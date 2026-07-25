Florentino Pérez et le Real Madrid s'apprêtent à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Selon Diario AS, le club merengue est en pole position pour recruter l'ailier de 19 ans du RB Leipzig, Diomande, courtisé par plusieurs cadors européens. Ce dossier intervient après un été déjà agité pour les Blancos, qui ont recruté Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté.

Si le Paris Saint-Germain était jusqu’alors considéré comme le favori pour s’attacher les services de l’Ivoirien, la donne a radicalement changé. Bien que le club de la capitale ait trouvé un accord avec le joueur dès le 28 juin, il n’a pas réussi à s’entendre avec le club de Bundesliga. Liverpool était également sur les rangs, mais l’attrait du Bernabéu semble avoir eu le dernier mot. L’ailier n’est pas un inconnu du football espagnol, puisqu’il a déjà évolué à Leganés avant son départ pour l’Allemagne, ce qui a facilité les négociations sur les conditions personnelles.



