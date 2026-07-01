« Le Real Madrid ne s'en tirera pas comme ça » : le président du FC Barcelone fustige les « caprices » de Florentino Pérez et affirme que l'UEFA est du côté des champions de la Liga

Fraîchement réélu à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a immédiatement répondu à la dernière offensive du Real Madrid. Florentino Pérez a récemment remis un dossier conséquent à l’UEFA pour dénoncer l’affaire Negreira et réclamer de lourdes sanctions contre le club catalan.

Selon Mundo Deportivo, Laporta n’a pas été déstabilisé par cette manœuvre, qu’il a qualifiée de « diversion désespérée ». S’adressant aux médias au Spotify Camp Nou, il a déclaré avec assurance : « Ils ne s’en tireront pas comme ça. Nous savons ce que l’UEFA pense de cette affaire, et ils ne s’en tireront pas comme ça. C’est juste une nouvelle crise de colère de leur part, une tentative d’étirer cette affaire pour justifier des actions qui n’ont aucun sens et qui n’aboutiront pas. »