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Le Real Madrid officialise l’arrivée de Denzel Dumfries pour 20 millions d’euros, ce qui place Trent Alexander-Arnold face à une concurrence accrue pour le poste d’arrière droit chez les Blancos
Le Real Madrid renforce son poste d'arrière droit
Le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Dumfries en provenance de l'Inter, suite à un accord conclu avec le club italien. Dans un communiqué, les « Blancos » précisent que l'international néerlandais a paraphé un contrat de quatre ans, valable jusqu'au 30 juin 2030.
Le joueur de 30 ans arrive au Santiago Bernabéu pour un montant estimé à 20 millions d’euros (21,6 millions de livres sterling / 29,1 millions de dollars), selon The Athletic. L’Inter a choisi de vendre le défenseur alors qu’il entamait la dernière ligne droite de son contrat. Son arrivée apporte également une option supplémentaire expérimentée au poste d’arrière droit, où Madrid compte déjà Alexander-Arnold.
Le Real Madrid confirme l'accord
Le Real Madrid a officialisé le transfert de Denzel Dumfries par communiqué, après avoir trouvé un accord avec l’Inter Milan. Le club merengue a indiqué : « Le Real Madrid C.F. et l’Inter Milan sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Denzel Dumfries, qui sera lié à notre club pour les quatre prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2030. »
Un défenseur expérimenté vient renforcer l'effectif du Real Madrid
Avec le départ de Dani Carvajal, dont le contrat est arrivé à échéance, Trent Alexander-Arnold était le seul arrière droit confirmé de l’effectif. Denzel Dumfries arrive donc pour apporter concurrence et profondeur à ce poste.
Dumfries quitte l’Inter après cinq saisons fructueuses au cours desquelles il s’est imposé comme l’un des arrières latéraux les plus réguliers d’Europe. Il a disputé 207 matches pour le club italien, marquant 27 buts et délivrant 28 passes décisives, tout en aidant les Nerazzurri à remporter deux titres de Serie A.
Bien que sa dernière saison ait été perturbée par une opération à la cheville, le joueur de 30 ans a tout de même disputé 28 matchs et inscrit cinq buts. Son arrivée offre au Real Madrid une nouvelle option expérimentée sur le côté droit de la défense.
- Goal-GFX
Le club madrilène poursuit le renforcement de son effectif.
Dumfries est la dernière recrue en date d'un mercato estival très animé pour le Real Madrid. Les « Blancos » ont également renforcé d'autres postes de leur effectif, avec l'arrivée d'Ibrahima Konaté, de Bernardo Silva et de Marc Cucurella dans l'équipe de Mourinho.
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