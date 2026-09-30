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Le Real Madrid est-il le problème ? Luis de la Fuente vise les Merengue avec une déclaration sur Marc Cucurella « supérieur » après la victoire de l’Espagne
Cucurella brille en sélection nationale
Cucurella a joué un rôle clé dans la victoire 4-1 de l'Espagne contre la Croatie, en livrant une performance remarquable qui a fait écho à son excellente campagne en Coupe du monde. Le latéral gauche est apparu complètement revigoré sous les couleurs de la sélection, évoluant avec une confiance qui a visiblement fait défaut lors de ses récentes sorties en club.
Cette prestation dominatrice en sélection contraste fortement avec sa situation actuelle dans la capitale espagnole. Après avoir rejoint le Real Madrid en provenance de Chelsea lors d'un transfert retentissant l'été dernier, le défenseur abordait la nouvelle saison avec d'immenses attentes. Son début de saison au Bernabéu était correct, mais des failles inquiétantes sont récemment apparues.
Ses récents matches sur la scène nationale ont mis en lumière de grandes vulnérabilités défensives. Cucurella a notamment vécu une soirée particulièrement compliquée lors du derby de Madrid, où l'Atlético de Madrid a exploité son couloir sans pitié pendant la majeure partie du match.
- AFP
De la Fuente encense un défenseur « sensationnel »
Après la victoire autoritaire contre la Croatie, le sélectionneur de l’Espagne, De la Fuente, n’a pas tardé à souligner l’impact immense de son latéral. S’exprimant après le coup de sifflet final, le technicien n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du joueur madrilène, lui adressant de très grands éloges tout en semblant s’interroger sur son environnement en club.
« Il est sensationnel », a déclaré De la Fuente, avant de suggérer que le cadre de la sélection permettait à certains joueurs d’exprimer un tout autre niveau. « Avec nous, il se passe quelque chose que nous constatons chez beaucoup de joueurs. »
Le sélectionneur espagnol a clairement opposé cette forme en sélection à des difficultés en club, en soulignant un net écart de performance. « Quand ils rejoignent l’équipe nationale, ils se transforment. Certains affichent parfois un niveau bien supérieur à celui qu’ils montrent dans leur club, a-t-il ajouté. C’est peut-être parce qu’ils se sentent très à l’aise ici, parce que notre style leur convient parfaitement. »
La pression monte au Bernabéu
Cucurella est arrivé à Madrid avec une énorme étiquette de prix et la réputation de faire partie des meilleurs arrières gauches du monde. Si le système de De la Fuente met clairement en valeur ses qualités, son adaptation au schéma tactique du Real Madrid s'est révélée extrêmement difficile.
Le défenseur a souvent semblé dépassé lors des grands rendez-vous en club, sans afficher la solidité défensive attendue au plus haut niveau. Ses prestations peu convaincantes ont rapidement transformé ce transfert de rêve en épreuve exigeante.
La concurrence interne accentue également les critiques. Le Real Madrid avait déjà dépensé une grosse somme pour Alvaro Carreras un an seulement avant l'arrivée de Cucurella. Avec des performances fiables et solides de Carreras malgré un temps de jeu limité, la bataille pour une place de titulaire au poste d'arrière gauche s'intensifie.
- Pressinphoto
Bataille pour une place de titulaire
Cucurella aborde une période cruciale pour sauver sa saison sur la scène nationale. Le défenseur espagnol doit trouver le moyen de reproduire en club sa forme internationale irréprochable sous le maillot blanc afin de regagner la confiance du public du Bernabéu.
Avec Carreras qui attend son heure et saisit ses opportunités, la recrue estivale ne peut pas se permettre un nouvel effondrement défensif. La pression repose entièrement sur Cucurella, qui doit hausser son niveau et justifier son énorme indemnité de transfert avant de perdre complètement sa place dans le onze de départ de Jose Mourinho.
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