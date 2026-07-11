Le Real Madrid de Mourinho : les joueurs présents, les recrues potentielles, le système de jeu envisagé et les départs possibles

Au milieu de terrain, Dani Ceballos a quitté le club et Camavinga, qui sort d'une saison difficile, pourrait suivre ses traces. Le club a décidé de prolonger le contrat de Tchaoumeni, après avoir mis fin à la dispute avec Valverde, avec lequel il devrait se partager le poste de titulaire au milieu de terrain.





Le « Special One » réclame toutefois un renfort supplémentaire : son rêve se nomme Bouaddi, mais le joueur est courtisé par les cadors de Premier League. Une solution de repli pourrait être Nmecha, du Borussia Dortmund, tandis que les rumeurs concernant Enzo Fernández et Brozović, désormais libre après son départ d’Al-Nassr, ont été démenties. Pitarch, lancé par Xabi Alonso, s’apprête à partir chercher du temps de jeu ailleurs.





Dans son 4-3-3 de départ, Mou dispose d’un large éventail de solutions sur les ailes. Une place est d’ores et déjà réservée à Bellingham,qui, après deux saisons en demi-teinte, rappelle lors de la Coupe du monde avec l’Angleterre son très haut niveau. Arda Güler, l’un des meilleurs de l’exercice précédent, et Bernardo Silva frappent également à la porte. Le protégé de Guardiola, sur les traces de son mentor, a quitté Manchester City après une épopée exceptionnelle avec les Citizens et promet d’apporter sa qualité de jeu au « rival » Mourinho.





Dans un effectif aussi dense, Nico Paz, racheté à Côme (même si le Real pourra le faire revenir dans 12 mois), n’a pas pu s’imposer, et il en sera probablement de même pour Mastantuono, qui pourrait partir en prêt, et Brahim Díaz. Le Marocain a fait forte impression lors de la Coupe du monde : Spalletti ferait n’importe quoi pour l’avoir à la Juve, tandis que l’avenir de l’ancien Milanais au Real est incertain.