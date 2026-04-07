Le Real Madrid lorgne sur deux joueurs de Stuttgart alors que le géant de la Liga prévoit de remanier son milieu de terrain pour combler le vide laissé par Toni Kroos

Deux ans après le départ du légendaire Kroos, le Real Madrid cherche toujours une solution définitive à son manque de meneur de jeu créatif en retrait. Si le profil physique du club au milieu de terrain reste de classe mondiale, la maîtrise technique dont faisait preuve l'Allemand s'est avérée difficile à reproduire.

En conséquence, selon des informations en provenance de la capitale espagnole, le président Florentino Perez serait prêt à recruter deux profils différents cet été pour équilibrer l'effectif.

La priorité reste le recrutement d'un « Galactico », Enzo Fernandez et Rodri étant identifiés comme les principaux candidats. Fernandez aurait fait l'objet de mesures disciplinaires internes à Chelsea après avoir exprimé son désir de rejoindre les « Blancos », tandis que Rodri est considéré comme une cible plus accessible en raison de sa situation contractuelle. Cependant, le club examine également des options plus économiques pour apporter de la profondeur et des qualités techniques spécifiques.



