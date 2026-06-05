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Le Real Madrid envisage un transfert de Vitinha pour 150 millions d'euros ; l'agent de José Mourinho s'efforce de faire venir la star du PSG, conformément à la promesse faite par Florentino Pérez
Vitinha se profile comme la cible prioritaire de Pérez pour le mercato électoral.
La course à la présidence du Real Madrid touche à sa fin, et Florentino Pérez serait prêt à dévoiler une recrue de premier plan avant l’élection de dimanche. D’après Cadena SER, Vitinha serait désormais le grand favori pour incarner cette promesse.
L’international portugais, déjà essentiel au PSG, est encore sous contrat pour trois ans, mais son arrivée au Santiago Bernabéu semble de plus en plus probable, Florentino Pérez voulant marquer les esprits juste avant le vote.
Tout transfert impliquerait un investissement financier considérable : selon les dernières indiscrétions, Perez serait prêt à débourser jusqu’à 150 millions d’euros pour une recrue de prestige, ce qui ferait de Vitinha l’une des cibles les plus onéreuses de l’histoire du club.
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Un transfert qui pourrait bien bouleverser la donne
Jeudi soir, Florentino Pérez a annoncé lors d’une interview qu’il s’apprêtait à lancer une offre de 150 millions d’euros pour un joueur star, écartant ainsi les noms de Harry Kane, Erling Haaland et Michael Olise. D’après le journaliste espagnol Pacojo Delgado, c’est Vitinha qui occupe les pensées du président ; son arrivée serait même suffisante pour trancher la course à la présidence avant même le début du vote. Delgado souligne par ailleurs l’influence potentielle de l’agent Jorge Mendes pour faciliter les négociations.
« Si Florentino veut sceller l’issue des élections, l’annonce de l’arrivée de Vitinha serait le coup de grâce. Un K.-O. avant même d’atteindre dimanche », a déclaré Delgado. « Pensez-vous vraiment que Jorge Mendes ne mettra pas son meilleur joueur à la disposition de José Mourinho si c’est possible ? »
Les rumeurs autour de Mourinho ajoutent une nouvelle dimension aux projets du Real Madrid.
L’intérêt pour Vitinha s’inscrit dans un projet plus large, intimement lié à l’arrivée attendue de Mourinho au Real Madrid. Le milieu de terrain portugais est perçu comme le futur pivot d’un entrejeu remanié sous la houlette de son compatriote.
Parallèlement, le club madrilène aurait déjà engagé des démarches pour renforcer d’autres secteurs du collectif. Ibrahima Konaté devrait arriver libre, tandis que Denzel Dumfries serait attendu après l’activation d’une clause libératoire de 20 millions d’euros. Reste à finaliser le dossier Vitinha, dont la venue dépendra des négociations entre le Real et le PSG, où le milieu reste un élément clé. La relation de longue date entre Jorge Mendes, Mourinho et les Merengues pourrait faciliter toute avancée.
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Tous les regards sont désormais tournés vers les résultats des élections et vers les négociations de transfert.
À l’approche de l’élection présidentielle du club, tous les regards seront tournés vers la capacité de Pérez à concrétiser le grand transfert qu’il aurait promis à ses soutiens. Sous contrat avec le PSG, Vitinha ne pourra rejoindre le Real Madrid qu’au prix d’un accord complexe et onéreux. Si les Merengues décident d’aller de l’avant, les négociations entre le club parisien, le milieu portugais et son agent Jorge Mendes détermineront si le joueur deviendra la pièce maîtresse du prochain projet sportif madrilène.