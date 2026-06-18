Le Real Madrid confirme l’arrivée du défenseur Ibrahima Konaté, transféré gratuitement après son départ de Liverpool

Konaté est la troisième recrue de José Mourinho depuis son retour sur le banc du Real Madrid, après les arrivées de Marc Cucurella et Bernardo Silva. Le défenseur central aurait été ciblé bien avant la finalisation du transfert.

Le président Florentino Pérez aurait jugé son arrivée essentielle pour renforcer un effectif touché par les blessures et manquant de profondeur en défense. Son profil correspond aux exigences du projet de Mourinho, car le Français apporte puissance, vitesse et solidité défensive au cœur de la charnière.