La fin de la dernière année de contrat avec les Royaux approche à grands pas et, selon le journal espagnol As, aucun rebondissement n’est attendu dans ce dossier avant le coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le 11 juin.
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Le Real Madrid espère-t-il secrètement que Vinicius Junior connaisse un Mondial difficile ? La situation délicate autour de la superstar s’aggrave
Selon ces informations, les négociations concernant la prolongation du contrat de Vinicius, qui expire en 2027, sont au point mort au Real Madrid depuis la fin de la Coupe du monde des clubs en juillet dernier. Le prochain tournoi mondial des équipes nationales a désormais des répercussions directes sur l’évolution de la situation et pourrait bien anéantir un espoir quelque peu illusoire des dirigeants du Real.
Si le joueur réalise une grande Coupe du monde avec le Brésil, sa cote grimpera mécaniquement, incitant d’autres clubs à surveiller de près ce dossier et à préparer une offre pour un joueur encore sous contrat d’un an. Vinicius pourrait alors réévaluer ses prétentions salariales pour un nouveau bail madrilène.
Selon As, l’ailier aurait initialement réclamé un salaire annuel astronomique d’environ 28 millions d’euros lors des discussions avec le Real concernant une prolongation de contrat. Il aurait déjà considérablement revu cette demande à la baisse avant la suspension des négociations, en mettant l’accent sur le fait de percevoir au moins le même salaire que son coéquipier vedette Kylian Mbappé (un peu plus de 14 millions d’euros par an). En principe, plus rien ne s’opposait alors à une prolongation de contrat, que Vinicius avait d’ailleurs annoncée publiquement bien avant.
Les discussions avaient toutefois été suspendues, en partie en raison du malaise de Vinicius sous l’ère Xabi Alonso : le Brésilien estimait ne pas être suffisamment valorisé. La situation s’est améliorée avec l’arrivée d’Alvaro Arbeloa, avant que celui-ci ne quitte également le club. Arbeloa n’est toutefois plus là : José Mourinho devrait prendre place sur le banc madrilène dès la saison prochaine.
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Vinicius Junior et le Real Madrid : que se passera-t-il s'il fait un mauvais Mondial ?
Reste à savoir si Vinicius pourra s'accommoder de la solution Mourinho. En tout cas, l'agitation qui règne actuellement au sein du club n'aide pas à clarifier rapidement l'avenir de Vini Jr., d'autant que les élections présidentielles sont prévues dimanche prochain. Interrogé récemment sur TVE pour savoir si Vinicius allait bientôt prolonger son contrat, le président sortant Florentino Pérez a haussé les épaules : « Je ne sais pas. Si vous me demandez mon avis, j’aimerais qu’il reste. C’est l’un des meilleurs au monde. »
Si le Brésilien, pilier de la Seleção dirigée par l’ex-coach madrilène Carlo Ancelotti, réalisait une Coupe du monde décevante, le Real s’épargnerait de nouvelles revendications salariales de la part de son virtuose du dribble. En revanche, si la rupture est consommée et qu’un départ est acté dès cet été, afin d’éviter de perdre l’un de ses meilleurs éléments gratuitement l’an prochain, une Coupe du monde décevante ferait baisser sa valeur marchande lors d’éventuelles négociations avec les clubs intéressés, et réduirait d’autant les fonds disponibles pour recruter un successeur.
Dans l’immédiat, le temps semble donc jouer en faveur de Vinicius plutôt qu’en faveur du Real Madrid, même si les deux parties demeurent, a priori, partantes pour prolonger leur collaboration. Selon As, l’entourage du joueur n’envisage pas encore, pour l’instant, de faire l’impasse sur une prolongation afin de partir libre en 2027. Sa priorité reste de demeurer chez les Merengues.
Le total de buts inscrits par Vinicius sous le maillot brésilien reste modeste.
Vinicius, qui a quitté Flamengo pour Madrid en 2018 à l’âge de 18 ans, vient de connaître une saison correcte, mais loin d’être réjouissante. Le club merengue a de nouveau terminé la saison bredouille, et la pépite de la Seleção s’est parfois retrouvée sur le banc sous les ordres d’Alonso, au point d’être sifflée par ses propres supporters. Statistiquement, il a tout de même marqué 22 buts et délivré 14 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues en 2025/26.
Avec la Seleção, il fait partie du cercle élargi des prétendants au titre, mais le quintuple champion du monde ne figure pas parmi les favoris absolus. Les qualifications ont été trop irrégulières, et le total de points marqué est même historiquement bas. De plus, des nations mieux cotées comme la France, l’Espagne ou l’Argentine disposent d’un effectif plus profond.
En 48 sélections, il n’a inscrit que neuf buts, un ratio modeste au vu de son influence sur le jeu. Lors de la victoire 6-2 en amical contre le Panama, Vini Jr. et ses partenaires ont toutefois réchauffé l’enthousiasme des supporters juste avant le coup d’envoi du tournoi. Le Madrilène a ouvert le score dès les premières minutes et offert une passe décisive. Samedi, la Seleção disputera son dernier match amical face à l’Égypte.
Le Brésil entamera sa Coupe du monde le 12 juin face au Maroc, outsider de son groupe, avant d’affronter l’Écosse et Haïti.
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Vinicius brille-t-il lors de cette Coupe du monde ? Les chiffres clés de ses performances en sélection
Première sélection en équipe nationale
11 septembre 2019 (défaite 0-1 contre le Pérou, match amical)
Sélections
48
Buts
9
Passes décisives
9
Grands tournois
Copa América 2021 (4 sélections, 0 but, finaliste) / Coupe du monde 2022 (4 sélections, 1 but, quarts de finale), Copa América 2024 (3 sélections, 2 buts, quarts de finale).