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Le Real Madrid fait le point sur la blessure de Kylian Mbappé, alors que l’on craint que l’attaquant vedette ne manque le Clásico décisif contre le FC Barcelone
Le rapport médical officiel vient d’être rendu public.
Le Real Madrid a publié un communiqué officiel lundi matin, après des examens approfondis réalisés au centre d’entraînement du club. Les résultats ont confirmé que l’attaquant souffre d’une lésion musculaire.
Le rapport médical précise : « À l’issue des examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par le service médical du Real Madrid, une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée. À suivre. »
Selon Marca, l’international français manquera la rencontre de championnat face à l’Espanyol, mais il espère être opérationnel pour le clasico contre le Barça le 10 mai.
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Incertitude après le retrait du Betis
L’inquiétude a gagné le camp madrilène lorsque Mbappé a demandé son remplacement lors de son 100^e match sous le maillot des « Blancos ». Si une première échographie a suscité un prudent optimisme, des examens complémentaires étaient nécessaires pour confirmer sa disponibilité lors du dernier mois de Liga et de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord.
Après le coup de sifflet final au Benito Villamarín, le manager Álvaro Arbeloa s’est montré prudent : « Je n’en ai aucune idée. Il ressentait une gêne. Nous verrons comment il évolue au cours des prochains jours. » L’attaquant a directement rejoint le vestiaire pour recevoir des soins dès son remplacement.
La course au Clásico
L'équipe médicale se concentre désormais sur le 10 mai, date à laquelle le Real Madrid se rendra au Spotify Camp Nou pour un clasico crucial contre le FC Barcelone, qui pourrait s'avérer décisif dans la course au titre. Bien que le club madrilène accuse un retard considérable sur le leader catalan au classement, le prestige de cette rencontre reste primordial aux yeux des dirigeants merengues. Mbappé dispose donc de deux semaines pour retrouver la pleine forme, ce qui entretient l’espoir de le voir mener l’attaque face à l’équipe de Hansi Flick.
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Les inquiétudes s’amplifient pour les Bleus
En France aussi, on suit de près cette actualité, alors que la Coupe du monde 2026 approche. Mbappé est la pièce maîtresse de l’attaque de Didier Deschamps, et après une saison au cours de laquelle il a déjà inscrit plus de 40 buts, sa condition physique est essentielle pour que les Bleus puissent espérer reconquérir le trophée sur la scène internationale.
D’autres éléments comme Rodrygo étant déjà à l’infirmerie, les ressources offensives du Real Madrid sont mises à rude épreuve. Le club madrilène devrait profiter de la rencontre face à l’Espanyol pour faire tourner son effectif, mais tous les regards resteront tournés vers les progrès de la convalescence de Mbappé alors que le compte à rebours avant le Clásico a déjà commencé.