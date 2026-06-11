Le Real Madrid officialise enfin le retour de José Mourinho, avec un contrat de trois ans, et annonce la date précise de sa prise de fonction

Le Real Madrid a officialisé la nomination de Mourinho pour un deuxième mandat à la tête de l’équipe, peu après avoir confirmé le départ d’Álvaro Arbeloa. Âgé de 63 ans, le technicien portugais effectue un retour très attendu dans la capitale espagnole, treize ans après son premier départ, et s’est engagé pour un contrat de trois ans, valable jusqu’en 2029.

Le technicien, qui arrive en provenance du Benfica Lisbonne, a été libéré contre une indemnité de 15 millions d’euros, que le club madrilène s’est engagé à régler.

Dans un communiqué, le club merengue a fixé la date d’entrée en fonction de l’entraîneur portugais : « Le conseil d’administration du Real Madrid C. F., réuni aujourd’hui, jeudi 11 juin, sous la présidence de Florentino Pérez, a décidé de nommer José Mourinho entraîneur de l’équipe première pour les trois prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2029. José Mourinho rejoindra le Real Madrid le 13 juillet, jour du début de la préparation estivale. »







