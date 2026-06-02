Selon ces informations, les négociations concernant la prolongation du contrat de Vinicius, qui expire en 2027, sont au point mort au Real Madrid depuis la fin de la Coupe du monde des clubs en juillet dernier. Le prochain tournoi mondial des équipes nationales a désormais des répercussions directes sur l’évolution de la situation et pourrait bien anéantir un espoir quelque peu illusoire des dirigeants du Real.

Si le joueur réalise une grande Coupe du monde avec le Brésil, sa cote grimpera mécaniquement, incitant d’autres clubs à surveiller de près ce dossier et à préparer une offre pour un joueur encore sous contrat d’un an. Vinicius pourrait alors réévaluer ses prétentions salariales pour un nouveau bail madrilène.

Selon As, l’ailier aurait initialement réclamé un salaire annuel astronomique d’environ 28 millions d’euros lors des discussions avec le Real concernant une prolongation de contrat. Il aurait déjà considérablement revu cette demande à la baisse avant la suspension des négociations, en mettant l’accent sur le fait de percevoir au moins le même salaire que son coéquipier vedette Kylian Mbappé (un peu plus de 14 millions d’euros par an). En principe, plus rien ne s’opposait alors à une prolongation de contrat, que Vinicius avait d’ailleurs annoncée publiquement bien avant.

Les discussions avaient toutefois été suspendues, en partie en raison du malaise de Vinicius sous l’ère Xabi Alonso : le Brésilien estimait ne pas être suffisamment valorisé. La situation s’est améliorée avec l’arrivée d’Alvaro Arbeloa, avant que celui-ci ne quitte également le club. Arbeloa n’est toutefois plus là : José Mourinho devrait prendre place sur le banc madrilène dès la saison prochaine.