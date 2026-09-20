Malgré la forme étincelante du FC Barcelone, Mourinho a refusé d’alimenter les discussions au sujet de son rival historique. Le technicien portugais a insisté sur le fait que sa seule priorité restait de régler les problèmes tactiques persistants au sein de son propre vestiaire.

« Historiquement, culturellement, le Real Madrid ne peut être comparé à personne, a déclaré Mourinho aux journalistes. Je ne nous comparerai donc à aucune équipe. Je parlerai de nous, de nos problèmes et des choses que nous devons améliorer. En quelques mois depuis mon arrivée ici, je comprends qu’il est de plus en plus difficile d’entendre quelque chose de positif sur le Real Madrid. »

L’entraîneur expérimenté a également mis en avant l’esprit combatif de ses joueurs, notamment dans les rencontres serrées. « Lors des trois matches où nous sommes arrivés dans les dernières minutes avec le besoin de marquer, nous avons terminé avec effort, physiquement et psychologiquement, et avec détermination, a-t-il ajouté. Au-delà de la qualité, cette équipe a de la force en tant que groupe. C’est un marathon. Le championnat n’est pas toujours une autoroute rectiligne, sans obstacles. Mais nous serons là. »



