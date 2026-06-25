Getty Images
Traduit par
Le Real Madrid envisagerait d’activer la clause libératoire de 9 millions d’euros de Nico Paz, avant de le céder immédiatement au Como contre un chèque conséquent
Le club madrilène s’apprête à activer la clause Paz.
Les dirigeants du Bernabéu doivent rencontrer aujourd’hui le club de Serie A afin d’activer la clause de rachat à prix réduit du jeune talent de 21 ans. Selon Fabrizio Romano, le club madrilène compte proposer immédiatement au club lombard de conserver définitivement son joueur phare contre un chèque de 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling). Si l’offre est refusée, le géant de la Liga cherchera à le céder à une autre écurie, car il ne figure pas dans ses plans immédiats pour l’équipe première.
- Getty Images
Romano détaille la stratégie de Madrid
Cette manœuvre stratégique permet au club de la capitale espagnole de dégager une plus-value substantielle sur un joueur issu de son centre de formation. Ce dernier avait initialement rejoint le nord de l’Italie en août 2024, dans le cadre d’un transfert définitif de quatre ans estimé à 6 millions d’euros.
Selon Romano, cette opération complexe accorde à Como un droit de préemption sur son milieu de terrain avant sa campagne européenne historique. À défaut d’accord financier, des prétendants de premier plan comme l’Inter et plusieurs clubs fortunés de Premier League se tiennent prêts à soumettre des offres concurrentielles.
Un jeune talent argentin est à l'origine de cette progression.
Paz a brillé lors du championnat national, inscrivant 12 buts et délivrant 6 passes décisives, et a ainsi propulsé son équipe vers une quatrième place historique et une qualification pour la Ligue des champions. Le milieu offensif a dominé les statistiques de la Serie A, terminant en tête des milieux de terrain pour les contributions à des buts (hors penalties) et les tirs cadrés par 90 minutes. Ses performances de haut niveau lui ont valu 10 sélections avec l’équipe d’Argentine et une place dans le groupe actuel pour la Coupe du monde, attirant l’attention des meilleurs recruteurs du continent.
- Getty Images Sport
Les propriétaires milliardaires sont mis à l'épreuve
Sous l’impulsion de Robert Budi Hartono et de l’ensemble de la famille, avec, à la tête des opérations en Italie, le président du club Mirwan Suwarso, la direction ambitieuse de Djarum aborde un tournant financier majeur. Fort d’une fortune cumulée dépassant 40 milliards de dollars, le propriétaire doit décider s’il valide cette dépense record de 60 millions d’euros pour son joyau. La décision finale, attendue lors de ces négociations, conditionnera à la fois les débuts du club en Ligue des champions et sa capacité à rester dans le top 4.