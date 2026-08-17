Getty Images Sport
Traduit par
Le Real Madrid de Jose Mourinho vise un coup de tonnerre avec la star d'Arsenal Martin Zubimendi
Le Real Madrid relance son intérêt pour Zubimendi
Arsenal est actuellement confronté à une décision majeure sur le marché des transferts dans les dernières semaines du mercato estival. Le Real Madrid a officiellement relancé sa poursuite active du milieu international espagnol Zubimendi.
Selon TEAMtalk, Mourinho a fermement approuvé un possible transfert du joueur de 27 ans. Le technicien portugais considère la star d'Arsenal comme une option extrêmement attrayante pour renforcer son poste de milieu défensif. Un premier contact a déjà eu lieu concernant ce transfert retentissant. De plus, les représentants de Zubimendi auraient indiqué que le joueur serait très intéressé par l'opportunité de rejoindre Madrid.
- (C)Getty Images
Des informations contradictoires sur un possible départ
Si Arsenal ne cherche pas activement à pousser le talentueux milieu de terrain vers la sortie, des informations affirment que le club étudierait très sérieusement la bonne proposition. À Madrid, on est convaincu qu’une opportunité inattendue s’est ouverte pour tenter de faire revenir Zubimendi dans son pays.
Cependant, des informations contradictoires circulent concernant la volonté finale d’Arsenal de sanctionner une vente. The Sun a rapporté que l’entraîneur Mikel Arteta veut absolument conserver Zubimendi, ce qui signifie qu’il faudrait une offre vraiment exceptionnelle pour faire évoluer la position ferme du club. Si Zubimendi lui-même pousse fortement pour un transfert lucratif à Madrid, Arteta aura sans aucun doute une décision difficile à prendre dans les semaines à venir.
La concurrence au milieu de terrain alimente les rumeurs de transfert
Zubimendi a joué un rôle extrêmement important dans l’incroyable triomphe d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Cependant, sa place de titulaire est devenue bien moins certaine après la récente arrivée de Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle United pour 75 millions de livres sterling.
Avec Declan Rice, Martin Odegaard, Mikel Merino et Guimaraes qui se livrent tous une rude concurrence pour une place dans l’entrejeu, Arsenal dispose actuellement d’une immense profondeur au milieu de terrain. Malgré cette concurrence intense, laisser partir un vainqueur expérimenté de la Coupe du monde après seulement une saison représente un pari majeur.
L’intérêt renouvelé du Real Madrid intervient notamment après que le club a manqué la signature de Rodri. Mourinho veut davantage d’autorité au milieu de terrain, et Zubimendi pourrait devenir de plus en plus vital dans ses plans si Eduardo Camavinga quitte le Santiago Bernabeu.
- Getty Images
Arsenal détient tout le pouvoir dans les négociations
Du point de vue d’Arsenal, il n’existe absolument aucune pression financière pour accepter une offre modeste lors de ce mercato. Zubimendi reste lié à un contrat longue durée lucratif, ce qui donne au club du nord de Londres un contrôle total sur toute future négociation.
Arsenal défend activement son titre de Premier League durement acquis, tout en poursuivant avec acharnement un sacre en Ligue des champions. Vendre un membre crucial de l’effectif simplement parce que la profondeur globale s’est améliorée irait fortement à l’encontre de cette ambition au plus haut niveau.
Le Real Madrid doit donc formuler une offre énorme, bien supérieure à l’investissement initial d’Arsenal, pour qu’un accord en vaille la peine. À moins que l’équipe ambitieuse de Mourinho ne soumette une proposition exceptionnelle, conserver Zubimendi reste une priorité pour le club anglais.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles