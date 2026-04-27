Le Real Madrid a publié un communiqué officiel lundi matin, après des examens approfondis réalisés au centre d’entraînement du club. Les résultats ont confirmé que l’attaquant souffre d’une lésion musculaire.

Le rapport médical précise : « À l’issue des examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par le service médical du Real Madrid, une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée. À suivre. »

Selon Marca, l’international français manquera la rencontre de championnat face à l’Espanyol, mais il espère être opérationnel pour le clasico contre le Barça le 10 mai.