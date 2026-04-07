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Le Real Madrid lorgne sur deux joueurs de Stuttgart alors que le géant de la Liga prévoit de remanier son milieu de terrain pour combler le vide laissé par Toni Kroos
Le renforcement du milieu de terrain devient une priorité
Deux ans après le départ du légendaire Kroos, le Real Madrid cherche toujours une solution définitive à son manque de meneur de jeu créatif en retrait. Si le profil physique du club au milieu de terrain reste de classe mondiale, la maîtrise technique dont faisait preuve l'Allemand s'est avérée difficile à reproduire.
En conséquence, selon des informations en provenance de la capitale espagnole, le président Florentino Perez serait prêt à recruter deux profils différents cet été pour équilibrer l'effectif.
La priorité reste le recrutement d'un « Galactico », Enzo Fernandez et Rodri étant identifiés comme les principaux candidats. Fernandez aurait fait l'objet de mesures disciplinaires internes à Chelsea après avoir exprimé son désir de rejoindre les « Blancos », tandis que Rodri est considéré comme une cible plus accessible en raison de sa situation contractuelle. Cependant, le club examine également des options plus économiques pour apporter de la profondeur et des qualités techniques spécifiques.
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Le retour de Chema Andrés
Le Real Madrid a été suffisamment impressionné par les performances d'Andrés, le joueur de Stuttgart, pour envisager sérieusement d'exercer son option de rachat sur ce joueur de 20 ans. Après avoir quitté la capitale espagnole pour la modique somme de 3 millions d'euros à l'été 2025, le milieu de terrain s'est rapidement adapté à la vie en Allemagne.
Madrid disposerait d'une option pour ramener le jeune joueur au Bernabéu pour environ 13,5 millions d'euros cet été.
Andrés lui-même n'a pas caché son attachement à son ancien club. S'adressant à The Athletic, il a admis : « C'est au club de décider ; je serais ravi de revenir à Madrid, mais pour l'instant, je ne m'en fais pas. Je suis très heureux à Stuttgart. J'ai dit à mon agent que je ne voulais pas en entendre parler. Le moment venu, nous discuterons et verrons quelles options s'offrent à nous. »
Stiller apparaît comme une cible secondaire
Andrés n'est pas le seul joueur de Stuttgart à être dans le viseur de Valdebebas. Le milieu de terrain allemand Stiller est pressenti pour rejoindre Madrid depuis plusieurs mercatos et reste une alternative sérieuse si les cibles prioritaires du club s'avèrent trop coûteuses.
À 24 ans, Stiller est devenu l'un des meneurs de jeu les plus respectés de la Bundesliga, avec une valeur de marché actuellement estimée à environ 45 millions d'euros.
La présence de deux joueurs liés à Madrid dans le vestiaire de Stuttgart a naturellement donné lieu à quelques échanges bon enfant. Andres a révélé que les deux hommes avaient plaisanté sur la possibilité de partir ensemble en Espagne : « Tout le monde connaît Madrid, mais il y a eu quelques blagues entre nous. "Tu y vas ? Je pars et tu restes ?" Mais rien de plus. »
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Stiller : un joueur de classe mondiale ?
Le staff technique madrilène serait impressionné par la capacité de Stiller à « mener le jeu » en Bundesliga, une qualité que son coéquipier Andrés a particulièrement saluée. « C'est notre meilleur joueur, il est spectaculaire », a déclaré Andrés à propos de Stiller. « Si vous regardez un match de Stuttgart, vous vous rendez compte que c'est lui qui mène la danse. C'est un joueur de classe mondiale qui pourrait jouer dans n'importe quelle équipe, avec un peu de chance à Madrid ou là où il le souhaite. »