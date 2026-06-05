Le Real Madrid envisage un transfert de Vitinha pour 150 millions d'euros ; l'agent de José Mourinho s'efforce de faire venir la star du PSG, conformément à la promesse faite par Florentino Pérez

La course à la présidence du Real Madrid touche à sa fin, et Florentino Pérez serait prêt à dévoiler une recrue de premier plan avant l’élection de dimanche. D’après Cadena SER, Vitinha serait désormais le grand favori pour incarner cette promesse.

L’international portugais, déjà essentiel au PSG, est encore sous contrat pour trois ans, mais son arrivée au Santiago Bernabéu semble de plus en plus probable, Florentino Pérez voulant marquer les esprits juste avant le vote.

Tout transfert impliquerait un investissement financier considérable : selon les dernières indiscrétions, Perez serait prêt à débourser jusqu’à 150 millions d’euros pour une recrue de prestige, ce qui ferait de Vitinha l’une des cibles les plus onéreuses de l’histoire du club.