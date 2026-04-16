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Arda GülerIMAGO / NurPhoto
Christian Guinin

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Le Real Madrid est désormais une source de gêne pour ses observateurs. Seul le FC Bayern peut légitimement estimer être lésé

Ligue des Champions
Opinion
FEATURES
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
A. Arbeloa
A. Guler
E. Camavinga
Vinicius Junior
Kylian Mbappé

La défaite contre le FC Bayern a de nouveau mis en lumière le visage le plus sombre du Real Madrid. Comme un enfant gâté, le club merengue a passé la rencontre à râler et à se plaindre de tout et de tout le monde. Leur refrain selon lequel ils auraient été « volés » à Munich confirme, preuves à l’appui, que le Real reste, sans conteste, l’équipe la plus antipathique du football mondial. Pourtant, c’est le club aux multiples titres qui aurait dû se sentir lésé durant une bonne partie de la rencontre.

Cette ultime action a éteint les derniers espoirs du Real Madrid de renverser la vapeur dans ce choc de Ligue des champions face au FC Bayern. Alors que Michael Olise, après l’un de ses tirs magistraux inimitables, se dirigeait vers le poteau de corner dans la dernière minute du temps additionnel et qu’une vague d’extase bavaroise l’accueillait en liesse pour la qualification en demi-finale de la Ligue des champions, il ne restait toutefois que peu de temps et d’espace aux Blancos pour se résigner face à cette défaite finalement quelque peu amère (3-4 (3-2) à l’Allianz Arena de Munich.

Pas de répit, pas de tristesse, pas d’abattement, et surtout pas de reconnaissance pour la performance sportive de l’adversaire. Au contraire, une bonne partie de la pléiade de stars royales, entraîneur Alvaro Arbeloa en tête, a immédiatement désigné le seul coupable de la défaite face au champion allemand en titre : l’arbitre Slavko Vincic, à qui ils imputent l’entière responsabilité de cette élimination, à leurs yeux inexplicable.

  • À peine l’arbitre slovène avait-il sifflé la fin de la rencontre que plusieurs joueurs du Real Madrid, parmi lesquels Arda Güler, auteur d’un doublé, le capitaine Federico Valverde et Vinicius Junior, se sont rués vers lui alors qu’il regagnait les vestiaires. Les propos échangés, que l’on devine vifs, ont rapidement tourné à l’affrontement verbal. En première ligne, Güler a failli en venir aux mains et a dû être retenu par ses partenaires. L’arbitre slovène a d’abord sorti le carton jaune, puis, face à l’absence de calme, le rouge.

    Une nouvelle fois, face à une défaite forcément douloureuse, le Real Madrid et ses représentants ont affiché une attitude de perdants aussi surprenante qu’embarrassante.

    Une fois l’arbitre rentré indemne au vestiaire malgré quelques insultes, la diatribe a continué devant les micros. Arbeloa a jugé la décision « totalement inexplicable » et a accusé Vincic d’avoir « détruit » la rencontre. Jude Bellingham, autre ex-BVB, a lui aussi dénoncé une « blague » : « Ce n’est pas un carton jaune. Deux fautes, deux cartons jaunes. » Enfin, Daniel Carvajal a lancé au Slovène : « C’est de ta faute. C’est entièrement de ta faute ! »

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  • Real MadridGetty Images

    L'arbitre Vincic a validé deux buts litigieux en faveur du Real Madrid.

    Le carton jaune suivi d’un rouge adressé à Eduardo Camavinga, que les Merengues estiment unique responsable de leur défaite à Munich, alimente évidemment les débats. Les premiers invoqueront une application stricte, mais tout à fait correcte, du règlement ; les seconds estimeront que l’arbitre slovène a manqué de discernement, son carton rouge ayant exercé un impact trop sévère et décisif sur la rencontre.

    En réalité, l’exclusion tardive du milieu français pèse peu sur l’issue finale, le Real Madrid ayant déjà profité de décisions arbitrales discutables tout au long de la rencontre. Jusqu’à l’exclusion du milieu français, c’est même le Bayern qui avait été le plus pénalisé par les décisions litigieuses de l’arbitre.

    Ainsi, le coup franc convertit par Güler pour le 2-0 avait été précédé d’un contact, presque imperceptible, de Konrad Laimer sur Brahim Diaz. Cette décision semblait à la fois infondée et en décalage avec la ligne directrice de Vincic. Plus tôt, il avait déjà laissé impuni un tacle évident de Vinicius Junior sur Joshua Kimmich (9^e) puis s’était contenté d’un avertissement verbal après une poussée du Brésilien sur le joueur du Bayern au sol, alors qu’un troisième carton jaune aurait logiquement suivi et coûté au Madrilène une éventuelle demi-finale.

    Le troisième but madrilène a également été précédé d’une action litigieuse : alors que Josip Stanisic était accroché par un tacle destiné à Antonio Rüdiger, il a dû céder sa place sur l’aile lors du contre-coup qui a suivi. L’arbitre, situé à quelques mètres, n’a pas réagi ; après le but, le VAR n’a plus pu intervenir, les Munichois ayant touché le ballon à deux reprises sans pouvoir le conserver, notamment en raison d’une remise en jeu trop molle de Harry Kane.

    Ces incidents n’ont bien sûr pas été évoqués par les responsables madrilènes, dont les critiques virulentes épargnaient systématiquement leurs propres erreurs. Selon la logique d’un enfant gâté, il fallait chercher le coupable partout sauf chez soi. On aurait d’ailleurs pu sanctionner Camavinga d’un carton jaune pour son jeu de temps stupide et répété. C’est finalement le Français lui-même qui, par une interception totalement inutile, a fini par réduire les Merengues à dix.

    Mais à Madrid, les règles sont apparemment différentes : cette fâcheuse tendance à « se battre entre eux » constitue un fil rouge qui traverse le club depuis des années. De la contestation obstinée du Ballon d’Or 2024 aux comportements déloyaux, parfois pitoyables, sur la pelouse, en passant par les critiques stéréotypées à l’encontre des arbitres dès que les décisions ne vont pas dans leur sens, un même fil rouge traverse le club depuis des années.

  • Kylian MbappeGetty Images

    Les stars du Real Madrid devraient prendre exemple sur Kylian Mbappé

    Au fond, le problème n’est pas tant de critiquer la performance d’un arbitre après une rencontre aussi tendue. D’autres clubs, dans la même situation, auraient sans doute manifesté une indignation comparable à celle provoquée par la décision de Vincic. Le FC Barcelone, par exemple, n’a pas hésité, à peine 24 heures plus tôt, après son élimination en quarts de finale contre l’Atlético de Madrid, à faire savoir par la voix de Raphinha et Hansi Flick au monde entier à quel point il se sentait lésé par l’arbitre. C’est toutefois la manière et, surtout, la fréquence de ces réactions qui, en fin de compte, jouent clairement en défaveur des Merengues.

    Pourtant, mercredi soir à l’Allianz Arena, le Real aurait pu s’appuyer sur d’autres sujets. Opposé à ce qui est peut-être actuellement la meilleure équipe du monde, un Real Madrid diminué et loin de son meilleur niveau cette saison a livré une performance plus que convaincante. Sur l’ensemble des deux matchs, les Madrilènes n’ont été inférieurs au Bayern que sur des détails.

    Plusieurs joueurs et dirigeants madrilènes pourraient d’ailleurs s’inspirer de Kylian Mbappé, qui a su gérer ce genre de revers frustrant avec sang-froid. Tandis que ses partenaires poursuivaient Vincic après le coup de sifflet final, le champion du monde français est resté calme, n’a pas cédé aux provocations et a même salué poliment le staff bavarois autour de Laimer et de l’entraîneur Vincent Kompany. Mais cette réaction mesurée est passée inaperçue, noyée sous la vague de protestations madrilènes.

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