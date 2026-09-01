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Le Real Madrid critiqué pour la « pire transition de l’histoire », alors qu’une légende du club s’en prend à l’équipe bodybuildée de Jose Mourinho
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Madrid a été l’un des clubs les plus actifs lors du récent mercato estival, alors qu’il cherche à bâtir une nouvelle ère. Le géant espagnol a bouclé plusieurs arrivées de premier plan, en attirant notamment Bernardo Silva, Marc Cucurella et Yan Diomande au Santiago Bernabéu.
Cependant, l’ancien joueur du Real Madrid Tote estime que les nouvelles recrues n’ont pas permis de corriger une faille fondamentale flagrante au sein de l’effectif. Il insiste sur le fait que l’équipe reconstruite par l’entraîneur Mourinho présente une faiblesse importante qui aura sans aucun doute un impact sur sa prochaine saison dans toutes les compétitions.
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La pire transition de l’histoire
Invité du podcast d'Iker Casillas, Bajo los palos, Tote n'a pas mâché ses mots dans son évaluation cinglante de l'orientation tactique actuelle du club. Il a estimé que les départs du duo légendaire du milieu de terrain Modric-Kroos avaient été gérés de manière désastreuse par la direction.
« Madrid ne peut pas, après Modric et Kroos, échanger le talent contre le muscle », a déclaré Tote. « C'est une erreur de Madrid et la pire transition qui puisse être faite dans l'histoire, c'est le Madrid le plus méconnaissable que j'ai vu ces 40 dernières années.
« Il n'y a aucun joueur passé par le Real Madrid qui soit mauvais, c'est impossible. Mais ils n'ont pas la hiérarchie pour jouer ou dominer l'Europe. Il manque tout simplement du football à Madrid. »
Des questions entourent le retour spectaculaire de Mourinho
Au-delà de son avis sur l’effectif, Tote a également exprimé de sérieux doutes concernant le retour sensationnel de Mourinho sur le banc du Bernabeu, après une décennie d’absence. Le technicien portugais fait l’objet d’une intense attention médiatique alors qu’il tente de bâtir une nouvelle machine à gagner dans la capitale espagnole.
« Mourinho, avant, avec ses bonnes et ses mauvaises choses, avait de l’énergie, mais aujourd’hui je ne sais pas s’il l’a encore », a déclaré Tote. « Il vient de nombreuses équipes et l’âge rattrape tout le monde, mais ce qu’il n’a certainement pas, c’est l’équipe qu’il avait il y a 20 ans. »
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Quelle est la suite pour le Real Madrid ?
L’équipe de Mourinho a lancé sa saison de Liga avec trois victoires consécutives. Le Real Madrid a battu l’Espanyol 2-1, écrasé la Real Sociedad 4-1 et décroché une large victoire de quatre buts face à Málaga. L’entraîneur portugais visera un quatrième succès lorsque Madrid se déplacera pour affronter le Real Betis vendredi.
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