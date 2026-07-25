Le Real Madrid laisserait la porte ouverte à un départ d’Aurélien Tchouameni, tandis que Manchester United envisagerait un transfert de 68 millions de livres sterling

Pour compenser le départ de Casemiro et la grave blessure de Manuel Ugarte, Manchester United a déjà recruté Youri Tielemans (35 millions de livres sterling) et Andrey Santos (50 millions de livres sterling). Les Red Devils estiment toutefois que Tchouameni est le profil idéal pour apporter encore plus de solidité au milieu de terrain. Le Real Madrid l’avait recruté en 2022 pour succéder à Casemiro, et Manchester United espère désormais attirer le Français à Old Trafford pour en faire le successeur à long terme du Brésilien.