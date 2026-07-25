Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, le joueur né en 1999 sort d’une saison durant laquelle il a disputé un total de 42 matches sous les ordres d’abord de Xabi Alonso puis d’Alvaro Arbeloa, inscrivant 2 buts et délivrant 9 passes décisives à ses coéquipiers. L’ancien joueur du Milan – il a évolué en Serie A de septembre 2020 à l’été 2023, pour un bilan de 124 apparitions, 18 buts et un Scudetto – a toujours affiché son désir de rester dans la capitale espagnole et de tenter de convaincre Mourinho de compter sur lui dans le nouveau projet technique. Mais l’arrivée d’un possible nouveau concurrent dans le secteur offensif pourrait modifier sa situation et accroître les espoirs de la Juventus de le convaincre d’accepter un transfert. Un aspect à prendre en compte est que, bien que le contrat de Brahim avec le Real prenne formellement fin le 30 juin 2027, les deux parties seraient en contact depuis un certain temps pour le prolonger jusqu’en 2030. Un détail loin d’être anodin, qui pourrait influer sur la valeur du transfert de la cible de marché de la Juventus.