Getty Images Sport
Traduit par
Le Real Madrid agit rapidement ! Raul Asencio risque une sanction du club après avoir été contrôlé au volant avec un taux d’alcool supérieur à la limite légale
Procédure disciplinaire au Bernabéu
Le Real Madrid a officiellement ouvert une procédure disciplinaire exceptionnelle contre Asencio à la suite de ses récents ennuis judiciaires liés à un incident de conduite en état d’ivresse. Le défenseur a été contrôlé à un point de contrôle d’alcoolémie à 6 h 30, le 16 août, dans le sud de Grande Canarie, alors qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool, une situation qui a contraint la direction du club à réagir en urgence.
Selon le journaliste Melchor Ruiz, le Real Madrid a déjà ouvert une procédure disciplinaire contre le joueur, ce qui indique que son comportement ne sera pas ignoré par la hiérarchie de Valdebebas.
L’incident a été révélé ce mercredi, poussant le club à agir rapidement pour protéger son image publique et faire respecter ses normes internes. Le joueur a été testé positif lors du premier comme du second contrôle d’alcoolémie, des informations indiquant que son taux était nettement supérieur au seuil autorisé. Il a ensuite été convoqué à une comparution rapide, au terme de laquelle il s’est vu infliger une amende de 14 400 € au rythme de 120 € par jour pendant quatre mois, ainsi qu’une suspension de son permis de conduire de huit mois.
- Getty/GOAL
De lourdes amendes et de possibles suspensions se profilent
L’éventail des sanctions auxquelles Asencio pourrait faire face est défini dans la convention collective entre la Liga et l’AFE (Association des footballeurs espagnols). Selon ces directives, les actes du défenseur pourraient être classés soit comme une faute grave, soit comme une faute très grave, les deux étant passibles de sanctions importantes.
Si le club estime que l’incident constitue une faute grave, Asencio pourrait être privé de son salaire pendant une période allant de deux à dix jours. Si le Real Madrid qualifie l’incident de manquement très grave au contrat, la sanction s’alourdirait considérablement afin de refléter la gravité de la situation. Dans ce scénario, la suspension pourrait durer de onze à trente jours, tandis que les amendes pourraient atteindre jusqu’à 25 % des premiers 100 000 € de son salaire mensuel.
Un déclin de statut pour le joueur formé au club
Asencio était autrefois considéré comme le visage du centre de formation du Real Madrid lorsqu'il a percé en équipe première, mais sa trajectoire a nettement ralenti ces derniers mois. Le défenseur a connu un fort déclin sur le terrain et n'est même plus, à l'heure actuelle, le quatrième meilleur choix en défense centrale.
Ce dernier scandale ne fait qu'isoler davantage un joueur qui est déjà dans les petits papiers du club après avoir refusé de partir lors du mercato estival, une décision qui aurait, selon certaines informations, empêché le club de poursuivre le recrutement de nouveaux joueurs.
- Getty Images
Les ennuis extrasportifs d’Asencio s’aggravent
Le timing de cet incident est particulièrement préjudiciable pour l’Espagnol, car il renforce la perception d’un manque de professionnalisme à une période cruciale de sa carrière. Au-delà de l’accusation de conduite en état d’ivresse, le joueur doit également faire face à d’autres complications judiciaires qui planent sur son avenir depuis quelque temps.
Des informations ont souligné qu’il encourt toujours deux ans de prison dans une affaire distincte portant sur une atteinte à la vie privée et la diffusion présumée d’une vidéo privée impliquant un mineur. Cette accumulation de problèmes en dehors du terrain a plongé sa situation au club dans une incertitude totale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles