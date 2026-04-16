Le carton jaune suivi d’un rouge adressé à Eduardo Camavinga, que les Merengues estiment unique responsable de leur défaite à Munich, alimente évidemment les débats. Les premiers invoqueront une application stricte, mais tout à fait correcte, du règlement ; les seconds estimeront que l’arbitre slovène a manqué de discernement, son carton rouge ayant exercé un impact trop sévère et décisif sur la rencontre.

En réalité, l’exclusion tardive du milieu français pèse peu sur l’issue finale, le Real Madrid ayant déjà profité de décisions arbitrales discutables tout au long de la rencontre. Jusqu’à l’exclusion du milieu français, c’est même le Bayern qui avait été le plus pénalisé par les décisions litigieuses de l’arbitre.

Ainsi, le coup franc convertit par Güler pour le 2-0 avait été précédé d’un contact, presque imperceptible, de Konrad Laimer sur Brahim Diaz. Cette décision semblait à la fois infondée et en décalage avec la ligne directrice de Vincic. Plus tôt, il avait déjà laissé impuni un tacle évident de Vinicius Junior sur Joshua Kimmich (9^e) puis s’était contenté d’un avertissement verbal après une poussée du Brésilien sur le joueur du Bayern au sol, alors qu’un troisième carton jaune aurait logiquement suivi et coûté au Madrilène une éventuelle demi-finale.

Le troisième but madrilène a également été précédé d’une action litigieuse : alors que Josip Stanisic était accroché par un tacle destiné à Antonio Rüdiger, il a dû céder sa place sur l’aile lors du contre-coup qui a suivi. L’arbitre, situé à quelques mètres, n’a pas réagi ; après le but, le VAR n’a plus pu intervenir, les Munichois ayant touché le ballon à deux reprises sans pouvoir le conserver, notamment en raison d’une remise en jeu trop molle de Harry Kane.

Ces incidents n’ont bien sûr pas été évoqués par les responsables madrilènes, dont les critiques virulentes épargnaient systématiquement leurs propres erreurs. Selon la logique d’un enfant gâté, il fallait chercher le coupable partout sauf chez soi. On aurait d’ailleurs pu sanctionner Camavinga d’un carton jaune pour son jeu de temps stupide et répété. C’est finalement le Français lui-même qui, par une interception totalement inutile, a fini par réduire les Merengues à dix.

Mais à Madrid, les règles sont apparemment différentes : cette fâcheuse tendance à « se battre entre eux » constitue un fil rouge qui traverse le club depuis des années. De la contestation obstinée du Ballon d’Or 2024 aux comportements déloyaux, parfois pitoyables, sur la pelouse, en passant par les critiques stéréotypées à l’encontre des arbitres dès que les décisions ne vont pas dans leur sens, un même fil rouge traverse le club depuis des années.