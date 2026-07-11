Le Real Madrid de Mourinho : les joueurs présents, les recrues potentielles, le système de jeu envisagé et les départs possibles

José Mourinho est de retour au Real Madrid avec une mission : ramener le plus grand club du monde sur la voie de la victoire. Le « Special One » arrive après une saison mouvementée, sans titre, marquée par l’échec du projet Xabi Alonso, remplacé sans grand succès par l’entraîneur du club, Arbeloa. À l’issue de l’exercice, Florentino Pérez a voulu faire table rase et s’est tourné vers un homme qui connaît bien ce poste et sait comment s’y prendre avec un vestiaire rempli de champions.
Ces dernières heures, à la télévision du club, le technicien a affirmé être revenu pour « aider les joueurs et le staff à progresser, en instaurant une culture du travail, de la responsabilité et de l’ambition », et, en substance, pour « ne pas travailler au Real, mais pour le Real ». Pendant ce temps, les Blancos s’activent sur le marché des transferts pour lui constituer l’effectif idéal afin de mettre un terme à la domination du FC Barcelone en Espagne et de relancer les Merengues dans la conquête de la Ligue des champions. Quatre transferts sont déjà conclus, d’autres sont en vue : voici qui pourrait arriver, qui pourrait partir et comment le Real pourrait s’aligner la saison prochaine.