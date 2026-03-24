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Gabriele Stragapede

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« Le Real Madrid ? Dans peu de temps, j'aurais dû entraîner l'Atlético en même temps, assez de bêtises » : toute la colère de Klopp face à un avenir encore à écrire

J. Klopp
Mercato
Atletico Madrid
Real Madrid
Liverpool
Allemagne

Ce qui se dit sur le retour de l'entraîneur allemand sur le banc.

Jürgen Klopp ne l'entend pas de cette oreille et décide de prendre la parole pour enfin évoquer son avenir, clarifiant définitivement sa position quant à sa prochaine aventure dans le monde du football.

L'entraîneur allemand, désormais responsable et superviseur technique de l'univers footballistique de RedBull, a été associé ces dernières semaines à de nombreux grands clubs à travers l'Europe : du Real Madrid pour succéder à Alvaro Arbeloa, en passant par la direction de la sélection allemande au cas où Julian Nagelsmann déciderait de mettre un terme à son mandat après la Coupe du monde 2026.

Les rumeurs ont fait le tour du monde et l'ancien entraîneur de Borussia Dortmund et de Liverpool a tenu à démentir de manière catégorique et ferme toute association possible, affichant même une certaine irritation et une certaine colère face à toutes les informations parues ces derniers jours : « L'Allemagne ? Pour l'instant, je n'y pense pas du tout et il n'y a aucune raison de le faire. Je n’ai pas encore terminé ma carrière, je n’ai pas atteint l’âge de la retraite et qui sait ce qui se passera dans les années à venir. Pour l’instant, rien n’est prévu. »

  • JAMAIS CONTACTÉ

    Klopp a commenté sur un ton résolument polémique toutes les rumeurs concernant le Real Madrid : « Ceux qui disent ça ne comprennent rien au football. Ils ne m'ont jamais contacté, ni moi ni mon agent. Ce ne sont que des rumeurs. Je suis extrêmement satisfait de mon travail. Mais à partir de quand une rumeur devient-elle une nouvelle ? Si quelqu'un prend un bout de papier et y écrit quelque chose, cela devient-il automatiquement vrai ? Comment aurait-il pu y avoir une situation où le Real Madrid m'appelle et me dit : « Jürgen, tu arrives à y croire ? » avec Perez au téléphone ? ».

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  • KLOPP NE MÂCHE PAS SES MOTS

    L'entraîneur allemand n'a pas mâché ses mots pour décrire son état d'esprit face à toutes les rumeurs concernant son avenir : « Je ne sais pas si ce sont des robots ou des humains qui sont derrière tout ça, mais on en est arrivés au point où l'on peut écrire n'importe quoi et où c'est à moi de démentir. Vous devez vous discipliner, vous fixer des règles et cesser d'écrire des bêtises. Si le Real Madrid avait appelé, nous le saurions. Ils ne nous ont pas appelés une seule fois, et mon agent n'a rien reçu non plus. Cette histoire dure depuis trop longtemps. Vous m'avez même attribué le banc de l'Atlético au même moment. Laissez-moi tranquille, car on a parfois l'impression que certaines choses sont écrites uniquement pour faire parler. »

  • LES RUMEURS S'ESTOMPENT-ELLES ?

    Les propos de Klopp apportent un peu de sérénité dans l'univers RedBull, après plusieurs mois marqués par un sentiment général et réciproque d'insatisfaction concernant le rôle de leader et les responsabilités de l'entraîneur allemand.

    La saison des différents clubs de l'univers RedBull n'est certes pas satisfaisante en termes de résultats, mais – d'après ce qui filtre –, les bases et la volonté semblent toujours être là pour poursuivre ce chemin ensemble, en cherchant des solutions qui permettront d'atteindre le meilleur niveau possible en vue de la prochaine saison sportive.


  • LA VÉRITÉ SUR L'AVENIR

    En somme, quel sera son avenir professionnel ?

    Ses propos ne laissent pas place à de grandes interprétations : Jürgen Klopp souhaite poursuivre son mandat – qui débute officiellement le 1er janvier 2025 – en tant que directeur mondial du football chez RedBull. Son travail de directeur sportif mondial des clubs de l'univers RedBull (Bragantino, Leipzig, New York, Omiya, Leeds et Paris FC) ne fait que commencer et devrait durer, selon certaines rumeurs, au moins jusqu'en 2029.

    Les rumeurs qui voyaient l'Allemand comme un successeur potentiel à divers postes d'entraîneur à travers l'Europe s'estompent donc quelque peu : le travail d'Arbeloa au Real Madrid sera évalué à la fin de la saison, tout comme celui d'Arne Slot à Liverpool, où le classement final en Premier League et le parcours en Ligue des champions seront déterminants.

    Pour l'Allemagne, en revanche, tout dépendra de la volonté de Nagelsmann et de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique : ce n'est qu'après cet événement que les décisions définitives concernant l'avenir seront prises.