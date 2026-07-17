Au milieu de terrain, Dani Ceballos a quitté le club et Camavinga, qui sort d'une saison difficile, pourrait suivre ses traces. Le club a décidé de prolonger le contrat de Tchaoumeni, après avoir mis fin à la dispute avec Valverde, avec lequel il devrait se partager le poste de titulaire au milieu de terrain.





José Mourinho réclame néanmoins un renfort supplémentaire : son rêve se nomme Bouaddi, mais le joueur est courtisé par les cadors de Premier League. Nmecha, actuellement au Borussia Dortmund, tient lieu de plan B, tandis que les pistes Enzo Fernández et Brozović, désormais libre après son départ d’Al-Nassr, ont été infirmées. Pitarch, révélé par Xabi Alonso, s’apprête à partir pour gagner en expérience ailleurs.





Dans un 4-3-3 probable, le coach dispose d’un large éventail pour les milieux excentrés. Une place est d’ores et déjà réservée à Bellingham,qui, après deux exercices en demi-teinte, rappelle son très haut niveau avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde. Arda Güler, l’un des meilleurs de la saison passée, et Bernardo Silva frappent également à la porte. Le protégé de Guardiola, sur les traces de son mentor, a quitté Manchester City après une épopée remarquable avec les Citizens et s’engage à enrichir le jeu de son « rival » Mourinho.





Dans un effectif aussi dense, Nico Paz, racheté à Côme (même si le Real pourra le rapatrier dans 12 mois), n’a pas pu s’imposer, et il en sera probablement de même pour Mastantuono, qui pourrait partir en prêt, et Brahim Diaz. Le Marocain a fait forte impression lors de la Coupe du monde : Spalletti ferait n’importe quoi pour l’avoir à la Juve, tandis que l’avenir de l’ancien Milanais au Real est incertain.