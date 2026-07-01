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« Le Real Madrid ne s'en tirera pas comme ça » : le président du FC Barcelone fustige les « caprices » de Florentino Pérez et affirme que l'UEFA est du côté des champions de la Liga
Laporta balaye la plainte du Real Madrid
Fraîchement réélu à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a immédiatement répondu à la dernière offensive du Real Madrid. Florentino Pérez a récemment remis un dossier conséquent à l’UEFA pour dénoncer l’affaire Negreira et réclamer de lourdes sanctions contre le club catalan.
Selon Mundo Deportivo, Laporta n’a pas été déstabilisé par cette manœuvre, qu’il a qualifiée de « diversion désespérée ». S’adressant aux médias au Spotify Camp Nou, il a déclaré avec assurance : « Ils ne s’en tireront pas comme ça. Nous savons ce que l’UEFA pense de cette affaire, et ils ne s’en tireront pas comme ça. C’est juste une nouvelle crise de colère de leur part, une tentative d’étirer cette affaire pour justifier des actions qui n’ont aucun sens et qui n’aboutiront pas. »
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Détourner l'attention des problèmes internes du club
Le président du FC Barcelone est convaincu que le Real Madrid instrumentalise la procédure judiciaire pour dissimuler ses propres difficultés structurelles et logistiques. Après les propos polémiques de Pérez, qui a affirmé que quatorze titres de champion lui avaient été « volés », Laporta a retourné la situation en suggérant que la direction madrilène peinait à finaliser sa transition vers le statut de société anonyme.
Il s’est moqué de la situation au Santiago Bernabéu, affirmant que la plainte déposée auprès de l’UEFA n’était qu’un écran de fumée. Laporta a ajouté : « Ça leur a bien réussi de faire tout ce tapage pour détourner l’attention d’autres problèmes : cette préoccupation qu’ils ont concernant leur transformation en société anonyme, et d’autres questions qui ne se passent pas très bien pour eux, comme le fait qu’il n’y aura pas de musique et qu’ils ne savent pas où ils devront se garer. »
Le dirigeant du Barça exige des preuves
Les tensions entre les deux géants espagnols ont atteint un niveau sans précédent, Pérez ayant précédemment déclaré que les relations étaient complètement rompues. Bien que Madrid se vante de disposer d’un document de 500 pages qu’il prévoit de soumettre à l’instance dirigeante du football européen, Laporta a insisté sur le fait que la procédure judiciaire en cours révèle une tout autre réalité.
Le président barcelonais a souligné que la procédure judiciaire n’avait pas permis à leurs rivaux d’apporter la moindre preuve tangible. Laporta a expliqué : « L’affaire est devant les tribunaux de droit commun et nous traitons cette question depuis longtemps. Dans cette affaire, nous avons fourni les preuves dans le cadre de la procédure. La partie adverse n’a rien fourni. »
Barcelone a déjà averti qu’il saisirait les tribunaux si Pérez ne revenait pas sur ses accusations explosives.
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Quelle suite pour les rivaux du Clásico ?
Barcelone attend désormais la réponse officielle de l'UEFA concernant les documents transmis par Madrid. En attendant, Laporta et son équipe juridique se tiennent prêts à engager une action pénale pour diffamation contre Pérez s'il refuse de retirer ses accusations de corruption. Cette guerre hors du terrain ne montre aucun signe d'apaisement et promet d'éclipser la saison à venir, marquée par de féroces batailles judiciaires et une hostilité profondément enracinée entre les deux plus grands clubs espagnols.