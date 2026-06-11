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Le Real Madrid officialise enfin le retour de José Mourinho, avec un contrat de trois ans, et annonce la date précise de sa prise de fonction
Le « Special One » fait son retour au Bernabéu
Le Real Madrid a officialisé la nomination de Mourinho pour un deuxième mandat à la tête de l’équipe, peu après avoir confirmé le départ d’Álvaro Arbeloa. Âgé de 63 ans, le technicien portugais effectue un retour très attendu dans la capitale espagnole, treize ans après son premier départ, et s’est engagé pour un contrat de trois ans, valable jusqu’en 2029.
Le technicien, qui arrive en provenance du Benfica Lisbonne, a été libéré contre une indemnité de 15 millions d’euros, que le club madrilène s’est engagé à régler.
Dans un communiqué, le club merengue a fixé la date d’entrée en fonction de l’entraîneur portugais : « Le conseil d’administration du Real Madrid C. F., réuni aujourd’hui, jeudi 11 juin, sous la présidence de Florentino Pérez, a décidé de nommer José Mourinho entraîneur de l’équipe première pour les trois prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2029. José Mourinho rejoindra le Real Madrid le 13 juillet, jour du début de la préparation estivale. »
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Pérez tient sa promesse électorale
Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait fait du retour de José Mourinho, parti en 2013, l’une de ses promesses de campagne. Réélu dimanche, il a aussitôt acté le retour du technicien portugais, pierre angulaire de son projet de renouveau sportif.
Pérez s’était également engagé à recruter Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, tout en promettant de débourser 150 millions d’euros pour attirer un « Galactico ». Pour tenir parole, le Real Madrid a ainsi annoncé en début de semaine avoir proposé cette somme pour l’attaquant de l’Atlético Madrid Julián Álvarez, offre qui a depuis été rejetée.
Des temps difficiles s'annoncent pour le sélectionneur portugais.
Mourinho revient à Madrid avec pour mission de remettre l’équipe sur les rails après deux saisons consécutives sans titre, d’abord sous la houlette de Carlo Ancelotti, puis sous celle de Xabi Alonso et Arbeloa. La pression sera immense sur le « Special One » : les supporters exigent des résultats immédiats et ne tolèrent plus l’échec.
Le technicien portugais avait déjà dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013, remportant un titre de champion d’Espagne, une Copa del Rey et une Supercoupe d’Espagne, ainsi que trois demi-finales de Ligue des champions. Depuis son départ du Bernabéu, il a entraîné Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, l’AS Rome, Fenerbahçe et le Benfica.
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Le bilan récent de Mourinho passera au crible
José Mourinho n’a plus soulevé de trophée depuis quatre ans, soit son succès en Ligue Europa Conférence avec l’AS Rome, et n’a plus été sacré champion depuis la Premier League 2015 avec Chelsea. Son approche tactique, résolument défensive, interroge sur sa capacité à dominer le haut niveau actuel.
À la tête du Benfica Lisbonne la saison passée, il a conclu le championnat portugais invaincu, mais seulement à la troisième place, derrière Porto et le Sporting. Son équipe a aussi été éliminée par le Real Madrid lors des barrages à élimination directe de la Ligue des champions.