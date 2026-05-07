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Le Real Madrid convoque une réunion d’urgence après une bagarre « très grave » entre coéquipiers, qui a conduit Federico Valverde à l’hôpital
C’est le chaos à Valdebebas : Valverde a été hospitalisé.
La tension au sein du Real Madrid a atteint son paroxysme jeudi lorsque Valverde et Tchouameni en sont venus aux mains. Cette altercation, jugée « bien plus grave » que les précédents différends, fait suite à une vive dispute au sujet d’une faute commise lors de la séance d’entraînement de mercredi.
Selon Marca, la tension est montée d’un cran lorsque Valverde a refusé de serrer la main du Français à son retour sur le terrain. Une rixe a ensuite éclaté dans les vestiaires : l’Uruguayen a reçu un coup accidentel et a dû être conduit aux urgences. Des sources internes estiment que la gravité de l’incident creuse encore un peu plus le fossé au sein du groupe.
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Arbeloa convoque une réunion d’urgence
Face à un effectif qui se désagrège rapidement, Marca affirme qu’Arbeloa a convoqué une réunion d’urgence pour faire face à la crise. L’ambiance à Valdebebas serait délétère : plusieurs joueurs ne se parlent pratiquement plus. Selon certaines sources, jusqu’à six stars de l’équipe première auraient complètement cessé de communiquer avec l’entraîneur, qui peine à maintenir son autorité.
Le timing est catastrophique pour le géant espagnol, qui peaufine sa préparation en vue du dernier Clásico de la saison. Barcelone possède 11 points d’avance en tête de la Liga ; une défaite ou un match nul dimanche offrirait le titre à son plus grand rival. L’objectif de la réunion est de décrocher une trêve temporaire, mais les fissures profondes du vestiaire ressemblent à bien plus qu’une simple passade.
Mbappé au cœur de la tempête
Si Valverde et Tchouameni ont été les protagonistes de l’altercation physique, Kylian Mbappé demeure au cœur de ce feuilleton. Quelques heures seulement après l’hospitalisation de Valverde, des images ont circulé, montrant le capitaine des Bleus quittant le centre d’entraînement au volant de sa voiture, l’air détendu et souriant. Ces images n’ont guère contribué à améliorer l’image de Mbappé auprès de ses coéquipiers ou des supporters madrilènes.
Récemment, l’avant-centre avait déjà fait l’objet de critiques après avoir été photographié sur un yacht en Sardaigne alors qu’il se remettait d’une blessure musculaire. Son porte-parole a publié un communiqué pour défendre son professionnalisme, assurant que ces attaques « ne correspondaient pas à la réalité ni au travail que Kylian accomplit quotidiennement pour le bien de l’équipe ».
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Le Clásico se profile dans un climat électrique
Le Real Madrid doit désormais trouver le moyen de s'imposer au Camp Nou, où les enjeux sont extrêmement élevés. En battant l'Espanyol le week-end dernier, il a évité de justesse de devoir former une haie d'honneur pour Barcelone ce dimanche. Cependant, si les tensions actuelles ne sont pas apaisées, les Blancos risquent de s'effondrer face à une équipe de Barcelone prête à fêter son titre devant son public.