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Le Real Madrid confirme l’arrivée du défenseur Ibrahima Konaté, transféré gratuitement après son départ de Liverpool
Madrid réalise un renfort défensif de premier plan
Le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Konaté, après avoir trouvé un accord avec l’international français, libre de tout contrat suite à son départ de Liverpool. Le défenseur de 27 ans a paraphé un contrat de quatre ans qui le lie au Santiago Bernabéu jusqu’en juin 2030. Ce recrutement « à coût zéro » permet aux Blancos de renforcer leur arrière-garde sans débourser de frais de transfert, conformément à la stratégie madrilène consistant à cibler des joueurs de haut niveau en fin de contrat afin d’investir ses ressources ailleurs tout en s’assurant les services de talents confirmés.
- AFP
Mourinho officialise son troisième recrutement estival.
Konaté est la troisième recrue de José Mourinho depuis son retour sur le banc du Real Madrid, après les arrivées de Marc Cucurella et Bernardo Silva. Le défenseur central aurait été ciblé bien avant la finalisation du transfert.
Le président Florentino Pérez aurait jugé son arrivée essentielle pour renforcer un effectif touché par les blessures et manquant de profondeur en défense. Son profil correspond aux exigences du projet de Mourinho, car le Français apporte puissance, vitesse et solidité défensive au cœur de la charnière.
Une solution qui s’inscrit parfaitement dans les projets à long terme de Madrid.
L’arrivée de Konaté répond à un besoin essentiel au sein de l’effectif du Real Madrid. Les blessures à répétition et le manque d’options en défense centrale ont créé des difficultés persistantes, faisant des renforts défensifs une priorité. Le Français devrait s’adapter rapidement à la vie madrilène grâce à la forte colonie tricolore déjà présente au club, notamment Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy.
Suivi de longue date par les Merengues, le joueur a vu le club accélérer dès que sa non-prolongation à Liverpool est devenue évidente, ce qui a permis de devancer la concurrence européenne.
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La présentation est reportée en raison d’un engagement international.
Bien que le transfert soit désormais finalisé, Konaté ne sera pas présenté immédiatement. Le défenseur est actuellement avec l’équipe de France pour la Coupe du monde et ne sera officiellement présenté au Santiago Bernabéu qu’après l’élimination ou la victoire des Bleus. À son arrivée à Madrid, son intégration dans l’effectif de Mourinho sera immédiate, alors que les Blancos cherchent à bâtir une défense capable de briguer les plus grands titres.