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grafica mourinho perez real madridGetty Images
Simone Gervasio

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Le Real Madrid de Mourinho : les joueurs actuels, les recrues potentielles, le système de jeu envisagé et les départs possibles

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J. Mourinho

José Mourinho est de retour au Real Madrid avec une mission : ramener le plus grand club du monde sur la voie de la victoire. Le « Special One » arrive après une saison mouvementée, sans titre, marquée par l’échec du projet Xabi Alonso, remplacé sans grand succès par l’entraîneur du club, Arbeloa. À l’issue de l’exercice, Florentino Pérez a voulu faire table rase et s’est tourné vers un homme qui connaît bien ce poste et sait comment s’y prendre avec un vestiaire rempli de champions.


Ces dernières heures, sur la chaîne du club, le technicien a affirmé être revenu pour « aider les joueurs et le staff à progresser, en instaurant une culture du travail, de la responsabilité et de l’ambition », et, en substance, pour « ne pas travailler au Real, mais pour le Real ». Pendant ce temps, les Blancos s’activent sur le marché des transferts pour lui constituer l’effectif idéal afin de mettre un terme à la domination du FC Barcelone en Espagne et de relancer les Merengues dans la conquête de la Ligue des champions. Quatre transferts sont déjà conclus, d’autres sont en passe de l’être : voici qui pourrait arriver, qui pourrait partir et comment le Real pourrait évoluer la saison prochaine.

  • GARDIEN ET DÉFENSE

    Il est encore trop tôt pour parler de « retraite » pour Courtois. Sauf blessure, le gardien belge a démontré qu’il demeurait l’un des plus fiables et l’un des meilleurs gardiens au monde ; il conservera donc sa place de titulaire, Lunin restant son suppléant.


    En revanche, la défense est le secteur où Mourinho devrait opérer le plus de changements. Trop perméable la saison passée, la ligne arrière a déjà vu partir Fran García, transféré au Betis, ainsi qu’Alaba et Carvajal, laissés libres à l’expiration de leur contrat. Pour les remplacer, le club a recruté Konaté, arrivé libre de Liverpool, Dumfries, acheté à prix cassé à l’Inter, et Cucurella, pour lequel Pérez a déboursé environ 55 millions d’euros auprès de Chelsea. Ils viendront s’ajouter à des joueurs en quête de renaissance, comme Alexander-Arnold, bien loin de celui qui s’était imposé à Liverpool, et Eder Militao, qui sort d’une grave blessure qui l’a même privé de la Coupe du monde avec le Brésil ; aux défenseurs centraux de l’avenir, Raúl Asencio et Huijsen, que Mou avait justement lancés à Rome, ainsi qu’à la valeur sûre Rudiger.


    Avec un tel mélange et une approche défensive plus prudente, le Real devrait encaisser encore moins que les 35 buts concédés lors de la dernière Liga. Selon les rumeurs de mercato, Mourinho aimerait encore ajouter un défenseur central, de préférence gaucher. Ledossier Schlotterbeck ayant capoté après la blessure de l’Allemand, les Blancos surveillent toujours Bastoni et s’intéressent à Gvardiol, désormais moins central dans les plans de Manchester City.

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  • MILIEU DE TERRAIN

    Au milieu de terrain, Dani Ceballos a quitté le club et Camavinga, qui sort d'une saison difficile, pourrait suivre ses traces. Le club a décidé de prolonger le contrat de Tchaoumeni, après avoir mis fin à la dispute avec Valverde, avec lequel il devrait se partager le poste de titulaire au milieu de terrain.


    José Mourinho réclame néanmoins un renfort supplémentaire : son rêve se nomme Bouaddi, mais le joueur est courtisé par les cadors de Premier League. Nmecha, actuellement au Borussia Dortmund, tient lieu de plan B, tandis que les pistes Enzo Fernández et Brozović, désormais libre après son départ d’Al-Nassr, ont été infirmées. Pitarch, révélé par Xabi Alonso, s’apprête à partir pour gagner en expérience ailleurs.


    Dans un 4-3-3 probable, le coach dispose d’un large éventail pour les milieux excentrés. Une place est d’ores et déjà réservée à Bellingham,qui, après deux exercices en demi-teinte, rappelle son très haut niveau avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde. Arda Güler, l’un des meilleurs de la saison passée, et Bernardo Silva frappent également à la porte. Le protégé de Guardiola, sur les traces de son mentor, a quitté Manchester City après une épopée remarquable avec les Citizens et s’engage à enrichir le jeu de son « rival » Mourinho.


    Dans un effectif aussi dense, Nico Paz, racheté à Côme (même si le Real pourra le rapatrier dans 12 mois), n’a pas pu s’imposer, et il en sera probablement de même pour Mastantuono, qui pourrait partir en prêt, et Brahim Diaz. Le Marocain a fait forte impression lors de la Coupe du monde : Spalletti ferait n’importe quoi pour l’avoir à la Juve, tandis que l’avenir de l’ancien Milanais au Real est incertain.

  • ATTAQUE

    Le meilleur pour la fin : l’attaque. Là encore, Mourinho devra s’atteler à la tâche pour régler les problèmes techniques et d’ego, et clarifier les rôles et les priorités. Gonzalo Garcia, le seul véritable numéro 9 de l’équipe, courtisé en Premier League, est sur le départ. Les Brésiliens Endrick, de retour de prêt à Lyon et d’une Coupe du monde à oublier, ainsi que Rodrygo, remis d’une grave blessure, retrouvent le groupe, tandis que le Mondial a confirmé, si besoin était, la suprématie de Mbappé.


    Kylian sera la star du Real Madrid, Vinicius étant « contraint » de jouer les seconds rôles. Mais, comme on le sait, avec Pérez, il faut toujours rester vigilant face à un éventuel coup d’éclat : l’offre mirobolante pour Julián Álvarez ayant été renvoyée à l’expéditeur, en Espagne, on est convaincu que les Blancos seraient prêts à tout pour Olise, du Bayern Munich, et qu’ils continueront à tenter leur chance tant qu’il en est encore temps.

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