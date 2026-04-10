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Le Real Madrid dément catégoriquement les rumeurs concernant l'arrivée éventuelle d'un nouveau directeur sportif
Madrid réagit vivement aux allégations des médias
Le Real Madrid a fermement démenti les informations selon lesquelles le club envisagerait de nommer un nouveau directeur sportif afin de restructurer ses activités footballistiques. Cette rumeur a été lancée par l'émission de radio espagnole « El Larguero » sur Cadena SER, qui affirmait que le club étudiait la possibilité d'intégrer un poste de directeur sportif classique à sa structure dirigeante. Selon cette information, cette mesure permettrait de moderniser le processus décisionnel du club en matière de transferts et de planification de l'effectif.
Le club a publié un communiqué pour mettre fin aux spéculations.
Le Real Madrid a rapidement coupé court aux rumeurs, assurant qu’elles étaient totalement infondées et qu’aucun processus de recrutement d’un directeur sportif n’était en cours en coulisses.
« Le Real Madrid C.F. tient à préciser que les informations diffusées hier soir par l’émission de radio “El Larguero” de Cadena SER, selon lesquelles notre club envisagerait d’intégrer un directeur sportif à son organigramme, sont catégoriquement fausses », indique le communiqué du club.
Le Real Madrid met en lumière le succès de son organisation actuelle.
Plutôt que de chercher à changer les choses, le Real Madrid réaffirme sa confiance dans sa structure sportive actuelle, qui a permis au club de vivre l’une des périodes les plus fructueuses de son histoire. Le club souligne que sa stratégie de recrutement et son département sportif sont des facteurs clés de ce succès durable, notamment l’accent mis sur la signature de jeunes talents d’élite tout en conservant un effectif compétitif capable de remporter les plus grands titres.
Le communiqué souligne : « Le Real Madrid reconnaît pleinement
le travail accompli par la direction sportive, qui nous a permis de vivre l’une des périodes les plus fructueuses de notre histoire, ponctuée de nombreux titres, dont six Coupes d’Europe en dix ans. »
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Et maintenant ?
Les rumeurs étant désormais dissipées, le Real Madrid peut se recentrer pleinement sur le terrain alors que la saison entre dans une phase décisive. L’équipe d’Álvaro Arbeloa occupe actuellement la deuxième place de la Liga avec 69 points en 30 matches, à sept longueurs du leader barcelonais. Prochaine étape : la réception de Gérone au Bernabéu, puis un déplacement à Munich pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, après une défaite 2-1 à l’aller.