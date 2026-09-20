Le Real Madrid a officiellement publié un communiqué médical concernant Valverde après le choc bouillant de dimanche contre l'Atlético de Madrid. Le club a confirmé que le milieu uruguayen a subi une grave blessure à la cheville gauche après avoir été touché par les crampons lors d'un tacle de Kang-in Lee pendant la défaite 2-1. L'arbitre Miguel Angel Ortiz Arias n'a même pas sanctionné le joueur de l'Atlético d'un carton jaune, malgré le fait qu'il ait vu l'incident de près.

Dans un communiqué publié via les canaux officiels du club, le Real Madrid a précisé l'étendue des dégâts constatés lors de la première série d'examens. Le communiqué indiquait : « À la suite des examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, un grave traumatisme de la cheville gauche lui a été diagnostiqué, contracté lors du match de cet après-midi. Valverde passera d'autres examens dans les prochaines heures. »