Le Real Madrid a activé un plan de secours à 30 millions d'euros après avoir concédé que Rodri est de plus en plus susceptible de rejoindre son grand rival, le FC Barcelone. L'international espagnol était la cible prioritaire de Perez pour apporter du leadership, de l'expérience et de la discipline tactique dans l'entrejeu du Santiago Bernabéu.

Cependant, Rodri devant apparemment opter pour le projet sportif du Camp Nou, Madrid a rapidement changé de cap. Son attention se porte désormais sur Mokio, le phénomène de l'Ajax âgé de 18 ans, selon Fichajes. Les recruteurs du Real Madrid sont convaincus que ce milieu défensif polyvalent possède les qualités physiques et l'immense marge de progression nécessaires pour s'imposer en Liga.