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Le Real Madrid aurait utilisé les rumeurs autour de Michael Olise comme écran de fumée pour lancer une opération discrète visant Yan Diomande, alors que des négociations concernant un transfert dépassant 120 millions d’euros avec le RB Leipzig sont déjà en cours
Le Real Madrid prendrait l’avantage dans la course à Diomande.
Florentino Pérez et le Real Madrid s'apprêtent à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Selon Diario AS, le club merengue est en pole position pour recruter l'ailier de 19 ans du RB Leipzig, Diomande, courtisé par plusieurs cadors européens. Ce dossier intervient après un été déjà agité pour les Blancos, qui ont recruté Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté.
Si le Paris Saint-Germain était jusqu’alors considéré comme le favori pour s’attacher les services de l’Ivoirien, la donne a radicalement changé. Bien que le club de la capitale ait trouvé un accord avec le joueur dès le 28 juin, il n’a pas réussi à s’entendre avec le club de Bundesliga. Liverpool était également sur les rangs, mais l’attrait du Bernabéu semble avoir eu le dernier mot. L’ailier n’est pas un inconnu du football espagnol, puisqu’il a déjà évolué à Leganés avant son départ pour l’Allemagne, ce qui a facilité les négociations sur les conditions personnelles.
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La stratégie de diversion autour de Michael Olise
Dans un habile coup de bluff sur le marché des transferts, le Real Madrid aurait exploité les rumeurs autour d’Olise pour brouiller les pistes. Pendant que les médias spéculaient sur une offensive pour la star du Bayern Munich, le club merengue travaillait discrètement à la signature de Diomande en coulisses. L’ailier ivoirien s’est illustré lors de la Coupe du monde cet été, disputant quatre matches et délivrant une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Curaçao, avant que la Côte d’Ivoire ne soit éliminée en seizièmes de finale face à la Norvège.
Les négociations ont franchi un cap décisif cette semaine : les émissaires des deux clubs se sont réunis en Allemagne pour finaliser les derniers détails. Ayant déjà obtenu l’accord du joueur, la délégation madrilène a rencontré la direction de Leipzig afin de trouver un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert. Le club de Liga se montre désormais extrêmement confiant quant à la conclusion de l’opération.
Leipzig s'apprête à engranger une manne financière colossale grâce à un transfert record
Le montant total de l'accord entre les deux clubs devrait se situer entre 115 et 120 millions d'euros, ce qui représente un bénéfice considérable pour le club allemand. Le RB Leipzig, qui avait recruté l’ailier en provenance de Leganés pour seulement 20 millions d’euros il y a tout juste un an, s’apprête donc à réaliser un retour sur investissement colossal. Bien que le club allemand se soit montré intransigeant lors des négociations, exigeant une prime pour un joueur sous contrat jusqu’en 2030, la puissance financière du Real Madrid a suffi pour satisfaire ses exigences dans le cadre de cette opération XXL.
La saison passée, l’ailier a pris part à 36 rencontres sous les couleurs du RB Leipzig, inscrivant 13 buts et délivrant 10 passes décisives. Des statistiques qui ont contribué à propulser le club à la troisième place du classement et à lui offrir un billet pour la Ligue des champions la saison prochaine.
- AFP
La révolution de Mourinho au Bernabéu
Le Real Madrid poursuit sa refonte en grande pompe suite à la nomination de José Mourinho, qui fait son retour à la tête du club pour un deuxième mandat après avoir déjà occupé ce poste entre 2010 et 2013. Le grand club espagnol est déterminé à rebondir après une saison décevante et sans titre, en s'appuyant sur des recrues de prestige arrivées cet été pour retrouver sa place au sommet du football européen.
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