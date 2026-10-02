Le Real Madrid a identifié le défenseur de Leverkusen Quansah comme une cible prioritaire sur le marché des transferts, selon BILD. Le club de Liga supervise actuellement de très près le joueur de 23 ans, après avoir été fortement impressionné par ses récentes performances en Bundesliga.

Le Real Madrid devrait recruter au moins deux nouveaux défenseurs l'été prochain. Quansah correspond parfaitement au profil recherché, avec une combinaison de vitesse, de tacles agressifs et une capacité exceptionnelle à relancer depuis l'arrière.

Le jeune défenseur central a récemment brillé avec l'Angleterre de Thomas Tuchel pendant la trêve internationale. Il a notamment été titularisé devant la star madrilène Trent Alexander-Arnold au poste de latéral droit lors d'une palpitante défaite 3-2 contre l'Espagne.