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Le Real Madrid laisserait la porte ouverte à un départ d’Aurélien Tchouameni, tandis que Manchester United envisagerait un transfert de 68 millions de livres sterling
Le Real Madrid revient sur sa position
Selon The Sun, Manchester United aurait reçu un nouvel encouragement dans sa quête pour recruter Tchouameni, après que Madrid a décidé d'être prêt à vendre le milieu de terrain cet été. L'international français était jusqu'alors considéré comme indisponible, mais le grand club espagnol est désormais prêt à écouter les offres, dans le but de lever des fonds en vue d'un éventuel transfert de Rodri, de Manchester City.
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La poursuite de Rodri contraint à une révision des plans
Selon ce rapport, le nouvel entraîneur de Madrid, José Mourinho, aurait souhaité conserver Tchouameni, mais les priorités du club en matière de transferts ont évolué avec la possibilité de recruter Rodri. Une indemnité d’environ 68 millions de livres sterling serait, d’après certaines sources, suffisante pour finaliser le transfert, redonnant ainsi aux Red Devils l’espoir de s’offrir l’une de leurs cibles prioritaires au milieu de terrain.
Manchester United renforce son milieu de terrain
Pour compenser le départ de Casemiro et la grave blessure de Manuel Ugarte, Manchester United a déjà recruté Youri Tielemans (35 millions de livres sterling) et Andrey Santos (50 millions de livres sterling). Les Red Devils estiment toutefois que Tchouameni est le profil idéal pour apporter encore plus de solidité au milieu de terrain. Le Real Madrid l’avait recruté en 2022 pour succéder à Casemiro, et Manchester United espère désormais attirer le Français à Old Trafford pour en faire le successeur à long terme du Brésilien.
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Le dernier élément tactique
Si les négociations se déroulent sans accroc, Tchouameni pourrait devenir la dernière grande recrue estivale de Manchester United au milieu de terrain. Son arrivée offrirait la solidité défensive tant recherchée derrière Tielemans et Bruno Fernandes. Parallèlement, le Real Madrid utiliserait les fonds de la vente pour financer une offre ambitieuse sur Rodri, faisant ainsi de l’avenir du milieu de terrain l’un des dossiers clés à suivre avant la clôture du mercato.
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