Le Real Madrid fait face à une nouvelle blessure préoccupante d'Alvaro Carreras avant le match contre Manchester City, après avoir vu Jude Bellingham et Kylian Mbappé déclarés forfait
Carreras dans une course contre la montre pour mercredi
Bien qu'il y ait un léger optimisme au sein du service médical, sa disponibilité pour le prochain match européen est loin d'être garantie, rapporte AS. Le défenseur a passé la journée de samedi à s'entraîner en salle et à suivre une physiothérapie intensive plutôt que de s'entraîner sur le terrain, laissant son état physique être évalué au jour le jour à l'approche du match contre Manchester City. Le match aller des huitièmes de finale est prévu mercredi prochain, ce qui laisse très peu de temps à l'Espagnol pour prouver qu'il est en forme.
Bellingham et Mbappé forfait pour le match aller
La situation concernant les stars du club est plus claire mais frustrante, car Jude Bellingham et Kylian Mbappé sont tous deux certains d'être absents pour le match aller. Bellingham poursuit sa convalescence après une grave déchirure musculaire subie en février, tandis que le genou gauche de Mbappé montre des signes d'amélioration. Les deux superstars se concentrent désormais pleinement sur le match retour à l'Etihad Stadium, et le club espère qu'elles pourront participer à cette rencontre décisive.
Camavinga apporte une lueur d'espoir
Eduardo Camavinga a donné un coup de pouce inattendu à Arbeloa après avoir repris l'entraînement à plein temps suite à une infection dentaire persistante. Malgré un certain inconfort, le Français devrait être disponible pour la sélection, une bonne nouvelle après une période mouvementée où il a été exclu contre Getafe et laissé dans les tribunes lors de la victoire 2-1 de Madrid contre le Celta Vigo vendredi. Bien qu'il se soit rendu à Vigo, beaucoup pensent que la remarque acerbe d'Arbeloa : « Je suis très heureux pour les personnes qui ont voulu venir », visait directement la situation récente du milieu de terrain.
Liste croissante des absents
L'effectif du Real Madrid s'amenuise de plus en plus, avec seulement 17 joueurs de l'équipe première actuellement disponibles. Eder Militao et David Alaba, absents de longue date, restent indisponibles, tandis que Rodrygo se prépare à subir une opération du ligament croisé antérieur. Arbeloa doit désormais trouver le moyen de mener à bien le match aller sans plusieurs figures influentes.
