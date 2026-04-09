Getty Images Sport
Traduit par
Le Real Madrid envisagerait de débourser 160 millions d’euros pour recruter Michael Olise, après la performance éclatante de l’ailier du Bayern Munich lors de son match de Ligue des champions au Bernabéu
Le récital de Bernabeu attire l’attention de Madrid
Selon le journaliste sportif allemand Christian Falk, Olise serait devenu une priorité absolue pour le Real Madrid après sa performance individuelle sensationnelle mardi au Santiago Bernabéu. Le joueur de 24 ans a été la vedette incontestée du match, offrant la passe décisive sur le but de Harry Kane et mettant sans cesse à mal la défense madrilène tout au long de la soirée.
Sa performance éclatante aurait convaincu Florentino Pérez de lancer une offensive majeure pour recruter l’ailier, que la direction du club voit comme la dernière pièce de son puzzle offensif.
- Getty Images Sport
Un transfert record est en cours de négociation.
Selon Falk, via CF Bayern Insider, le Real Madrid préparerait une première offre de 160 à 165 millions d’euros pour convaincre le Bayern de céder son joueur. En pleine forme sous les ordres de Vincent Kompany, Olise a déjà marqué 16 buts et délivré 24 passes décisives toutes compétitions confondues, des statistiques qui justifient les montants astronomiques évoqués dans la capitale espagnole.
Si Liverpool s’est également intéressé à l’ancien joueur de Crystal Palace, l’attrait du Bernabéu et la puissance financière des Merengue pourraient leur donner l’avantage.
Le Bayern Munich maintient sa position de fermeté : le club n’est pas à vendre.
Malgré l’intérêt grandissant des cadors européens, le Bayern Munich affiche une position de fermeté remarquable concernant son joueur vedette. Le directeur sportif Max Eberl a d’ores et déjà démenti les rumeurs selon lesquelles le club envisagerait simplement d’examiner des offres pour l’ailier, quel que soit le montant.
- Getty Images
La situation contractuelle et les perspectives d’avenir
Point crucial pour le Bayern : le club conserve le contrôle total du destin d'Olise, son contrat actuel ne comportant aucune clause de libération active. L'absence d'une telle clause signifie que Madrid devra négocier directement avec la direction du Bayern, qui s'efforce actuellement de prolonger le contrat d'Olise afin de repousser toute tentative de recrutement.
Reste à savoir si la détermination du Real Madrid et une offre éventuelle à neuf chiffres suffiront à faire fléchir le club bavarois lors du prochain mercato estival.