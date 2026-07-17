José Mourinho est de retour au Real Madrid avec une mission : ramener le plus grand club du monde sur la voie de la victoire. Le « Special One » arrive après une saison mouvementée, sans titre, marquée par l’échec du projet Xabi Alonso, remplacé sans grand succès par l’entraîneur du club, Arbeloa. À l’issue de l’exercice, Florentino Pérez a voulu faire table rase et s’est tourné vers un homme qui connaît bien ce poste et sait comment s’y prendre avec un vestiaire rempli de champions.
Ces dernières heures, sur la chaîne du club, le technicien a affirmé être revenu pour « aider les joueurs et le staff à progresser, en instaurant une culture du travail, de la responsabilité et de l’ambition », et, en substance, pour « ne pas travailler au Real, mais pour le Real ». Pendant ce temps, les Blancos s’activent sur le marché des transferts pour lui constituer l’effectif idéal afin de mettre un terme à la domination du FC Barcelone en Espagne et de relancer les Merengues dans la conquête de la Ligue des champions. Quatre transferts sont déjà conclus, d’autres sont en passe de l’être : voici qui pourrait arriver, qui pourrait partir et comment le Real pourrait évoluer la saison prochaine.