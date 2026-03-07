Goal.com
Le Real Madrid fait face à une nouvelle blessure préoccupante d'Alvaro Carreras avant le match contre Manchester City, après avoir vu Jude Bellingham et Kylian Mbappé déclarés forfait

Les préparatifs du Real Madrid en vue de son match décisif de Ligue des champions contre Manchester City ont été encore plus perturbés. Alors que le club était déjà sous le choc après avoir confirmé les absences de Jude Bellingham et Kylian Mbappé, une nouvelle blessure concernant le défenseur gauche Alvaro Carreras a laissé l'entraîneur Alvaro Arbeloa face à un casse-tête défensif. La participation de l'Espagnol au match aller est désormais très incertaine après qu'il ait reçu un coup violent au mollet gauche lors d'un match national.

  • Carreras dans une course contre la montre pour mercredi

    Bien qu'il y ait un léger optimisme au sein du service médical, sa disponibilité pour le prochain match européen est loin d'être garantie, rapporte AS. Le défenseur a passé la journée de samedi à s'entraîner en salle et à suivre une physiothérapie intensive plutôt que de s'entraîner sur le terrain, laissant son état physique être évalué au jour le jour à l'approche du match contre Manchester City. Le match aller des huitièmes de finale est prévu mercredi prochain, ce qui laisse très peu de temps à l'Espagnol pour prouver qu'il est en forme.

    Bellingham et Mbappé forfait pour le match aller

    La situation concernant les stars du club est plus claire mais frustrante, car Jude Bellingham et Kylian Mbappé sont tous deux certains d'être absents pour le match aller. Bellingham poursuit sa convalescence après une grave déchirure musculaire subie en février, tandis que le genou gauche de Mbappé montre des signes d'amélioration. Les deux superstars se concentrent désormais pleinement sur le match retour à l'Etihad Stadium, et le club espère qu'elles pourront participer à cette rencontre décisive.

  • Camavinga apporte une lueur d'espoir

    Eduardo Camavinga a donné un coup de pouce inattendu à Arbeloa après avoir repris l'entraînement à plein temps suite à une infection dentaire persistante. Malgré un certain inconfort, le Français devrait être disponible pour la sélection, une bonne nouvelle après une période mouvementée où il a été exclu contre Getafe et laissé dans les tribunes lors de la victoire 2-1 de Madrid contre le Celta Vigo vendredi. Bien qu'il se soit rendu à Vigo, beaucoup pensent que la remarque acerbe d'Arbeloa : « Je suis très heureux pour les personnes qui ont voulu venir », visait directement la situation récente du milieu de terrain.

    Liste croissante des absents

    L'effectif du Real Madrid s'amenuise de plus en plus, avec seulement 17 joueurs de l'équipe première actuellement disponibles. Eder Militao et David Alaba, absents de longue date, restent indisponibles, tandis que Rodrygo se prépare à subir une opération du ligament croisé antérieur. Arbeloa doit désormais trouver le moyen de mener à bien le match aller sans plusieurs figures influentes.

