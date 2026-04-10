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Le Real Madrid devrait bénéficier du retour en forme de Thibaut Courtois juste à temps pour la fin de saison en Liga et en Ligue des champions
Le calendrier du retour de Courtois a été précisé
Touché à la cuisse lors du match Real Madrid–Manchester City du 17 mars, le gardien de but de 33 ans est absent des terrains depuis. Les premiers examens médicaux tablaient sur une période de convalescence d’au moins six semaines.
Selon The Athletic, l’international belge progresse bien dans son programme de rééducation et espère retrouver les terrains d’ici fin avril, soit environ six semaines après sa blessure. Ce calendrier coïnciderait avec les demi-finales de la Ligue des champions, à condition que le Real Madrid se qualifie pour ce stade de la compétition.
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La course à la Ligue des champions se poursuit
Pour que Courtois puisse à nouveau s'illustrer sur la scène européenne, le Real Madrid doit d'abord franchir un obstacle de taille. Les Blancos doivent renverser la défaite 2-1 concédée lors du match aller face au Bayern Munich s'ils veulent se qualifier pour une demi-finale contre le Paris Saint-Germain ou Liverpool le 28 avril.
Arbeloa devra toutefois se passer de son gardien pour le moment, mais l’idée de pouvoir aligner l’un des meilleurs gardiens du monde en demi-finale pourrait faire la différence.
Les Madrilènes se déplaceront à l’Allianz Arena pour le match retour mercredi, tandis que Liverpool recevra le PSG à Anfield mardi, les champions d’Europe menant 2-0 à l’issue du cumul des scores.
Un Clásico décisif se profile à l'horizon
Au-delà de l’échiquier européen, le retour du Belge devrait booster les ambitions nationales de Madrid, qui cherche à grignoter son retard en tête du classement. De retour pour les demi-finales de la Ligue des champions, Courtois serait également opérationnel pour le Clásico au Camp Nou, le 10 mai.
Les enjeux sont majeurs pour ce déplacement en Catalogne, Madrid comptant neuf points de retard sur son rival en Liga à huit journées de la fin.
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Conséquences de l'absence du Belge
Courtois a manqué les quatre dernières rencontres du Real Madrid toutes compétitions confondues, Andriy Lunin le remplaçant avec efficacité. Si l’Ukrainien a répondu présent lorsque nécessaire, l’impact du Belge, incontournable dans les grands rendez-vous, reste difficile à compenser.
Il a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison, avec 15 clean sheets à son actif. Son retour marquerait la fin d’une période frustrante passée sur la table de soins et apporterait à l’équipe le leadership nécessaire pour aborder une fin de saison qui pourrait s’avérer historique.