AFP
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Le Real Madrid donne des nouvelles de la blessure de Fede Valverde après la colère de Jose Mourinho au sujet du tacle non sanctionné de Kang-in Lee
Un milieu de terrain souffre d’un grave traumatisme à la cheville
Le Real Madrid a officiellement publié un communiqué médical concernant Valverde après le choc bouillant de dimanche contre l'Atlético de Madrid. Le club a confirmé que le milieu uruguayen a subi une grave blessure à la cheville gauche après avoir été touché par les crampons lors d'un tacle de Kang-in Lee pendant la défaite 2-1. L'arbitre Miguel Angel Ortiz Arias n'a même pas sanctionné le joueur de l'Atlético d'un carton jaune, malgré le fait qu'il ait vu l'incident de près.
Dans un communiqué publié via les canaux officiels du club, le Real Madrid a précisé l'étendue des dégâts constatés lors de la première série d'examens. Le communiqué indiquait : « À la suite des examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, un grave traumatisme de la cheville gauche lui a été diagnostiqué, contracté lors du match de cet après-midi. Valverde passera d'autres examens dans les prochaines heures. »
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Mourinho réagit à la controverse sur l’arbitrage
La blessure n'a fait qu'accroître la frustration dans le camp du Real Madrid après un match marqué par des polémiques arbitrales. Jose Mourinho s'est montré particulièrement virulent au sujet du traitement subi par ses joueurs sur le terrain. L'entraîneur a vu Cristian « Cuti » Romero, de l'Atletico, échapper à un carton rouge après avoir touché Jude Bellingham avec ses crampons au genou gauche lors d'un duel. Arias a d'abord montré un carton jaune à Bellingham, mais après avoir été appelé devant l'écran par l'officiel VAR Daniel Jesus Trujillo Suarez, il a annulé cet avertissement et montré un carton jaune à Romero au lieu de l'expulser.
Lors de sa conférence de presse d'après-match, Mourinho n'a pas mâché ses mots dans sa critique de l'équipe arbitrale, pointant du doigt à la fois l'arbitre central et l'officiel VAR. « L'arbitre n'avait pas l'expérience pour diriger un derby. Il a 41 ans. C'est un mauvais arbitre qui n'a fait que des petits matches. Félicitations à la commission des arbitres pour cette nomination, a fulminé Mourinho. Mais M. Trujillo a lui un passif avec le Real Madrid. En Coupe, à Gérone, Osasuna. C'est un officiel VAR qui a beaucoup d'antécédents. »
Les inquiétudes de Valverde pendant la trêve internationale
Valverde a réussi à rester sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final, mais sa mobilité était clairement réduite dans les dernières minutes. La gravité du diagnostic fait planer un sérieux doute sur sa prochaine participation avec la sélection uruguayenne, alors que l’équipe de Diego Forlan se prépare à disputer deux matches amicaux internationaux contre le Japon le 24 septembre et la Corée du Sud le 28 septembre.
Valverde a été un élément indispensable pour Mourinho cette saison, s’imposant comme un titulaire clé dans le dispositif de l’entraîneur portugais. Le milieu de terrain a disputé les huit matches toutes compétitions confondues jusqu’ici, inscrivant au passage un but en Ligue des champions.
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Et maintenant, quelle suite pour le Real Madrid ?
La défaite de dimanche fait glisser le Real Madrid à la quatrième place du classement de la Liga avec 15 points, à six longueurs du leader, le FC Barcelone. Après la trêve internationale, l'équipe de Mourinho tentera de relancer sa campagne nationale en recevant Villarreal le 10 octobre, avant de se rendre en Italie pour affronter l'AS Rome en Ligue des champions.
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