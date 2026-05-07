La tension au sein du Real Madrid a atteint son paroxysme jeudi lorsque Valverde et Tchouameni en sont venus aux mains. Cette altercation, jugée « bien plus grave » que les précédents différends, fait suite à une vive dispute au sujet d’une faute commise lors de la séance d’entraînement de mercredi.

Selon Marca, la tension est montée d’un cran lorsque Valverde a refusé de serrer la main du Français à son retour sur le terrain. Une rixe a ensuite éclaté dans les vestiaires : l’Uruguayen a reçu un coup accidentel et a dû être conduit aux urgences. Des sources internes estiment que la gravité de l’incident creuse encore un peu plus le fossé au sein du groupe.



