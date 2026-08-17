Arsenal est actuellement confronté à une décision majeure sur le marché des transferts dans les dernières semaines du mercato estival. Le Real Madrid a officiellement relancé sa poursuite active du milieu international espagnol Zubimendi.

Selon TEAMtalk, Mourinho a fermement approuvé un possible transfert du joueur de 27 ans. Le technicien portugais considère la star d'Arsenal comme une option extrêmement attrayante pour renforcer son poste de milieu défensif. Un premier contact a déjà eu lieu concernant ce transfert retentissant. De plus, les représentants de Zubimendi auraient indiqué que le joueur serait très intéressé par l'opportunité de rejoindre Madrid.