuvre stratégique qui coïncide avec la mobilisation des soutiens autour de Florentino Pérez à l’approche de l’élection présidentielle du club
Perez laisse entendre qu’il prépare un gros transfert
Fidèle à sa stratégie « Galactico » plus ambitieuse que jamais, Florentino Pérez se prépare à exhiber la puissance financière du Real Madrid avant le week-end. S’adressant àEl Espanyol, le président madrilène a confirmé l’arrivée imminente d’un renfort de premier plan, soigneusement calé pour peser sur l’opinion à la veille du vote de dimanche. « Jeudi, j’annoncerai ma première grande recrue pour la saison prochaine », a-t-il déclaré. « Tout le monde connaît mon projet sportif : disposer des meilleurs joueurs et continuer à gagner. »
Si le président madrilène garde encore secret le nom du joueur concerné, les observateurs évoquent avec insistance celui d’Ibrahima Konaté. Le défenseur, actuellement libre de tout contrat après son passage à Liverpool, serait sur le point de s’engager au Santiago Bernabéu, tandis que le club s’intéresserait aussi à Denzel Dumfries. Cette annonce pourrait être la première d’une série de révélations stratégiques destinées à consolider le mandat du président sortant à la tête du géant espagnol.
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Le premier scrutin contesté depuis 20 ans
Le scrutin à venir marque un tournant historique pour le club, car c'est la première fois depuis 2006 que Pérez est confronté à un adversaire officiel. Pérez avait été réélu sans opposition lors des cinq dernières consultations, mais l’homme d’affaires de 37 ans Enrique Riquelme s’est imposé comme un adversaire crédible. Le challenger a déjà commencé à multiplier les promesses : nomination de l’icône Raúl González au poste de directeur sportif et recrutement de Rodri, l’actuel milieu de terrain de Manchester City, présenté comme « le genre de joueur qui doit porter le maillot du Real Madrid ».
Pérez, qui dirige le club depuis 2000-2006 puis 2009 à ce jour, répond en mettant en avant son bilan avéré dans l’attraction de stars mondiales à Madrid. Le président parie sur le fait que les grands noms continuent de résonner auprès des membres qui trancheront l’avenir du club dimanche.
D’autres grands noms et un nouvel entraîneur sont attendus.
Cette signature n’est pas la seule pièce du puzzle que Florentino Pérez compte dévoiler avant le vote des membres. Il reste aussi à régler la question cruciale de l’entraîneur, poste toujours vacant, alors que les rumeurs d’un retour de José Mourinho, qui a déjà dirigé le club entre 2010 et 2013, se multiplient. Le président madrilène n’a pas infirmé ces informations.
« Je vais bientôt annoncer qui sera le nouvel entraîneur du Real Madrid », a-t-il déclaré. « Nous aurons d’autres noms avant dimanche, ne vous inquiétez pas. »
Ces annonces doivent démontrer que le président sortant dispose déjà d’un plan concret pour la saison à venir, contrairement au projet plus théorique avancé par son adversaire.
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La lutte pour le contrôle des clubs et leur fortune
Au-delà du terrain, cette élection a également remis en question la structure fondamentale du club. Riquelme s'est ouvertement opposé à la proposition de Perez de céder 5 % du club à un investisseur extérieur, arguant que cela menaçait le modèle traditionnel de propriété des membres. Perez, quant à lui, insiste sur le fait que ce projet vise à profiter aux supporters en transformant la « richesse émotionnelle » en quelque chose de tangible pouvant se transmettre de génération en génération.
« Avec moi, Madrid appartiendra toujours à ses membres », martèle Pérez. « Je veux que les socios soient propriétaires de la richesse financière du club, pas seulement d’un capital émotionnel. Je veux renforcer ce lien pour qu’il survive au-delà de la mort et permette à chacun de transmettre un patrimoine financier à ses enfants ou à sa famille. Nous étudierons la marche à suivre, nous en débattrons et nous soumettrons le projet à un référendum ouvert à tous les membres. »