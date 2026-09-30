Cucurella a joué un rôle clé dans la victoire 4-1 de l'Espagne contre la Croatie, en livrant une performance remarquable qui a fait écho à son excellente campagne en Coupe du monde. Le latéral gauche est apparu complètement revigoré sous les couleurs de la sélection, évoluant avec une confiance qui a visiblement fait défaut lors de ses récentes sorties en club.

Cette prestation dominatrice en sélection contraste fortement avec sa situation actuelle dans la capitale espagnole. Après avoir rejoint le Real Madrid en provenance de Chelsea lors d'un transfert retentissant l'été dernier, le défenseur abordait la nouvelle saison avec d'immenses attentes. Son début de saison au Bernabéu était correct, mais des failles inquiétantes sont récemment apparues.

Ses récents matches sur la scène nationale ont mis en lumière de grandes vulnérabilités défensives. Cucurella a notamment vécu une soirée particulièrement compliquée lors du derby de Madrid, où l'Atlético de Madrid a exploité son couloir sans pitié pendant la majeure partie du match.



