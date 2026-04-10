Le Real Madrid dément catégoriquement les rumeurs concernant l'arrivée éventuelle d'un nouveau directeur sportif

Plutôt que de chercher à changer les choses, le Real Madrid réaffirme sa confiance dans sa structure sportive actuelle, qui a permis au club de vivre l’une des périodes les plus fructueuses de son histoire. Le club souligne que sa stratégie de recrutement et son département sportif sont des facteurs clés de ce succès durable, notamment l’accent mis sur la signature de jeunes talents d’élite tout en conservant un effectif compétitif capable de remporter les plus grands titres.

Le communiqué souligne : « Le Real Madrid reconnaît pleinement le travail accompli par la direction sportive, qui nous a permis de vivre l’une des périodes les plus fructueuses de notre histoire, ponctuée de nombreux titres, dont six Coupes d’Europe en dix ans. »