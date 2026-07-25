Le Real Madrid se déchaîne littéralement sur le marché des transferts après le retour de José Mourinho sur le banc. Comme si les arrivées de Denzel Dumfried, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella et Bernardo Silva ne suffisaient pas, le club espagnol se montre très actif également ces dernières heures. Alors que les contacts avec Manchester City se poursuivent discrètement pour rapatrier le milieu de terrain champion du monde Rodri – qui a déjà envoyé des signaux positifs en ce sens – le Real Madrid fait soudainement irruption sur le devant de la scène pour Yan Diomandé, ailier né en 2006 qui évolue à Leipzig et avec la sélection de Côte d'Ivoire.
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Le Real Madrid fonce sur Yan Diomandé : première offre de 100 millions d’euros à Leipzig. Voici pourquoi Brahim Diaz peut revenir dans le viseur de la Juventus
PREMIÈRE OFFRE
Selon plusieurs sources, Mourinho en personne a demandé un joueur avec ses caractéristiques afin d’ajouter de la vitesse et de l’imprévisibilité au secteur offensif et a décidé de défier le Paris Saint-Germain, avec lequel Diomandé aurait déjà un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid. Une première offre de 90 millions d’euros, plus 10 de bonus, aurait déjà été présentée, mais Leipzig l’a jugée insuffisante. Selon la presse allemande, le club de la galaxie Red Bull espère encaisser pas moins de 120 millions d’euros pour l’international ivoirien, auteur de 10 buts et 13 passes décisives la saison dernière et également en vue lors de la récente Coupe du monde.
Brahim Diaz de nouveau sur la table ?
L’offensive inattendue du Real Madrid pour Yan Diomandé pourrait aussi avoir des conséquences sur le marché des départs, avec des clubs italiens prêts à saisir d’éventuelles opportunités. Outre la situation de Franco Mastantuono, qui peut partir dans le cadre d’un prêt sec et qui est surtout dans le viseur du directeur sportif de la Fiorentina, Fabio Paratici, attention aux scénarios possibles concernant Brahim Diaz. Le meneur de jeu de la sélection marocaine est le joueur sur lequel l’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a jeté son dévolu depuis longtemps, en le désignant comme son premier choix au poste de numéro 10.
QUE SE PASSE-T-IL ?
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, le joueur né en 1999 sort d’une saison durant laquelle il a disputé un total de 42 matches sous les ordres d’abord de Xabi Alonso puis d’Alvaro Arbeloa, inscrivant 2 buts et délivrant 9 passes décisives à ses coéquipiers. L’ancien joueur du Milan – il a évolué en Serie A de septembre 2020 à l’été 2023, pour un bilan de 124 apparitions, 18 buts et un Scudetto – a toujours affiché son désir de rester dans la capitale espagnole et de tenter de convaincre Mourinho de compter sur lui dans le nouveau projet technique. Mais l’arrivée d’un possible nouveau concurrent dans le secteur offensif pourrait modifier sa situation et accroître les espoirs de la Juventus de le convaincre d’accepter un transfert. Un aspect à prendre en compte est que, bien que le contrat de Brahim avec le Real prenne formellement fin le 30 juin 2027, les deux parties seraient en contact depuis un certain temps pour le prolonger jusqu’en 2030. Un détail loin d’être anodin, qui pourrait influer sur la valeur du transfert de la cible de marché de la Juventus.
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