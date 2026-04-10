Le Real Madrid devrait bénéficier du retour en forme de Thibaut Courtois juste à temps pour la fin de saison en Liga et en Ligue des champions

Touché à la cuisse lors du match Real Madrid–Manchester City du 17 mars, le gardien de but de 33 ans est absent des terrains depuis. Les premiers examens médicaux tablaient sur une période de convalescence d’au moins six semaines.

Selon The Athletic, l’international belge progresse bien dans son programme de rééducation et espère retrouver les terrains d’ici fin avril, soit environ six semaines après sa blessure. Ce calendrier coïnciderait avec les demi-finales de la Ligue des champions, à condition que le Real Madrid se qualifie pour ce stade de la compétition.