Face aux rumeurs de plus en plus insistantes, le Real Madrid a pris aujourd’hui la décision inhabituelle de publier un communiqué officiel concernant ses activités de transfert. Le club a confirmé que l’Atlético avait rejeté une offre colossale de 150 millions d’euros pour Julián Álvarez.

Le communiqué officiel du club stipule : « Le Real Madrid C. F. annonce qu'à l'issue de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue aujourd'hui, il a fait une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Après examen, l’Atlético a exprimé sa gratitude pour cette proposition, présentée dans le cadre des bonnes relations entre les deux clubs, avant de la rejeter en invoquant la clause libératoire du joueur. »