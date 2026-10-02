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Le Real Madrid cible la star du Bayer Leverkusen Jarell Quansah alors que Liverpool fait face à une décision de rachat à 70 M£
Le Real Madrid surveille Quansah
Le Real Madrid a identifié le défenseur de Leverkusen Quansah comme une cible prioritaire sur le marché des transferts, selon BILD. Le club de Liga supervise actuellement de très près le joueur de 23 ans, après avoir été fortement impressionné par ses récentes performances en Bundesliga.
Le Real Madrid devrait recruter au moins deux nouveaux défenseurs l'été prochain. Quansah correspond parfaitement au profil recherché, avec une combinaison de vitesse, de tacles agressifs et une capacité exceptionnelle à relancer depuis l'arrière.
Le jeune défenseur central a récemment brillé avec l'Angleterre de Thomas Tuchel pendant la trêve internationale. Il a notamment été titularisé devant la star madrilène Trent Alexander-Arnold au poste de latéral droit lors d'une palpitante défaite 3-2 contre l'Espagne.
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En plein essor en Bundesliga
L’ascension remarquable de Quansah en Allemagne ne surprend pas ceux qui ont suivi ses débuts. Le défenseur a rejoint Leverkusen en provenance de Liverpool pour un montant record pour le club de 35 millions d’euros, après avoir joué un rôle crucial dans le sacre de l’Angleterre à l’Euro Espoirs 2025.
Depuis son arrivée dans son nouveau club, il s’est imposé avec une facilité déconcertante comme une force dominante en Bundesliga. Sa polyvalence tactique lui permet d’évoluer avec aisance aussi bien comme défenseur central traditionnel que comme arrière droit moderne.
Il est déjà bien introduit dans la capitale espagnole, entretenant une amitié étroite avec le talisman madrilène Jude Bellingham depuis leur passage commun en sélection anglaise. Ce lien fort pourrait offrir à Madrid un avantage crucial lors de futures négociations.
L’option de rachat de Liverpool
Malgré l’intérêt sérieux du Real Madrid, Liverpool conserve encore un atout majeur dans la course pour son joueur formé au club. Le club d’Anfield a intelligemment inclus une clause de rachat de 70 M€ dans le contrat de Quansah à Leverkusen.
Liverpool a jusqu’au 15 juin 2027 pour activer cette option exclusive. Au vu de son ascension phénoménale, il serait très surprenant que le club décide de ne pas le faire revenir en Premier League. Même si Liverpool y renonce, Quansah ne manquera pas de prétendants parmi les plus grands clubs. Les excellentes performances du défenseur l’ont solidement installé parmi les talents défensifs les plus convoités d’Europe.
- AFP
Les géants de Premier League rôdent
La bataille pour s’attacher les services de Quansah s’intensifie déjà en Angleterre. Chelsea a récemment effectué des démarches officielles, et l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen Xabi Alonso souhaiterait l’attirer à Stamford Bridge.
Arsenal a également abattu ses cartes ces derniers mois. Le club londonien a soumis une énorme offre de 65 M€ pour le défenseur en août dernier, que Leverkusen a rapidement rejetée afin de conserver son atout le plus précieux.
Avec un contrat qui court jusqu’en 2030, Leverkusen n’est soumis à aucune pression financière immédiate pour vendre. Cependant, l’intérêt grandissant du Real Madrid, de Chelsea et d’Arsenal laisse penser qu’un transfert retentissant se prépare discrètement à l’horizon.
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