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Le Real Madrid confirme que son offre record de 150 millions d’euros pour Julián Álvarez a été rejetée, et l’identité de la cible de transfert « Galactico mystère » de Florentino Pérez est désormais connue
Le Real Madrid a officialisé son offre pour Alvarez.
Face aux rumeurs de plus en plus insistantes, le Real Madrid a pris aujourd’hui la décision inhabituelle de publier un communiqué officiel concernant ses activités de transfert. Le club a confirmé que l’Atlético avait rejeté une offre colossale de 150 millions d’euros pour Julián Álvarez.
Le communiqué officiel du club stipule : « Le Real Madrid C. F. annonce qu'à l'issue de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue aujourd'hui, il a fait une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Après examen, l’Atlético a exprimé sa gratitude pour cette proposition, présentée dans le cadre des bonnes relations entre les deux clubs, avant de la rejeter en invoquant la clause libératoire du joueur. »
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Perez tient sa promesse concernant les « Galacticos »
Cette décision audacieuse intervient juste après la réélection de Pérez à la présidence du club dimanche, suite à sa victoire sur son rival Enrique Riquelme. Âgé de 79 ans, il s’était engagé durant sa campagne à investir massivement pour recruter une cible de choix.
Avant cette annonce, il avait confié à l’émission espagnole Horizonte : « Mardi, ou peu après, je vais soumettre une offre à un grand club de Ligue des champions pour un joueur exceptionnel. Ce sera le transfert le plus cher de l’histoire du Real Madrid. Nous allons formuler une offre importante, d’au moins 150 millions d’euros. Il s’agira d’un milieu de terrain capable de dynamiser le jeu. Ce joueur n’est pas Haaland et ne joue pas en Premier League. Nous commencerons par négocier avec son club. Ce recrutement doit susciter l’enthousiasme, c’est l’objectif. »
Conflits d’intérêts et complications liées à la clause libératoire
Bien qu’ils aient déjà identifié leur cible prioritaire, les « Blancos » se heurtent à un obstacle de taille. On pensait initialement que l’attaquant argentin était protégé par une clause libératoire de 500 millions d’euros (431 millions de livres sterling / 577 millions de dollars) dans son contrat avec l’Atlético. Cependant, selon certaines informations, son contrat comporterait des dispositions spécifiques en faveur de certains clubs de Ligue des champions, ce qui leur permettrait potentiellement de s’attacher ses services pour un montant avoisinant 150 millions d’euros.
Le Real Madrid n’est pas le seul grand d’Europe à courtiser ce buteur prolifique : Barcelone aurait déjà vu une offre de 100 millions d’euros rejetée la semaine dernière. Par ailleurs, le club du Santiago Bernabéu a confirmé le départ de l’entraîneur de l’équipe première, Álvaro Arbeloa, et publié un communiqué pour lui exprimer sa gratitude, ouvrant ainsi la voie à un retour sensationnel de José Mourinho.
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Quelle sera la prochaine étape pour le Real Madrid ?
Le Real Madrid doit désormais choisir : présenter une offre améliorée ou activer la clause libératoire pour contraindre l’Atlético à céder le joueur. Alors que Mourinho se trouve à deux doigts de prendre les commandes de l’équipe, le club souhaite finaliser au plus vite la reconstruction de son effectif. Pérez, déterminé à attirer une nouvelle superstar au Bernabéu, devrait donc lancer très prochainement une offre colossale.