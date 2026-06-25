Le Real Madrid envisagerait d’activer la clause libératoire de 9 millions d’euros de Nico Paz, avant de le céder immédiatement au Como contre un chèque conséquent

Cette manœuvre stratégique permet au club de la capitale espagnole de dégager une plus-value substantielle sur un joueur issu de son centre de formation. Ce dernier avait initialement rejoint le nord de l’Italie en août 2024, dans le cadre d’un transfert définitif de quatre ans estimé à 6 millions d’euros.

Selon Romano, cette opération complexe accorde à Como un droit de préemption sur son milieu de terrain avant sa campagne européenne historique. À défaut d’accord financier, des prétendants de premier plan comme l’Inter et plusieurs clubs fortunés de Premier League se tiennent prêts à soumettre des offres concurrentielles.