Le Real Madrid officialise l’arrivée de Denzel Dumfries pour 20 millions d’euros, ce qui place Trent Alexander-Arnold face à une concurrence accrue pour le poste d’arrière droit chez les Blancos

Avec le départ de Dani Carvajal, dont le contrat est arrivé à échéance, Trent Alexander-Arnold était le seul arrière droit confirmé de l’effectif. Denzel Dumfries arrive donc pour apporter concurrence et profondeur à ce poste.

Dumfries quitte l’Inter après cinq saisons fructueuses au cours desquelles il s’est imposé comme l’un des arrières latéraux les plus réguliers d’Europe. Il a disputé 207 matches pour le club italien, marquant 27 buts et délivrant 28 passes décisives, tout en aidant les Nerazzurri à remporter deux titres de Serie A.

Bien que sa dernière saison ait été perturbée par une opération à la cheville, le joueur de 30 ans a tout de même disputé 28 matchs et inscrit cinq buts. Son arrivée offre au Real Madrid une nouvelle option expérimentée sur le côté droit de la défense.