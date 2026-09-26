Le premier match de Zidane à la tête de l’équipe de France s’est soldé par une victoire 1-0 en Turquie. Cependant, ce succès a été largement terni par une blessure du capitaine de l’équipe, Mbappe. Immédiatement après avoir inscrit le but décisif du match, l’attaquant a été vu se tenant le genou gauche. Il n’a pas pu continuer et a dû quitter le terrain peu après.

Un communiqué publié par la FFF a confirmé que Mbappe souffrait d’une lésion tendineuse et d’une hyperextension du genou gauche. Par conséquent, l’attaquant est forfait pour le reste du rassemblement international.