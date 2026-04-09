Le Real Madrid envisagerait de débourser 160 millions d’euros pour recruter Michael Olise, après la performance éclatante de l’ailier du Bayern Munich lors de son match de Ligue des champions au Bernabéu

Selon le journaliste sportif allemand Christian Falk, Olise serait devenu une priorité absolue pour le Real Madrid après sa performance individuelle sensationnelle mardi au Santiago Bernabéu. Le joueur de 24 ans a été la vedette incontestée du match, offrant la passe décisive sur le but de Harry Kane et mettant sans cesse à mal la défense madrilène tout au long de la soirée.

Sa performance éclatante aurait convaincu Florentino Pérez de lancer une offensive majeure pour recruter l’ailier, que la direction du club voit comme la dernière pièce de son puzzle offensif.







