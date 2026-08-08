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Le Real Madrid identifie une alternative à Rodri à 30 M€ alors que la star de Manchester City se rapproche d'un transfert surprise au FC Barcelone
Le remaniement du milieu de terrain du Real Madrid
Le Real Madrid a activé un plan de secours à 30 millions d'euros après avoir concédé que Rodri est de plus en plus susceptible de rejoindre son grand rival, le FC Barcelone. L'international espagnol était la cible prioritaire de Perez pour apporter du leadership, de l'expérience et de la discipline tactique dans l'entrejeu du Santiago Bernabéu.
Cependant, Rodri devant apparemment opter pour le projet sportif du Camp Nou, Madrid a rapidement changé de cap. Son attention se porte désormais sur Mokio, le phénomène de l'Ajax âgé de 18 ans, selon Fichajes. Les recruteurs du Real Madrid sont convaincus que ce milieu défensif polyvalent possède les qualités physiques et l'immense marge de progression nécessaires pour s'imposer en Liga.
- AFP
Un changement de stratégie sur le marché des transferts
Se tourner vers Mokio représente un changement important par rapport à la stratégie de transfert initiale de Madrid. Alors que Rodri serait arrivé comme un produit fini déjà confirmé, pour plus de 60 M€, l’adolescent de l’Ajax est considéré comme un investissement sur le long terme.
Malgré son jeune âge, Mokio affiche un CV impressionnant à la Johan Cruyff ArenA. Au moment de signer sa dernière prolongation de contrat en avril 2026, le jeune joueur comptait déjà 48 apparitions officielles en équipe première et six buts avec le club amstellodamois. Sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles tactiques n’a fait qu’accroître son attrait aux yeux des dirigeants madrilènes.
L’Ajax a toutes les cartes en main
Extraire Mokio de l’Eredivisie ne sera pas une tâche simple. L’Ajax ne subit aucune pression financière immédiate pour se séparer de son très prometteur joueur formé au club, solidement lié par un long contrat courant jusqu’au 30 juin 2031.
Si 30 M€ constituent l’évaluation initiale évoquée par des sources proches de la capitale espagnole, le géant néerlandais pourrait facilement exiger un montant supérieur pour son joyau. Madrid doit construire un argumentaire convaincant pour persuader à la fois le joueur et son club d’avaliser un transfert aussi tôt après sa récente prolongation.
- Getty Images
En attendant l’effet domino Rodri
Le Real Madrid suspendra toute négociation formelle pour Mokio jusqu’à ce que le transfert proposé de Rodri au Barça soit officiellement confirmé. Une fois le départ de la star de City vers la Catalogne finalisé, le Real Madrid devrait accélérer ses discussions avec l’Ajax. Le recrutement de Mokio s’inscrirait parfaitement dans la politique fructueuse et de longue date du club madrilène consistant à recruter des talents adolescents d’élite avant que leur valeur marchande n’explose.
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