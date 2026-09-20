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« Le Real Madrid ne peut être comparé à personne ! » - José Mourinho répond aux comparaisons avec Barcelone alors que l'entraîneur des Merengue prépare le derby face à l'Atlético
Le Real Madrid déjà distancé par les premiers de cordée
Le Real Madrid accuse trois points de retard sur son rival honni, le FC Barcelone, en ce début de saison de Liga. Alors que le géant catalan a fait trembler les filets à 31 reprises en seulement sept matches, notamment lors de l’écrasement 7-2 infligé au Racing Santander mercredi, Madrid a connu un entame de campagne nationale légèrement plus mouvementée.
L’équipe de Mourinho a subi une défaite, un revers serré 1-0 face au Real Betis, et a régulièrement dû s’en remettre à des scénarios tardifs pour prendre les trois points. Cela s’est encore vu lors de sa récente rencontre face à Elche, où elle a laissé filer une avance de 2-0 avant que Carlos Espi n’arrache le but de la victoire à la 91e minute pour lui éviter une déconvenue.
- AFP
Mourinho balaie d’un revers de main la forme du Barça
Malgré la forme étincelante du FC Barcelone, Mourinho a refusé d’alimenter les discussions au sujet de son rival historique. Le technicien portugais a insisté sur le fait que sa seule priorité restait de régler les problèmes tactiques persistants au sein de son propre vestiaire.
« Historiquement, culturellement, le Real Madrid ne peut être comparé à personne, a déclaré Mourinho aux journalistes. Je ne nous comparerai donc à aucune équipe. Je parlerai de nous, de nos problèmes et des choses que nous devons améliorer. En quelques mois depuis mon arrivée ici, je comprends qu’il est de plus en plus difficile d’entendre quelque chose de positif sur le Real Madrid. »
L’entraîneur expérimenté a également mis en avant l’esprit combatif de ses joueurs, notamment dans les rencontres serrées. « Lors des trois matches où nous sommes arrivés dans les dernières minutes avec le besoin de marquer, nous avons terminé avec effort, physiquement et psychologiquement, et avec détermination, a-t-il ajouté. Au-delà de la qualité, cette équipe a de la force en tant que groupe. C’est un marathon. Le championnat n’est pas toujours une autoroute rectiligne, sans obstacles. Mais nous serons là. »
Faire confiance au processus du Bernabéu
Tout juste revenu à la tête du Bernabéu, Mourinho s’est empressé de rappeler à ses détracteurs que son effectif nouvellement constitué est encore en phase de transition. L’équipe a notamment eu du mal à maintenir sa domination sur l’ensemble des 90 minutes, une faille cruellement mise en lumière par son relâchement défensif contre Elche.
« C’est un processus », a expliqué Mourinho. « Si des entraîneurs travaillent pendant deux, trois, quatre, cinq ou dix ans, et qu’ils parlent d’un processus et d’une évolution, imaginez alors que nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois. »
Il a également eu des mots élogieux pour son homologue de l’Atlético, Diego Simeone, en revenant sur leur rivalité de longue date sur le bord du terrain. « On dit tellement de bêtises au cours d’une carrière », a-t-il reconnu au sujet de ses commentaires passés. « Parfois, on est influencé par le moment et parfois c’est stratégique. Mais au final, soit on se respecte, soit non... Nous sommes à nouveau rivaux, mais nous sommes des compagnons de guerre. »
- Getty Images Sport
Le choc du Metropolitano en ligne de mire
Le Real Madrid cherchera à maintenir la pression sur le FC Barcelone lorsqu'il effectuera le court déplacement au Metropolitano pour affronter l'Atletico dimanche. Négocier ce brûlant derby madrilène constituera un sérieux test de sa résilience naissante et de sa discipline tactique.
Mourinho sait qu'éviter de nouveaux points perdus est vital pour rester au contact en tête du championnat d'Espagne, surtout alors que son effectif continue de s'adapter à ses exigences rigoureuses durant ces premiers mois cruciaux.
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