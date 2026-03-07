Le Real Madrid fait face à une nouvelle blessure préoccupante d'Alvaro Carreras avant le match contre Manchester City, après avoir vu Jude Bellingham et Kylian Mbappé déclarés forfait

Bien qu'il y ait un léger optimisme au sein du service médical, sa disponibilité pour le prochain match européen est loin d'être garantie, rapporte AS. Le défenseur a passé la journée de samedi à s'entraîner en salle et à suivre une physiothérapie intensive plutôt que de s'entraîner sur le terrain, laissant son état physique être évalué au jour le jour à l'approche du match contre Manchester City. Le match aller des huitièmes de finale est prévu mercredi prochain, ce qui laisse très peu de temps à l'Espagnol pour prouver qu'il est en forme.