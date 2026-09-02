Le Real Madrid agit rapidement ! Raul Asencio risque une sanction du club après avoir été contrôlé au volant avec un taux d’alcool supérieur à la limite légale

Le Real Madrid a officiellement ouvert une procédure disciplinaire exceptionnelle contre Asencio à la suite de ses récents ennuis judiciaires liés à un incident de conduite en état d’ivresse. Le défenseur a été contrôlé à un point de contrôle d’alcoolémie à 6 h 30, le 16 août, dans le sud de Grande Canarie, alors qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool, une situation qui a contraint la direction du club à réagir en urgence.

Selon le journaliste Melchor Ruiz, le Real Madrid a déjà ouvert une procédure disciplinaire contre le joueur, ce qui indique que son comportement ne sera pas ignoré par la hiérarchie de Valdebebas.

L’incident a été révélé ce mercredi, poussant le club à agir rapidement pour protéger son image publique et faire respecter ses normes internes. Le joueur a été testé positif lors du premier comme du second contrôle d’alcoolémie, des informations indiquant que son taux était nettement supérieur au seuil autorisé. Il a ensuite été convoqué à une comparution rapide, au terme de laquelle il s’est vu infliger une amende de 14 400 € au rythme de 120 € par jour pendant quatre mois, ainsi qu’une suspension de son permis de conduire de huit mois.