« Le Real Madrid ? Dans peu de temps, j'aurais dû entraîner l'Atlético en même temps, assez de bêtises » : toute la colère de Klopp face à un avenir encore à écrire

Jürgen Klopp ne l'entend pas de cette oreille et décide de prendre la parole pour enfin évoquer son avenir, clarifiant définitivement sa position quant à sa prochaine aventure dans le monde du football.

L'entraîneur allemand, désormais responsable et superviseur technique de l'univers footballistique de RedBull, a été associé ces dernières semaines à de nombreux grands clubs à travers l'Europe : du Real Madrid pour succéder à Alvaro Arbeloa, en passant par la direction de la sélection allemande au cas où Julian Nagelsmann déciderait de mettre un terme à son mandat après la Coupe du monde 2026.

Les rumeurs ont fait le tour du monde et l'ancien entraîneur de Borussia Dortmund et de Liverpool a tenu à démentir de manière catégorique et ferme toute association possible, affichant même une certaine irritation et une certaine colère face à toutes les informations parues ces derniers jours : « L'Allemagne ? Pour l'instant, je n'y pense pas du tout et il n'y a aucune raison de le faire. Je n’ai pas encore terminé ma carrière, je n’ai pas atteint l’âge de la retraite et qui sait ce qui se passera dans les années à venir. Pour l’instant, rien n’est prévu. »