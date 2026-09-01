Invité du podcast d'Iker Casillas, Bajo los palos, Tote n'a pas mâché ses mots dans son évaluation cinglante de l'orientation tactique actuelle du club. Il a estimé que les départs du duo légendaire du milieu de terrain Modric-Kroos avaient été gérés de manière désastreuse par la direction.

« Madrid ne peut pas, après Modric et Kroos, échanger le talent contre le muscle », a déclaré Tote. « C'est une erreur de Madrid et la pire transition qui puisse être faite dans l'histoire, c'est le Madrid le plus méconnaissable que j'ai vu ces 40 dernières années.

« Il n'y a aucun joueur passé par le Real Madrid qui soit mauvais, c'est impossible. Mais ils n'ont pas la hiérarchie pour jouer ou dominer l'Europe. Il manque tout simplement du football à Madrid. »