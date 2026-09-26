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Yosua Arya
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Le Real Madrid inquiet pour la condition physique de Kylian Mbappé alors que le capitaine de la France souffre d'une blessure au genou avant le Clasico

Kylian Mbappé
Real Madrid
France
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Kylian Mbappé a inscrit le but de la victoire lors du premier match de Zinedine Zidane à la tête de la France, mais ce succès a été terni par une blessure au genou du capitaine. Le Real Madrid attend désormais avec anxiété des nouvelles du rétablissement de l’attaquant avant une série de matches éprouvante.

  • Mbappé blessé après avoir inscrit le but de la victoire de la France

    Le premier match de Zidane à la tête de l’équipe de France s’est soldé par une victoire 1-0 en Turquie. Cependant, ce succès a été largement terni par une blessure du capitaine de l’équipe, Mbappe. Immédiatement après avoir inscrit le but décisif du match, l’attaquant a été vu se tenant le genou gauche. Il n’a pas pu continuer et a dû quitter le terrain peu après.

    Un communiqué publié par la FFF a confirmé que Mbappe souffrait d’une lésion tendineuse et d’une hyperextension du genou gauche. Par conséquent, l’attaquant est forfait pour le reste du rassemblement international.

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    Le Real Madrid s’inquiète du pronostic concernant son attaquant vedette

    L’anxiété est palpable à Madrid alors que Mbappe revient en Espagne pour subir des examens médicaux complets, selon Mundo Deportivo. Le staff médical du club cherche désespérément à déterminer l’étendue exacte de la blessure.

    Une légère distension pourrait limiter son absence à deux ou trois semaines, tandis qu’une blessure modérée entraînerait une indisponibilité de quatre à six semaines. En cas de complications, sa récupération pourrait prendre entre huit et douze semaines.

    Une lueur de bonnes nouvelles est apparue après le coup de sifflet final en Turquie. Mbappe a été vu quittant le vestiaire sans l’aide de béquilles, malgré une légère boiterie.

  • Madrid confronté à un contretemps au milieu des inquiétudes concernant l’effectif

    Le timing de cette blessure pouvait difficilement être pire pour le Real Madrid. Le club espagnol se sent déjà vulnérable pendant une phase compliquée de sa saison.

    L’équipe a été affectée par les performances irrégulières de Vinicius Junior ces dernières semaines. De plus, l’effectif doit déjà faire face à des blessures, notamment celles de Federico Valverde, Rodrygo et Brahim Diaz, ce qui réduit encore davantage ses options.

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    Un calendrier d’octobre blockbuster se profile pour le Real Madrid

    Le Real Madrid se prépare à une série de rencontres de premier plan dans les semaines à venir. Le club doit recevoir Villarreal en Liga le 10 octobre avant de se déplacer pour affronter la Rome en Ligue des champions quatre jours plus tard.

    Le test décisif de cette période à venir aura lieu le 25 octobre avec le Clasico au Camp Nou. Affronter son rival sans Mbappe est un scénario qui suscite une vive inquiétude. Tous les regards se tournent désormais vers les prochains examens médicaux à Madrid. Supporters comme membres du staff prieront pour des nouvelles positives concernant le genou gauche du capitaine.

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